Религиозные праздники 29 сентября

29 сентября православные верующие чтут память мученицы Людмилы Чешской, а католики празднуют День святого Михаила.

Мученица Людмила Чешская

Чешская княгиня Людмила, жена князя Борживоя I, первого христианина на чешском троне, и регентша при малолетнем Вацлаве (Вячеславе) Святом. Крестил их с мужем епископ Мефодий Моравский, тот самый, который вместе с братом Константином (в монашества Кириллом) был автором церковнославянского языка и перевода на него Библии. Он крестил не только князя и его жену, но и некоторых придворных, а в Праге появилась первая христианская церковь — святого Климента.

Но, в отличие от правителей, народ принимал новую религию плохо: в 883-884 годах чехи даже взбунтовались, и Борживою пришлось обращаться за подмогой к Моравскому князю Святополку. В честь подавления этого восстания в Пражском граде построили костел — на том самом месте, где теперь стоит знаменитый храм Девы Марии перед Тыном на Старе-Месте, ставший символом Праги.

После смерти Боржевоя власть перешла его сыну Вратиславу. Ни он, ни его жена Драгомира, религиозных убеждений предшественника не разделяли. В их правление в политических целях церковную власть в Чехии подчинили Регенсбургскому епископу, и в страну стал проникать латинский церковный обряд, хотя славянское богослужение сохранялось в некоторых местах еще 200 лет.

Зато Вратислав успешно отразил нападение на Чехию мадьяр и, пользуясь начавшимися в Германии смутами, прекратил платить дань немецкому королю — при нем Чешское княжество на время обрело независимость.

А княгиня Людмила тем временем растила внука христианином. Когда Вратислав умер, его сын был еще подростком, и бабка фактически стала при нем регентшей, что категорически не понравилось ее овдовевшей невестке Драгомире. Своими интригами та вынудила Людмилу удалиться в замок Тэтин, где ее вскоре убили — по преданию, задушили вуалью, которая стала ее символом.

Вацлав распорядился перенести ее останки в Прагу, в базилику святого Йиржи (святого Георгия Победоносца) в Пражском граде, где они хранятся по сей день.

В 1143 году княгиню Людмилу причислили к лику святых. С тех пор она считается святой.

День святого Михаила

Праздник святого Михаила в средние века был у католиков одним из больших торжеств, но, начиная с XVIII века, постепенно утратил свое значение. Хотя имя архангела Михаила издревле было связано с верой в торжество добра над злом.

Его образ был особенно популярен на православном Востоке. Имя Михаил встречается в Библии, как ангельское в книге Даниила (10:13 и 21; 12:1). Здесь о нем говорится как об "одном из верховных покровителей", "великом князе и защитнике сынов народа Твоего".

По иудейскому преданию, именно архангел Михаил вывел Авраама из плена, спас трех отроков "в пещи огненной", Сару в пустыне. Он был главным из трех таинственных путников, явившихся Аврааму: он возвестил гибель Содома, защитил Исаака от заклания, для чего ему пришлось сразиться с сатаною. С ним боролся Иаков. В скитаниях народа Божия в пустыне он был его вождем в огненных и облачных столпах. Это он — тот "вождь воинства Господня", который с обнаженным мечом явился Иисусу Навину.

В разных лицах он по отношению к врагам является мстителем, карающим, грозным ангелом; а по отношению к людям Божьим — молитвенником и предстателем. В апокрифической книге Баруха он принимает людские молитвы у дверей неба.

Почитание Михаила Архангела издревле было связано с верой в торжество добра над злом. Его часто изображали как воина-защитника, покровителя народа Божьего в его борьбе за свободу.

Но в западную христианскую традицию он вошел в первую очередь как целитель. Вероятно, потому что воспринимался как победитель злых духов, которые считались источником болезней. Во Фригии, где в основном складывалось почитание святого Михаила, его значение как ангела-исцелителя также затмило воинский образ.

В католической церкви вспоминают как в 590 году в Риме, где свирепствовала чума, папа Григорий Великий проводя торжественное шествие с молебном об избавлении города от эпидемии увидел на вершине мавзолея Адриана архангела Михаила, вкладывающего свой меч в ножны, и после этого начался спад эпидемии. В память об этом событии на вершине мавзолея была установлена скульптура архангела Михаила, а сам мавзолей с X века стал называться замком святого Ангела.

Архангел Михаил, вместе с Екатериной Александрийской и Маргаритой Антиохийской являлся Жанне д’Арк и помогал ей (знаменитые "голоса"). И именно святой Михаил поручил Жанне осуществить ее миссию — короновать Карла VII в Реймсе.

В XIX веке папа Лев XIII распорядился читать после каждой мессы несколько молитв, и в том числе молитву архангелу Михаилу. Но сейчас этих молитв не читают.