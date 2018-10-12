Религиозные праздники 13 октября

13 октября православные верующие чтут память святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Святитель Михаил, митрополит Киевский

Святитель Михаил, согласно церковному преданию, был первым Киевским митрополитом. В "церковном уставе Владимира I" — памятнике XII-XIII веков — он упомянут как современник князя Владимира и Константинопольского патриарха Фотия, а в "Повести временных лет" есть его наставление о вере новокрещеному Владимиру в 988 году.

По одним источникам, он был сипийцем, по другим — болгарином или сербом. Его по просьбе князя Владимира, когда тот решил принять крещение, направил в Корсунь патриарх Константинопольский Николай II Хрисоверг вместе с шестью епископами и множеством священнослужителей, которые привезли с собой иконы, богослужебные книги, церковную утварь и православные святыни.

Из Корсуни вместе с новокрещеным князем митрополит отправился в Киев, и в 989 году началось целенаправленное распространение христианства на Руси. Святитель Михаил и приехавшие с ним миссионеры крестили 12 сыновей князя Владимира, бояр и киевский народ, собравшийся для этого на Днепре. По благословению митрополита в Киеве начали строить церкви, в самую большую из которых — Десятинный храм Успения Пресвятой Боородицы — перенесли мощи великой княгини Ольги. Святитель Михаил основал Киево-Златоверхо-Михайловский монастырь, а приехавшие вместе с ним монахи — Киево-Межигорскую обитель.

Ездил первый русский митрополит и в другие крупные центры – Новгород и Ростов Великий. Проповедовал, крестил бояр и народ, закладывал церкви, ставил в них священников. Особенно успешной была его миссия в Ростове. При нем появились православные храмы в Переяславле, Чернигове, Белгороде, Владимире Волынском и других городах Руси.

Летописец повествует, что при святителе Михаиле "вера православная расцвела и засияла, как солнце". Он отправил монаха Марка проповедовать христианство к волжским булгарам-мусульманам. В синодиках Новгородского и Киевского Софийских соборов митрополит Михаил именуется "первоначальником" Русской церкви. Скончался он в Киеве — по одним источникам в 992, по другим — в 998 году.

Мощи святителя Михаила сначала покоились в Десятинной церкви, потом около 1103 года их перенесли в Антониеву пещеру, и до 1730 года они лежали в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, затем их перенесли в соборную Печерскую церковь, где они находились в специальной раке вплоть до 3 ноября 1941 года, когда соборная церковь была взорвана.