Религиозные праздники 24 октября

24 октября православные верующие празднуют Собор преподобных Оптинских старцев.

Собор преподобных Оптинских старцев

В X веке вместе с христианством на Русь был перенесен и тот духовный опыт древних египетских пустынников, который 1000 лет преумножался византийским монашеством. Но начиная с XVI столетия в силу внешних и внутренних причин эта духовная школа стала постепенно забываться, и когда в конце XVIII века ее возродил в Молдавии преподобный Паисий Величковский, многим это показалось небывалым новшеством. Тогда центром возрождения древней традиции старчества в России стала Оптина пустынь, там она 100 лет передавалась из поколения в поколение и прервалась только с разгромом монастыря большевиками.

В этот день Русская церковь чтит память всех Оптинских старцев.

Преподобный Лев был первым из них. Пройдя монашескую школу в Чолнском монастыре у старца Феодора, ученика Паисия Величковского, возродившего древний аскетический опыт по рукописям, найденным им на Афоне, он с шестью учениками приехал в Оптину пустынь в 1829 году и вскоре стал духовником обители. Старчество отца Льва продолжалось 12 лет и принесло великую пользу – его ученики прославили Оптину и заставили многих людей в России открыть для себя совсем иное православие, которого они, крещеные от рождения, оказывается и не знали.

Преподобный Макарий также прошел монашескую школу у ученика Паисия Величковского старца Афанасия в Площанской пустыни, а перейдя в 1834 в Оптину, стал духовным учеником старца Льва. Его трудами вокруг монастыря создалась целая школа издателей и переводчиков духовной литературы, в которой так нуждалась православная Россия, и укрепилась связь между оптинским старчеством и русской интеллигенцией.

Преподобный Моисей, призванный в Оптину для создания Иоанно-Предтеченского скита, вскоре стал настоятелем самой обители, и с этого времени началось ее духовное возрастание и слава. Это при нем в Оптиной пустыни зародилось старчество, он пригласил в обитель старца Льва, он сделал духовником братии старца Макария, при нем послушником проходил у старцев духовную будущий старец Амвросий, за время его настоятельства монастырем было издано 16 томов святоотеческой литературы. Оптина пустынь — такая, какой она вошла в историю — плод его трудов.

Преподобный Антоний, младший брат преподобного Моисея, приехал в Оптину пустынь в 1821 году вместе с ним для основания в обители уединенного скита. В 1825 году, после назначения брата настоятелем монастыря, Антоний был определен начальником скита и принялся собирать в нем мудрых в монашеской жизни и крепких в духовных подвигах отцов. В старости, страдая тяжелой болезнью, он усилил аскезу и принял схиму.

Преподобный Иларион еще до пострига искал монастырь, в котором ему захотелось бы остаться на всю жизнь и, объехав множество обителей, выбрал Оптину пустынь. Здесь он нашел и старцев-учителей духовной жизни — Льва и Макария, у которого он 20 лет, до самой его кончины в 1860 году, пробыл келейником. Перед смертью старец Макарий благословил Илариона принять на себя подвиг старчества, а через 3 года он был назначен начальником скита и общим духовником монастыря. Это послушание он нес 10 лет. День своей кончины старец знал заранее и за полгода до нее принял схиму.

Преподобный Амвросий, ученик старцев Льва и Макария, помощник последнего в его издательском деле, продолживший его после кончины старца, благодаря своему уникальному духовному дарованию во времена своего старчества сделал Оптину пустынь духовным центром всей России. К нему за советом и молитвой шли и петербургский сенатор, и Достоевский, и старая крестьянка. Василий Розанов писал о нем: "Все поднимаются духом, только взирая на него… Самые принципиальные люди посещали его, и никто не сказал ничего отрицательного. Золото прошло через огонь скептицизма и не потускнело". Более 30 лет совершал он подвиг старчества, а перед смертью опекал еще и женскую обитель в Шамордине, в 12 верстах от Оптиной.

Преподобный Анатолий старший (Зерцалов) в Оптину пустынь пришел по обету – исцелившись от чахотки. Его духовным руководителем там стал сперва старец Макарий, а после его кончины — старец Амвросий, который сначала посылал его в монастырскую гостиницу утешать скорбящих, потом стал готовить себе в помощники в труде старчества, а в 1874 году благословил принять должность скитоначальника. Ему же, умирая, поручил он духовное руководство Шамординской обителью. О великой силе молитвы старца Анатолия свидетельствовал сам преподобный старец Амвросий: "Ему такая дана молитва и благодать, какая единому из тысячи дается". А чужое горе он принимал так близко, что у него начинали болеть голова и сердце. Несколькими словами, исполненными любви и духовного опыта, он умел утешить скорбящую душу, осторожно предупредить о грядущих испытаниях, подготовить к близкой смерти. Старца Амвросия он пережил всего на 2 года.

Преподобный Исаакий I пришел в Оптину уже зрелым человеком, в 37 лет, и поступил послушником к старцу Макарию. Умирая тот передал его "из полы в полу" старцу Амвросию, а в 1862 году, после смерти настоятеля Оптиной пустыни старца Моисея, отец Исаакий на 30 с лишним лет стал его преемником. При нем обитель стала одним из самых процветающих монастырей России. При нем в ней укрепились традиции старчества и строгого послушания всей братии духовникам, независимо от сана и иерархического звания. Своего старца, Амвросия, он пережил всего на 3 года.

Преподобный Иосиф в Оптину пустынь к старцам пришел по совету сестры-монахини и был определен келейником к старцу Амвросию. Со временем тот все чаще стал отсылать посетителей за советом к Иосифу, а после кончины старца на него легли обязанности скитоначальника, духовника оптинской братии и шамординских сестер. 12 лет он нес это послушание, пока в 1905 году не ослабел от болезней. Скончался старец Иосиф в 1911 году, поразив всех, бывших на погребении тем, что и в гробу рука его была мягкой и теплой, как у живого.

Преподобный Варсонофий до 46 лет сделал блестящую карьеру на военной службе. Когда полковник Павел Плиханков, прочитав в журнале статью о старце Амвросии, первый раз приехал в Оптину, старец сказал ему: "Через два года приезжайте, я вас приму". Когда же через два года он подал в отставку, знакомые говорили: "С ума сошел, а какой был человек!" В 1892 году он был зачислен в число братства Иоанно-Предтеченского скита и стал послушником сначала старца Анатолия, а потом старца Иосифа.

В 1903 году его назначили помощником старца и духовником Шамординской женской пустыни, во время русско-японской войны послали священником на фронт, а по возвращении поставили начальником скита. В 1910 году он ездил на станцию Астапово, чтобы исповедовать и причастить умиравшего там Льва Толстого, но родственники не пустили старца Варсонофия к писателю. В 1912 году его назначили настоятелем Старо-Голутвина Богоявленского монастыря, но он не вынес разлуки с Оптиной и через год скончался.

Преподобный Анатолий младший (Потапов) тоже пришел в Оптину пустынь взрослым, в 30 лет. Был келейником старца Амвросия, долгие годы учился искусству духовничества, а когда не стало старцев Иосифа и Варсонофия, стал продолжателем их дела. К нему толпами шел простой люд со своими хлопотами и жалобами, скорбями и болезнями. В народе его ласково называли "утешителем". Старец принимал всех, иногда из-за этого даже не ложась спать.

Перед революцией он писал: "Будет шторм. И русский корабль будет разбит. Но ведь и на щепках и на обломках люди спасаются. Не все погибнут… А потом будет явлено великое чудо Божие, и все щепки и обломки соберутся и соединятся, и снова явится великий корабль во всей своей красе! И пойдет он путем, Богом предназначенным". А после революции, когда Оптину закрыли, его арестовали, потом, сочтя сыпнотифозным, отвезли в больницу, откуда, разобравшись, отпустили.

29 июля 1922 года в монастырь нагрянула комиссия ГПУ, чтобы арестовать больного старца. Он попросил оставить его в монастыре на один день, "чтобы приготовиться", а на утро его нашли мертвым.

Преподобный Нектарий был последним соборно избранным старцем Оптиной пустыни. Он был учеником старцев Анатолия (Зерцалова) и Амвросия. Под их руководством у него рано проявился дар прозорливости, который он скрывал под личиной юродства. В 1912 году братия избрала его старцем. После закрытия монастыря в 1923 году старца Нектария арестовали, а когда духовным чадам удалось вызволить его из тюрьмы, поселился у одного из них в селе Холмищи. Но и туда к нему добирались люди в поисках утешения и совета. Скончался он в 1928 году, дожив до 75 лет.

Преподобный Никон, исповедник, поступил в Оптину пустынь в 1907 году и вскоре стал письмоводителем и учеником старца Варсонофия который, провидя его высокое предназначение, готовил его в свои преемники, передавая ему свой духовный и жизненный опыт. Когда после революции Оптина была закрыта, монахи создали "сельскохозяйственную артель". Служба в храмах продолжалась. Но начались гонения.

Первый раз Никона арестовали 17 сентября 1919 года, но вскоре отпустили. Летом 1923 года монастырь был окончательно закрыт; братию, кроме двадцати рабочих при музее, выгнали на улицу. Настоятель, старец Исаакий, отслужив последнюю литургию в Казанском храме, передал ключи от него Никону и благословил служить и принимать богомольцев на исповедь. Так Никон стал последним Оптинским старцем.

Изгнанный из обители в июне 1924 года, он поселился в Козельске, служил в Успенском храме, принимал народ, выполняя свой пастырский долг. Его арестовали в июне 1927-го, и 3 года он провел в лагере "Кемперпункт". Потом последовала ссылка в Архангельскую область. К тому времени отец Никон был болен туберкулезом и в 1931 году умер в селе Валдокурье. На его погребение собралось 12 ссыльных священников, которые опели и погребли его по монашескому чину.

Преподобный Исаакий, священномученик, пришел в Оптину 19-летним юношей, стал послушником старца Исаакия I, а через 29 лет, в 1913 году старшая братия избрала его настоятелем. В "Летописи скита" говорится о том, что преподобный Исаакий участвовал во Всероссийском церковном соборе 1917 года. Весной 1923 года обитель перешла в ведение Главнауки как исторический памятник — "Музей Оптина пустынь". Отец Исаакий и братия, с великой скорбью покинув обитель, поселились на квартирах в Козельске.

В 1929 году по всей стране прокатилась волна новых арестов "церковников". Все оптинские монахи были арестованы и сначала заключены в козельскую тюрьму, потом переведены сухиническую, а оттуда в Смоленск. В 1930 году старца Исаакия сослали в город Белев Тульской области. В 1932 году снова арестовали в числе обвиняемых по делу "подпольного монастыря при храме Святителя Николая в Казачьей слободе", где монашествующий элемент" вел "контрреволюционную деятельность среди населения и распространял явно провокационных слухи о сошествии на землю антихриста".

По этому делу к 1937 году было арестовано около 300 человек. Старца Исаакия вместе с остальными обвиняемыми пропустили через весь пыточный конвейер НКВД, но признания не добились. 30 декабря "тройка" НКВД приговорила всех обвиняемых к расстрелу и 8 января 1938 года, на второй день Рождества, приговор привели в исполнение.