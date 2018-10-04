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Религиозные праздники 5 октября

(обновлено: 12:19 04.10.2018)
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5 октября православные верующие чтут память блаженной Параскевы Дивеевской.

Параскева Дивеевская, Христа ради юродивая

Блаженная Параскева Дивеевская, больше известная как Паша Саровская, прожила 120 лет. Под конец жизни ее знала вся Россия — от темной крестьянки до государя императора.

Преподобный Серафим Саровский, благословивший ее на подвиг юродства, говорил, что "истинных блаженных и Христа ради юродивых бывает мало; большинство из них — бродящие по России, взявшие самопроизвольно на себя этот великий и тяжелый подвиг, порочные люди, руководимые врагом человечества. Но истинные блаженные узнаются по необъяснимой на словах чистоте и святости взора, проникающего в сердце человека, по образу их жизни и, в особенности, по неподражаемости речи, которая у всех одна".

Настоятель Суздальского Ефимьева монастыря архимандрит Серафим (Чичагов), автор "Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря", прекрасно знавший Пашу Саровскую, говорил о ней: "От доброго взгляда ее каждый человек приходит в невыразимый восторг. Детские, добрые, светлые, глубокие и ясные глаза ее поражают настолько, что исчезает всякое сомнение в ее чистоте, праведности и высоком подвиге. Они свидетельствуют, что все странности ее, — иносказательный разговор, строгие выговоры и выходки, — лишь наружная оболочка, преднамеренно скрывающая величайшее смирение, кротость, любовь и сострадание. Облекаясь иногда в сарафаны, она, как превратившаяся в незлобивое дитя, любит яркие красные цвета и иногда одевает на себя несколько сарафанов сразу, как, например, когда встречает почетных гостей или в предзнаменование радости и веселия для входящего к ней лица".

А начиналась жизнь Ирины, дочери крепостных помещиков Булыгиных из села Никольского Спасского уезда Тамбовской губернии, вполне банально для конца XVIII – начала XIX века. Семнадцати лет господа выдали ее замуж, прожила она с мужем 15 лет, потом продали их господам Шмидтам. Через пять лет Ирина овдовела. Детей у нее не было, второй раз замуж идти она отказалась наотрез, и господа оставили ее при себе экономкой.
А потом у них пропало два холста. Господа учинили следствие: приехал становой с солдатами, допрашивали экономку с пристрастием – аж уши порвали. Потом холсты нашли… а Ирина от своих "нехристей"-хозяев сбежала. Те подали в розыск и через полтора года нашли беглую в Киеве, куда она добралась Христовым именем на богомолье. Посадили ее в острог, потом этапом вернули господам. Но она опять сбежала. Когда ее вернули второй раз, она уже приняла тайный постриг с именем Параскева и получила благословение на подвиг юродства.

Конечно, в дворовые она больше не годилась, и господа выгнали в чем была на улицу. Пять лет бродила она по селу как помешанная, служа всеобщим посмешищем, а потом пропала — укрылась в Саровском лесу, вырыла себе пещерку и прожила там почти 30 лет. Ходила иногда в Саров, в Дивеево, окрестные крестьяне и паломники приходили к ней в лес, просили молитв, давали милостыню.

Кончилось все трагично: польстившись на мифическое богатство отшельницы, на нее напали грабители и избили до полусмерти. Нашли блаженную Пашу всю в крови, она после этого целый год болела и полностью так никогда и не оправилась.

Осенью 1884 года она пришла в Дивеевский монастырь и осталась там до конца своих дней — на 31 год.

В конце XIX века имя Прасковьи Ивановны было известно не только в народе, но и в придворных кругах. Многие из высокопоставленных лиц, посещая Дивеевский монастырь, считали своим долгом побывать у нее. Сохранилось много свидетельств прозорливости блаженной. В 1903 году во время прославления преподобного Серафима Саровского Пашу Саровскую посетили Николай II и императрица Александра. И блаженная предрекла им и скорое рождение долгожданного наследника, и гибель России и царской династии, разгром церкви и море крови. Царь после этого не раз посылал к ней за советом, а незадолго до своей кончины блаженная часто молилась перед его портретом, предвидя скорую его мученическую смерть.

Умирала блаженная схимонахиня Параскева тяжело и долго. Скончалась она 22 сентября (5 октября по новому стилю) 1915 года в возрасте 120 лет. Похоронили ее у алтаря Троицкого собора Серафимо0Дивеевского монастыря.

А в 2004 году на торжествах, посвященных 250-летию со дня рождения преподобного Серафима Саровского, состоялось прославление подвижницы в лике святых.

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