Религиозные праздники 22 октября

22 октября православные верующие чтут память апостола Иакова Алфеева.

Апостол Иаков Алфеев

Имя Иакова, брата апостола Иуды, упоминают среди 12 ближайших учеников Иисуса Христа евангелисты Матфей, Марк и Лука (Мф. 10:3; Мк. 3:18; Лк. 6:15). Больше ничего о нем Евангелия не сообщают.

Известно лишь, что они с братом-близнецом были сыновьями рыбака Алфея и жили в окрестностях Хересы, и когда Иаков и Иоанн Заведеевы, решив последовать за Иисусом, позвали их с собой, им было по 26 лет, оба были женаты и имели детей — Иаков троих, Иуда двоих.

Они никогда не прерывали Учителя расспросами, в апостольской общине часто выполняли поручения посыльных, во время проповедей Учителя следили за порядком и радовались возможности просто быть рядом с Ним. Они помогали Филиппу со снабжением, относили деньги семьям вместо Нафанаила и всегда были готовы помочь всем и каждому. И уже одно то, что два эти простеца были ближайшими учениками Иисуса, привлекало к Нему множество самых заурядных, не отмеченных никакими талантами, кроме доброго сердца и простодушной веры людей.

Близнецы верно служили Учителю и братьям-апостолам до самых черных дней суда, распятия и отчаяния, а после сошествия на них благодати Святого Духа в день Пятидесятницы пережили такую метаморфозу, что на апостольском Соборе в Иерусалиме Иаков Алфеев уже председательствовал, причем слово его было решающим (Деян. 15).

По преданию, сначала он проповедовал в Иудее, потом вместе с Андреем Первозванным совершил миссионерское путешествие в Эдессу (знаменитый древний город в Месопотамии на реке Евфрате — нынешняя Орфа), проповедовал в Газе и Елевферополе (город в Южной Палестине между Иерусалимом и Газой), оттуда отправился в Египет и там, в городе Острацине на границе с Палестиной, принял мученическую смерть на кресте около 63 года.

О его проповеди и столкновениях с язычниками в палестинских городах Элевтерополе, Газе и Тире и смерти на кресте сообщает Никита Давид Пафлагон, византийский философ конца IX — начала X века. К сожалению более древних документов, на которые он опирался, до нас не дошло.

Частицы мощей апостола Иакова Алфеева хранятся в соборе святого Марка в Венеции и в базилике святого Николая Чудотворца в Бари.