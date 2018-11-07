Религиозные праздники 8 ноября

8 ноября православные верующие чтут память великомученика Димитрия Солунского.

Великомученик Димитрий Солунский

Этот святой, почитаемый как православной, так и католической церковью, принял мученическую смерть за исповедование своей веры в 306 году, в разгар Великого гонения на христиан, начатого императором Диоклетианом.

Причины этого гонения до сих пор не совсем понятны историкам. Почему император, который 19 лет своего правления был к христианам вполне лоялен, при котором они занимали видные должности и в армии, и в государстве, и при дворе, вдруг в самом конце своего царствования решил их извести? Диоклетиан не был ни изувером, ни самодуром – все историки отзываются о нем как о последовательном и дальновидном политике и прекрасном администраторе. Все, что он делал, было подчинено одной цели — восстановить силу и величие государства. Но если христиане этому мешали, почему он почти двадцать лет их не трогал?

По версии некоторых исследователей, религия была единственным цементом, который мог скрепить безжизненный государственный механизм. Отсюда стремление поддержать и утвердить древнюю религию, верховным жрецом которой считал себя император, и преследование "новых и неслыханных сект", которые в своем преступном помрачении ума хотят ниспровергнуть то, что издревле даровано по божественной благости.

Между тем христианское общество, пользуясь продолжительным спокойствием после Валерианова гонения, разрослось и окрепло, распространилось по всей империи, было соединено тесными взаимными узами, держало себя самостоятельно и смело во всеуслышание заявляло, что его вера должна господствовать над миром и уничтожить все иные религии. Христианская церковь была своего рода государством в государстве и без всяких заговоров подтачивала древнюю имперскую конструкцию. При таком положении для энергичного и религиозного императора оставался один исход – вступить в борьбу с церковью. Что он и сделал. Но не сразу. Для начала ему потребовалось укрепить всю государственную машину – очень уж многочисленны и влиятельны были христиане.

Гонение началось в 303 году тремя императорскими указами. Первый повелевал разрушать христианские храмы и сжигать книги, второй — заточить в темницы всех представителей христианского духовенства, третий – всем арестованным священникам под страхом пыток принести жертву языческим богам. А в 304 году был издан четвертый указ, давший начало массовым репрессиям — он предписывал приносить жертвы языческим богам всем христианам поголовно.

Правда, сам Диоклетиан исполнял свои указы "без фанатизма", но он правил империей не один. Один из его соправителей, Максимиан, правивший на западе (Италия, Испания, Галлия и, частично, Африка), от природы человек жестокий, был склонен доводить меры Диоклетиана до крайних пределов — в его областях было много мучеников, особенно в Африке. Другой соправитель, Констанций, был человеком мягким, к тому же религиозным эклектиком, предпочитавшим обыкновенному языческому суеверию более или менее чистый монотеизм, и хоть и не мог отменить указов Диоклетиана, но не очень настаивал на их исполнении.

Третий соправитель императора, его зять Галерий, правивший на востоке, о котором христианский писатель Лактанций говорит, что в нем было заметно "зверство, неведомое римлянам", попал в свою стихию: обыкновенными казнями при нем были предание огню, вешание на кресте, растерзание зверями, и тот, кому просто отрубали голову, считал себя счастливчиком. Он и префектов назначал себе под стать. А христиан еще до всех указов предлагал всех поголовно сжигать заживо.

Не меньшим их гонителем был и избранный им в помощники Максимин.

Димитрия, сына римского проконсула в Фессалониках, который и сам был христианином, и сына своего крестил и воспитал христианином, после смерти отца назначил на его место сам Галерий, ставший при Диоклетиане цезарем Востока. Каким чудом явный христианин уцелел на своем посту в первые годы гонений, остается только гадать. Возможно, Галерий был слишком занят войной с Персией. Но когда после победы его прибытия ожидали в Фессалониках, Димитрий уже предвидел свою судьбу: он раздал имущество бедным и готовился к мучительной смерти.

По преданию, в честь прибытия Галерия в городе были устроены бои, в которых участвовал считавшийся непобедимым любимый боец цезаря Лий. Димитрий выставил против него христианина Нестора, который сбросил Лия с помоста на копья. Галерий в ярости приказал тут же казнить победителя, а на следующее утро — и Димитрия.

В IV веке над его могилой была построена первая церковь, а через сто лет иллирийский сановник Леонтий решил вместо нее построить большой храм, алтарная часть которого оказалась на месте захоронения святого, и при ее строительстве были обретены его мощи. Для них специально сделали серебряный киворий, имевший шестиугольное основание, глухие стены и кровлю, увенчанную крестом, а внутри — серебряное ложе с изображением лика святого. Верующие могли заходить внутрь и возжигать перед ним свечи. Но при пожаре в VII веке этот киворий погиб.

После этого мощи поместили в мраморную гробницу, а в конце XII — начале XIII века вывезли в Италию. В Фессалоники они вернулись лишь в XX веке.

У всех славянских народов святой Димитрий Солунский с древнейших времен почитался как их небесный покровитель. Русские князья часто называли его именем своих первенцев. В 1197 году великим князем Всеволодом Юрьевичем была принесена во Владимир икона святого, написанная, по преданию, на его гробовой доске, и это событие было внесено как праздник в древние святцы. При великом князе Дмитрии Донском в 1380 году икону перенесли в Москву и поставили в Успенском соборе.

В древней Руси день великомученика Димитрия Солунского считался одним из больших церковных праздников, и службу обычно совершал сам патриарх в присутствии царя.