Религиозные праздники 3 ноября

3 ноября православные верующие отмечают Дмитриевскую родительскую субботу.

Дмитриевская родительская суббота

Этот день всеобщего поминовения усопших в Русской православной церкви приходится на субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского — 26 октября (8 ноября по новому стилю).

В православии каждый день недели посвящен памяти определенных событий, праздников, святых, и суббота в недельном церковном круге – день поминовения всех "от века преставльшихся православных христиан". Но есть еще дни особого поминовения — родительские субботы. Димитриевская изначально была посвящена поминовению воинов.

По преданию, она установлена князем Дмитрием Донским после битвы на Куликовом поле. А первое письменное упоминание Дмитриевской родительской субботы как дня поминовения всех усопших православных христиан содержится в новгородском сборнике XV века. В XIX веке святитель Филарет (Дроздов) предполагал, что обычай сложился после смерти Дмитрия Донского – когда в ближайшую ко дню его ангела субботу поминали князя и его сподвижников, а заодно и своих близких.

Однако к этому времени традиция уже укоренилась, и в 1903 году был издан императорский указ о совершении в этот день в войсковых частях панихиды по воинам, "за веру, царя и отечество, на поле брани живот свой положившим".

Накануне родительской субботы — вечером в пятницу — в православных храмах служится великая панихида, которую называют греческим словом "парастас", а в саму субботу, утром — заупокойная литургия, а после нее — общая панихида.

А еще в этот день, по старой церковной традиции, прихожане приносят в храм еду — "на канон" (или "на канун"). Обычай этот идет от древней практики совершения общих тризн, когда собирали больший общий стол, чтобы всем вместе помянуть умерших близких. Сейчас продукты, которые верующие приносят в церковь, идут, в основном, на помощь малоимущим, которых приход опекает.