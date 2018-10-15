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Религиозные праздники 16 октября

(обновлено: 12:14 15.10.2018)
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16 октября православные верующие чтут память священномученика Дионисия Ареопагита.

Священномученик Дионисий Ареопагит

Согласно церковному преданию, святитель Дионисий был учеником апостола Павла и первым епископом Афин. Его первое из дошедших до нас житие  — "Мученичество святых Дионисия, Рустика и Елевферия" — датируется началом VII века и приписывается святителю Венанцию Фортунату, епископу Пуатье. В нем повествуется, что Дионисий был миссионером, отправленным в Галлию Римским епископом Климентом. Во время гонений на христиан при императоре Домициане он вместе с сопровождавшими его Рустиком и Елевферием около 96 года был схвачен в Лютеции (современном Париже), исповедал себя христианином и был обезглавлен. Тела казненных решили утопить Сене, но женщина по имени Катула, язычница, склонявшаяся к принятию веры Христовой, заманила палачей, перевозивших тела мучеников, к себе на пир, и пока те пировали, слуги Катулы выкрали тела, спрятали их на гумне в 6 милях от города, где потом и погребли.

По преданию, святой Дионисий был уроженцем Афин, получил классическое эллинское образование, затем отправился в Египет изучать астрономию и был свидетелем солнечного затмения в момент распятия Иисуса Христа. "Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир видимый кончается", — сказал тогда Дионисий.

В Афинах, куда он возвратился из Египта, его избрали членом ареопага (верховного афинского суда), и когда апостол Павел проповедовал там (Деян. 17: 16-34), Дионисий принял христианство и в течение трех лет был сподвижником апостола, а потом тот поставил его епископом Афин.

В 57 году Дионисий присутствовал при успении Пресвятой Богородицы, а после кончины апостола Павла, продолжая его дело, проповедовал в Риме, в Германии, Испании и наконец был направлен миссионером в Галлию, где и принял мученическую смерть.

В житии преподобной Женевьевы, святой покровительницы Парижа, сообщается, что в конце V века на месте, где пострадал святитель Дионистй была построена базилика. В VII веке король франков Дагоберт велел построить на ее месте новый храм, мощи Дионисия  (Сен-Дени) и его спутников были открыты и помещены в богатую гробницу, а преемники Дагоберта стали считать святителя своим небесным покровителем.

В 754 году папа Стефан II короновал в монастыре Сен-Дени короля Папина Короткого, который перед смертью велел похоронить себя в той же церкви, которая стала усыпальницей французских королей. А папа, получив от короля в дар частицы мощей Дионисия Ареопагита, увез их в Рим, где с того времени также началось почитание этого святого.

Во время Французской революции в 1793 году аббатство Сен-Дени было закрыто, королевские гробницы в храме разорены, однако мощи святителя Дионисия уцелели. В 1802 году в церкви вновь начали совершаться богослужения. Во время археологических раскопок 1953-1973 годов под алтарем базилики была обнаружена предполагаемая первоначальная могила Дионисия Ариопагита, а с 1997 года у святыни совершаются православные молебны.

О почитании святителя Дионисия на Востоке ранее VIII века сведений нет. Известно лишь, что частицы его мощей находились на Афоне. Но для православной церкви гораздо большее значение имели богословские труды святого: "О Небесной иерархии", "О церковной иерархии", "О Именах Божиих", "О мистическом богословии", а также десять посланий к разным лицам.

На протяжении почти четырех веков, до начала VI столетия, они сохранялись лишь в тайном предании, преимущественно богословами Александрийской церкви, и были известны благодаря ссылкам на них Климента Александрийского, Оригена, Дионисия Великого и Григория Богослова. Общецерковное признание творения святого Дионисия Ареопагита получили в VI-VII веках после комментариев к ним преподобного Максима Исповедника.

И хотя в XVI веке авторство текстов, объединенных названием "Аропагитики", стало подвергаться сомнению, сочинения эти оказали огромное влияние на всю христианскую философию.

В Русской православной церкви учение святого Дионисия о духовных священноначалиях и обожении человеческой природы было известно по "Богословию" преподобного Иоанна Дамаскина, а первый славянский перевод самих "Ареопагитик" был сделан на Афоне около 1371 года, и списки его широко разошлись по Руси, открыв русскими монахам и богословами мир "высокого" эллинского миросозерцания и оказав серьезное воздействие на богословское мышление и культуру древней Руси. Их влияние ощущается и в общественно-политических концепциях XVI века, и во многих произведениях древнерусской литературы, и в иконописных сюжетах. Без сочинений Дионисия Ареопагита невозможно понять духовный мир древней Руси.

А в XX веке чрезвычайные заслуги святого Дионисия Ареопагита признали даже светские астрономы — в 1935 году Международный астрономический союз присвоил его имя кратеру на видимой стороне Луны.

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