Религиозные праздники 7 октября

7 октября православные верующие чтут память святых Стефана и Владислава Сербского.

Святые Стефан и Владислав Сербские

Стефан II Первовенчанный — первый сербский царь, венчаный на царство первым сербским архиепископом Саввой.

По сообщению византийского императораКонстантина VII Багрянородного,первое массовое крещение сербов произошло при византийском императоре Ираклии в VII веке, хотя в соседней Македонии христианство было известно еще со времен апостола Павла.

Дальнейшее распространение христианство восточного обряда получило среди сербов в IX веке, когда в 869 году по просьбе князя Мунтимиравизантийский император Василий Македонянин прислал к ним греческих священников. Окончательному же утверждению христианства у сербов во многом способствовала миссия святых Кирилла и Мефодия.

В XIII веке папа Римский попытался усилить свою власть в Сербии. Но монах Савва, брат князя Стефана, отправился к Константинопольскому патриарха в Никею, где была его резиденция после взятия Константинополя крестоносцами до восстановления Византийской империи в 1261 году. Выслушав рассказ о тяжелом положении сербского христианства и угрозе римского влияния, "Никейский" Патриарх Мануил I в 1219 году рукоположил Савву в архиепископа и признал одновременно Сербскую православную церковь автокефальной.

Вернувшись на родину, Савва, который и раньше деятельное участие и в делах государственных в качестве ближайшего советника своего брата князя Стефана, теперь, все силы свои положил на то, чтобы создать неразрывный союз между Сербской православной церковью и сербской державой во имя спасения православия и сохранения сербов как нации.

Вместе с коронованным им братом Стефаном святитель Савва добился того, что Христос стал для сербов самим смыслом жизни и борьбы, страдания и умирания, свободы, обновления и труда — смысл церкви, государства, народа семьи и отдельного человека практически стал единым.

Средний сын царя Стефана, принявшего в старости монашеский постриг и передавший трон старшему сыну Радославу, получил от него царство добровольно: дядя-архиепископ не допустил вражды между братьями, и когда в правлении старшего наступил кризис, убедил его принять монашество и передать власть среднему брату Владиславу.

Как и во времена царя Стефана, при царе Владиславе влияние святителя Саввы было определяющим. А когда тот решил уйти на покой и собрал в 1233 году собор для избрания себе преемника, царь со всем двором прибыл на него, чтобы выслушать наставления и принять заповедь хранить и оберегать святые церкви.

Весной 1234 года святитель Савва отправился в паломничество на Святую землю, а в 1236 году на обратном пути умер в Болгарии и был с великими почестями погребен монастырской церкви Сорока мучеников Севастийских в Трново.

Чтобы перенести останки святителя на родину царю Владиславу пришлось самому ехать в Болгарию договариваться. Наконец мощи святого Саввы Сербского были торжественно перенесены Милешевский монастырь, где пребывали до 1594 года, когда турки забрали эту величайшую сербскую святыню и сожгли на Врачаровой горе в Белграде. На месте сожжения мощей сейчас воздвигнут величественный собор святого Саввы.

Царь Владислва, по примеру отца и брата, когда в стране назрел очереденй кризис, добровольно передал власть брату Урошу.

Главным же наследием святителя Саввы и его венценосных сродников Стефана и Владислава стала Сербская православная церковь, прославившая всех троих в лике святых.