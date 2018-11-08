Религиозные праздники 9 ноября

9 ноября православные верующие чтут память преподобного Нестора Летописца.

Преподобный Нестор Летописец

Имя автора "Повести временных лет" знакомо в России всем, кто учился в средней школе. Те, кто постарше, даже помнят начало: "…откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть". Вот только в школе вряд ли объясняют, что уникальность труда летописца не только в том, что он сумел переработать широчайший круг источников (и предшествовавшие русские летописные своды и сказания, и монастырские записи, и византийские хроники Иоанна Малалы и Георгия Амартола, и различные исторические сборники, и рассказы старца-боярина Яна Вышатича, торговцев, воинов, путешественников), но главное — осмыслил их с единой, строго церковной точки зрения и историю Руси написал как неотъемлемую часть истории спасения человеческого рода. И значение этого труда оказалось так велико, что его автора даже католическая церковь причислила к лику святых.

Понятно, что для такого труда необходимо и образование, и широкая эрудиция. А ведь к преподобному Феодосию Печерскому, основателю Киево-Печерской лавры, он пришел юношей и больше монастырь не покидал.

Сам Нестор оставил свидетельство лишь о том, как в обители была устроена "школа внутреннего делания". Поступающего туда не спешили постригать в монахи, даже монашеской одежды не позволяли носить три года — до пострига. Если же инока рукополагали в диаконы, принять священнический сан ему дозволялось только через 25 лет.

По словам преподобного Нестора, когда он пришел в монастырь, "чернецы как светила сияли в Руси. Одни были крепкими наставниками, другие тверды были на бдении или на коленопреклоненной молитве; иные постились через день и через два дня, другие вкушали только хлеб с водой, иные — вареное зелие, другие — только сырое. Все пребывали в любви: младшие покорялись старшим, не смея и говорить пред ними и изъявляя полную покорность и послушание; а старшие оказывали любовь к младшим, наставляли и утешали их, как отцы детей малых".



Все это объясняет, как иноки достигали духовного совершенства, но не дает ответа на вопрос: где и как они получали образование и приобщались к наукам и книжному делу. Возможно, будущий летописец успел пройти обучение до прихода в монастырь – например, в училище при церкви Ильи пророка в Киеве на Подоле, открытом еще при князе Владимире, где учили "семи свободным искусствам": грамматике, риторике, диалектике, арифметике, геометрии, музыке и астрономии. Во всяком случае, то, что после пострига Нестору дали послушание именно летописца, говорит о том, что это был хорошо образованный молодой человек.



Прожив около 60 лет в трудах и молитве, он оставил потомкам не только летописный свод, но и два агиографических памятника — "Чтение о житии и погублении блаженную страстотерпцев Бориса и Глеба" и "Житие преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерского", которое многие современные исследователи считают настоящим литературным шедевром, и в 1114 году скончался.

Погребен преподобный Нестор в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерской лавры.