Религиозные праздники 31 октября

31 октября православные верующие чтут память апостола и евангелиста Луки, а лютеране отмечают День Реформации - праздник в честь основания евангелической церкви.

Апостол и евангелист Лука

Лука — сподвижник апостола Павла, автор одного из четырех канонических Евангелий и книги Деяний святых апостолов — был врачом (Кол.4:1) и, по преданию, первым иконописцем.

Апостол Павел упоминает о нем в посланиях к Филимону (Флм. 24), Тимофею (2Тим. 4:10) и к Колоссянам (Кол.4:14), но в евангельских текстах никаких биографических сведений о нем нет.

По преданию, родом он был их Антиохии Сирийской, из просвещенной греческой диаспоры. Некоторые ученые полагают, что, прежде чем вступить в общину учеников Иисуса, он был иудейским прозелитом — поэтому он так хорошо знал иудейские обычаяи. Когда и как он обратился ко Христу — неизвестно, однако, согласно церковной традиции, он в числе 70 учеников был послан на первую проповедь еще при земной жизни Спасителя. Потом сопровождал апостола Павла в его втором и всех последующих миссионерских путешествиях, а после его мученической кончины в Риме обошел с проповедью Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду и около 82 года, не дожив месяца до 69 лет, во время гонений императора Домициана был повешен в Ахайе — за неимением креста на оливковом дереве. Тело его было погребено в Фивах, а во второй половине IV века перенесено в Константинополь.

Об апостоле Луке как об авторе Евангелия свидетельствовали древние христианские писатели – Ириней Лионский, Евсевий Кесарийский, Климент Александрийский, Ориген, Тертуллиан. В ранней церкви подлинность его Евангелия вообще не подвергалось сомнению. А вот время его создания достоверно установить так и не удалось: традиция относит создание книги к 60-м годам I века, однако многие современные исследователи полагают более вероятной датировку 70 — 80 годами.

Евангелие от Луки написано для христиан из язычников, и главная его мысль в том, что Христос — Искупитель всего человеческого рода и Его Благовестие предназначено для всех народов.

Старейший из найденных манускриптов Евангелия о Луки датируется первой половиной III века и представляет собой пять папирусных фрагментов текста, а целиком греческий подлинник содержится в Синайском и Ватиканском кодексах (IV век).

День Реформации — праздник в честь основания евангелической церкви

31 октября считается днем основания евангелической церкви. В этот день в 1517 году доктор папского богословия, профессор Виттенбергского университета, монах-августинец Мартин Лютер прибил к дверям приходской церкви города Виттенберга свои знаменитые "95 тезисов", положив начало широкой дискуссии о действенности индульгенций, приведшей к появлению протестантизма и расколу Западной церкви на евангелическую и католическую. В некоторых лютеранских церквях 31 октября называют Днем тезисов Лютера.

Лютер был озабочен вечным христианским вопросом, который задавали еще Иоанну Предтече: "Что нам надо делать, чтобы спастись?"(Лк. 3: 10, 12, 14). Он остро чувствовал, что в понимании спасения в современной ему католической схоластике есть нечто неверное, фальшивое. Цитируя слова, которыми Иисус Христос начал Свое служение — "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" (Мтф. 4:17) — Лютер ставил вопрос: что означает призыв к покаянию для нас, христиан, сейчас, в 1517 году?

Покаяние имеет две стороны: внешнюю — церковное таинство, состоящее в исповедании грехов священнику, который их отпускает, и внутреннюю — процесс, происходящий в глубине души христианина. Лютер не сомневался, что таинство покаяния нужно, но он обратил внимание, что в момент, когда Христос произнес эти слова, христианской церкви, а, значит, и таинства еще не было, и Он мог иметь в виду только внутреннее покаяние, которое, если оно искреннее и истинное, обязательно побуждает человека к добрым делам. Эти добрые дела Лютер несколько называет "всецелым умерщвлением плоти".

Отсюда его вывод: чтобы спастись, христианину никакие внешние дела не нужны, ему нужно внутреннее покаяние.

Всякий раз, когда человек вторгается "плотским своим умом" в сферу божественного, возникает недоразумение, а поскольку, как говорит Писание, "Бог поругаем не бывает", страдает от непонимание Истины лишь сам человек. Практика индульгенций, вокруг которой развернулась полемика, была ничем иным как попыткой решить с помощью человеческой логики, вопросы церковного строительства.

Благочестивая практика епитемий часто требовала от кающегося совершить паломничество в то или иное святое место, во время которого человек должен был усиленно молиться, поститься и раздавать милостыню. А когда папа Лев X, руководствуясь своей человеческой логикой, развязал так называемые "священные войны", лучшей формой паломничества стало участие в крестовом походе, которое сулило его участнику полное или значительное прощение грехов.

Однако не все могли себе позволить бросить все и отправиться в Палестину. Тогда папа стал разрешать не участвовать в походах персонально, но снарядить добровольца — исполняющий таким образом епитимью "отмаливал" не только свои грехи, но и грехи своих близких, в том числе умерших, по учению католической церкви пребывающих в чистилище.

18 октября 1517 года папа Лев Х выпустил буллу об отпущении грехов и продаже индульгенций в целях "оказания содействия построению храма св. Петра и спасения душ христианского мира". В ответ Лютер опубликовал свои "Тезисы", а через два года публично выразил сомнение в праведности и непогрешимости папства. После этого папа Лев X предал его анафеме, а Лютер публично сжег во дворе Виттенбергского университета папскую буллу об отлучении его от церкви и в обращении "К христианскому дворянству немецкой нации" объявил, что борьба с папским засильем является делом всей немецкой нации, и начал переводить Библию на немецкий язык.

Он высказал революционную мысль, что каждый может толковать Писание, руководствуясь личным религиозным опытом, и священники не являются посредниками между Богом и человеком — они должны лишь направлять паству и являть собой пример истинных христиан. "Человек спасает душу не через церковь, а через веру", — писал Лютер. Он не отвергал наследие церкви, но призвал переосмыслить значение всего того, что делает христианин.

Благодаря книгопечатанию его идеи стали доступны огромному количеству людей и, развивая тезис Лютера о способности каждого толковать слово Божие, многие стали проповедниками и основали собственные церкви, получившие название протестантских. И основанная им — лютеранская — церковь сегодня далеко не самая крупная из них.