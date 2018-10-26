Религиозные праздники 27 октября

27 октября православные верующие чтут память преподобного Николы Святоши.

Преподобный Никола Святоша

Сын черниговского князя Давида Святославича, правнук Ярослава Мудрого, князь Святослав, получивший при крещении имя Панкратий, правил в Луцке и жил обычной для князей XII века жизнью: участвовал в междоусобицах, лишился своего удела, боролся за его возвращение. И вдруг в 1107 году, после смерти жены, принял монашеский постриг — первым из русских князей — в Киево-Печерской лавре.

В монастыре инок Николай первые три года колол дрова, носил воду, потом был монастырским привратником, а когда получил разрешение настоятеля перебраться в отдельную келью, разбил перед ней огород, а деньги, заработанные огородничеством тратил исключительно на книги, оставив после себя монастырю обширную библиотеку.

Лишь однажды отлучался он из обители — в 1142 году по просьбе великого князя Всеволода Ольговича ездил мирить черниговских князей с их братьями.

Скончался Никола Святоша 14 октября (27 октября по новому стилю) 1143 года, мощи его хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Имя его и монашеские подвиги, по обычаю монастыря, были кратко записаны на доске, которой прикрыли гробницу. На тех же досках писали и лики угодников, многие из которых уже в первые десятилетия существования обители почитались как местночтимые святые.

В 1643 году митрополит Киевский Петр (Могила) канонизировал 69 печерских подвижников, и с этого времени Киево-Печерская Лавра стала главной отечественной святыней — русским Иерусалимом, центром паломничества верующих.