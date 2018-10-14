Религиозные праздники 15 октября

Святой праведный воин Феодор (Ушаков)
Адмирал Федор Ушаков, командующий Черноморским флотом, без единого поражения проведший сорок военных кампаний, разбивший турецкий флот и утвердивший Россию в статусе великой морской державы стал единственным причисленным к лику святых воином нового времени, хотя в православных святцах хватает его легендарных предшественников, живших в давние времена.
Возможно, сказались влияние и молитвы родного дяди, преподобного Феодора Санаксарского, в юности служившего в гвардии, но бежавшего из столицы в пустынные двинские леса, чтобы упражняться в посте и молитве, сысканного там по повелению императрицы Елизаветы Петровны, но оставленного ею в Александро-Невской лавре и принявшего там монашеский постриг, потом направленного в Саровскую пустынь, а под конец жизни игуменствовавшего в возобновленной им Санаксарской обители.
Когда 16-летний Федор Ушаков был зачислен в Морской кадетский корпус, дяди своего в Петербурге он уже не застал, но помнил о нем и внутреннюю связь с ним чувствовал и в годы учебы, и в начале службы на Балтике и в Азовской флотилии.
А свой первый орден и чин капитана первого ранга будущий флотоводец получил на суше — за то, что с минимальными человеческими потерями справился с эпидемией чумы, разразившейся в Херсоне, когда там по повелению Екатерины II начали строить Черноморский флот.
Потом были многочисленные морские победы, ордена, чины. А в Севастополе, в перерывах между военными кампаниями, прославленный адмирал "каждый день слушал заутреню, обедню, вечерню и перед молитвами никогда не занимался рассматриванием дел военно-судных; а произнося приговор, щадил мужа, отца семейства многочисленного; и был исполненный доброты необыкновенной".
В 1799 году, взяв у французов крепость Корфу, адмирал Ушаков "в первый день Пасхи назначил большое торжество, пригласив духовенство сделать вынос мощей угодника Божьего Спиридона Тримифунтского. Народ собрался со всех деревень и с ближних островов. При выносе из церкви святых мощей расставлены были по обеим сторонам пути, по которому пошла процессия, русские войска; гробницу поддерживали сам адмирал, его офицеры и первые чиновные архонты острова; святые мощи обнесены были вокруг крепостных строений, и в это время отовсюду производилась ружейная и пушечная пальба… Всю ночь народ ликовал".
Когда в 1801 году заговорщиками был убит император Павел I, прославленный адмирал был отозван в Петербург, но при новом государе пришелся не ко двору и в 1806 году ушел в отставку и занялся благотворительностью.
В конце концов он уехал в деревню Алексеевка в Темниковском уезде, близ Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря, где упокоился его дядя. Монах и моряк — они оба были воинами Христовыми, оба делали одно дело: ревностно служили Господу — на том поприще, на которое Он их призвал.
Сохранилось свидетельство тогдашнего настоятеля монастыря иеромонаха Нафанаила: "Адмирал Ушаков, сосед и знаменитый благотворитель Санаксарской обители, по прибытии своем из Санкт-Петербурга вел жизнь уединенную в собственном своем доме, в деревне Алексеевке, расстоянием от монастыря через лес версты три… по воскресным и праздничным дням приезжал для богомолья в монастырь к службам… В Великий пост жил в монастыре, в кельи… по целой седмице и всякую продолжительную службу с братией в церкви выстаивал неопустительно и слушал благоговейно; по временам жертвовал от усердия своего обители значительные благотворения; так же бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения".
Когда началась Отечественная война 1812 года, Феодор Ушаков вместе с темниковским соборным протоиереем устроил госпиталь для раненых, дал деньги на формирование 1-го Тамбовского пехотного полка и все, что имел, отдавал он "на воспомоществование ближним, страждущим от разорения злобствующего врага".
Остаток дней своих, по словам того же иеромонаха Нафанаила, адмирал провел "крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви 1817 года октября 2-го дня (15 октября по новому стилю) и погребен по желанию его в монастыре подле сродника его… первоначальника обители сия иеромонаха Феодора". Гроб с телом усопшего адмирала народ нес на руках до самой Санаксарской обители.
В 1930-е годы, когда монастырь был закрыт, часовню над могилой адмирала разрушили, а в 1944-м, когда после учреждения ордена адмирала Ушакова была создана госкомиссия по увековечению его памяти, ею при раскопках на территории Санаксарского монастыря были обретены нетленными его мощи, о чем был составлен соответствующий документ.
В 1991 году Санаксарский монастырь был возвращен церкви. А 23 июля 2001 года состоялось прославление праведного Феодора в лике святых.