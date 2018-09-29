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Религиозные праздники 30 сентября

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30 сентября православные верующие чтут память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София

Эти святые, в день памяти которых пол-России — именинницы, жили в Риме во II веке. К сожалению, их подлинные мученические акты не сохранились, а житие сильно "олитературено".

По преданию, София, вдова из Милана, приехав с дочерьми в Рим, остановилась у богатой дамы по имени Фессамния. Воспитанным в христианстве девочкам не могли понравиться нравы "просвещенной столицы" императора Адриана, самой большой любовью которого был юноша Антиной.

Между тем Адриан не был ни изощренным развратником, ни самодуром, ни изувером. Он любил поэзию, философию, риторику, мистику, все таинственное и древнее, а больше всего древнегреческую культуру.

Это был настоящий государь, твердый, умный и дальновидный, требовательный к себе и к людям, решительный, невероятно трудоспособный, вникающий абсолютно во все дела огромного государства, — словом, один из лучших цезарей в истории Древнего Рима.

Никто из них не построил столько зданий, крепостей, акведуков, мостов, водопроводов, ирригационных сооружений, дорог.

При нем христиан специально не разыскивали. Признать их виновными в отказе поклоняться богам и наказать можно было только по суду. Причем при Адриане впервые появились защитники христиан — апологеты, такие как Аристид и Кондрат. Но христиан все равно казнили — не за "преступления", совершенные до суда, а именно за неуважение к римским судам и отказ исполнять их предписания.

В глазах же римского общества они были безбожниками, сектантами-изуверами, уклоняющимися от "безобидных" языческих увеселений и зрелищ и по ночам отправляющими какие-то чудовищные обряды с "умерщвлением и ритуальным поеданием младенцев".

Кроме для римлян это была секта, отделившаяся от иудаизма, а иудеи при Адриане подняли в Палестине такое масштабное восстание, что даже на какое-то время отбили Иерусалим и начали восстанавливать там Храм. Во время подавления этого восстания Иудею практически стерли с лица земли — 50 крепостей и 985 населенных пунктов были снесены, погибли сотни тысяч местных жителей, — в Иерусалиме на всех чтимых христианами местах были возведены святилища римским богам, а евреям запретили не только селиться, но даже входить в этот город. Понятно, что отношение к Иудее и всему, что из нее происходило, включая христианство, было в Риме более чем отрицательным.

Но, по преданию, дело Софии и ее малолетних дочерей (на день смерти Вере было 12 лет, Надежде — 10 и Любови — 9) — разбирал сам император, и по его приговору казнили за исповедование веры именно детей, а мать умерла сама, от горя, через три дня после их похорон. Как этот просвещенный любитель муз мог вынести такой бессмысленно садистский приговор?

Возможно, все дело в тяжелой болезни, сопровождавшейся кровотечениями, опухолями и чудовищными болями, которой император страдал в последние годы жизни. Хронисты свидетельствуют, что она резко изменила его характер: Адриан стал подозрительным и жестоким, чего раньше за ним не замечалось.

Самые ранние из дошедших до нас жития Веры, Надежды Любови и Софии датируются VII-VIII веками. А в IX веке при переводе богослужебных книг на церковнославянский греческие имена сестер — Пистис, Элпис и Агапе – были заменены славянскими смысловыми аналогами, и только имя их матери Софии (Премудрость) сохранило оригинальное звучание. В русской традиции это – исключительный случай.

Правда, называли этими именами детей не Руси редко — слишком уж они выбивались из сложившейся церковной системы имен, в которой официальные, крестильные имена не имели других смыслов, кроме обозначения того или иного святого.

Только после восшествия на престол императрицы Елизаветя Петровны, просшедшего под знаком борьбы с засильем иностранцев в России, именно эти имена, единственные во всех святцах звучавшие явно по-русски, стали очень популярны, прежде всего в дворянских семьях.

Но настоящий бум их популярности начался в XX веке, когда всего, что эти имена олицетворяли, людям стало все больше не хватать.

Мощи святых Веры, Надежды, Любови и Софии 10 мая 777 года Страсбургский епископ Ремигий, получивший их от папы Адриана I, перенес из Рима в бенедиктинское аббатство на острове Эшо во Франции, где они и хранились вплоть до Французской революции. Но в 1792 году монастырские здания были проданы с аукциона за 10 100 ливров, в обители был устроен трактир с винным погребом, а мощи куда-то исчезли.

В 1822 году трактир вместе с другими монастырскими постройками снесли, но после того, как в 1898 году остатки монастырской церкви святого Трофима были объявлены историческим памятником, началось постепенное восстановление обители.

3 апреля 1938 года католический епископ Шарль Руш привез в Эшо из Рима две новых частицы мощей святой Софии. Одну из них положили в саркофаг, изготовленный из песчаника в XIV веке, в котором до революции хранились мощи св. Софии и ее дочерей, а другую — в небольшой реликварий, помещенный в раку с другими святынями.

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