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Религиозные праздники 29 октября

(обновлено: 12:40 28.10.2018)
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29 октября православные верующие чтут память мученика Лонгина Сотника.

Мученик Лонгин Сотник

По преданию, святой Лонгин, которому посвящен один из пределов храма Гроба Господня в Иерусалиме, был тем самым римским центурионом, который пронзил копьем бок распятого Христа. Современные исследователи предполагают, что само имя Лонгин происходит от греческого слова "копье".

В Новом Завете эпизод с центурионом (сотником) описан в Евангелии от Иоанна (Ин. 19:31-33), а евангелист Марк сообщает, что присутствовавший на казни римский воин сразу после смерти Иисуса сказал: "истинно Человек Сей был Сын Божий" (Мк.15:39). Имя этого римлянина известно только из апокрифов — ни один из евангелистов его не упоминает.

По церковному преданию, он был и в числе римских стражников, оставленных охранять Гроб Господень, был свидетелем Воскресения Христа и отказался свидетельствовать, что тело Иисуса выкрали ученики. Кроме того, согласно церковной традиции, он страдал катарактой, и кровь Христова, брызнув ему в глаза из нанесенной им раны, исцелила его недуг.

После этого Лонгин раскаялся, сам стал христианином и проповедником христианства, принял крещение от апостолов и был убит в 58 году в Кесарии Каппадокийской, откуда он был родом. Бывший сотник сам вышел навстречу посланному за ним отряду, привел солдат в свой дом, накормил их и только после этого назвал себя, а когда смущенные гости предложили ему скрыться, отказался и был обезглавлен.

Составителем первого жития святого Лонгина был святой Исихий Иерусалимский, который нашел его мученические акты и по ним в V веке составил жизнеописание. Православная церковь чтит Лонгина его как святого мученика 16 октября (29 октября по новому стилю).

Множество преданий связано и со священной реликвией — копьем Лонгина (вернее, с его наконечником, украшенным прорезью в форме креста — так называемым Святым Гегардом). Их известно, по меньшей мере шесть.
Одно с IV века — со времен крещения Армении — хранится в ризнице кафедрального собора в Эчмиадзине: считается, что его вместе с другими реликвиями привез из Кесарии Палестинской креститель Армении Григорий Просветитель.

Второе "копье Лонгина" с незапамятных времен висело в Большом зале Ватикана (а до этого – в Латеранском дворце римских пап).

Третье хранилось в древней столице Польши Кракове. По одной из легенд, именно этим копьем польский рыцарь Добко (Добеслав) сразил в 1410 году в битве при Грюнвальде верховного магистра Тевтонского ордена Ульриха фон Юнгингена.

Четвертое участники Первого крестового похода нашли во время осады Антиохии в 1098 году.

Пятое "копье Лонгина" несколько столетий хранилось в Константинополе. В XIII веке французский король Людовик Святой, возвращаясь из крестового похода, привез его в Париж.

Шестое в Х веке было подарено германскому королю Генриху I бургундским королем Рудольфом (о том, как копье попало к Рудольфу Бургундскому, история умалчивает), а от него перешло римско-германскому императору Оттону I Великому. После него священной реликвией владели последовательно пять римско-германских императоров Саксонской  династии, а затем семь кайзеров Швабской династии Гогенштауфенов, в том числе легендарные Фридрих I Барбаросса и его не менее знаменитый внук Фридрих II.

Со временем реликвия перешла к римско-германским императорам из австрийской династии Габсбургов и с тех пор хранилась в сокровищнице их венского дворца Гофбург вместе с коронационными регалиями Священной Римской империи.

После присоединения Австрии к гитлеровскому Третьему Рейху в 1938 году копье было перевезено в Нюрнберг, а оттуда — в восстановленный Генрихом Гиммлером в качестве штаб-квартиры "черного ордена" СС древний вестфальский замок Вевельсбург, которому — по не доведенному до конца проекту — предполагалось придать очертания копья Лонгина. После 1945 года реликвия была возвращена в Вену, где и пребывает по сей день. Многие исследователи считают, что это и есть подлинное копье святого Лонгина.

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