Религиозные праздники 19 сентября

19 сентября православные верующие отмечают праздник в память чуда архангела Михаила в Хонех, а иудеи - Йом Кипур (Судный день).

Чудо архангела Михаила в Хонех

Архангел Михаил — один из высших ангелов, "архистратиг" — старший воин, вождь. В Писании он именуется "князем", "вождем воинства Господня" и изображается, как главный борец против дьявола и всякого беззакония среди людей. В Откровении Иоанна Богослова архангел Михаил выступает как главный вождь в войне против дракона-дьявола и прочих взбунтовавшихся ангелов. "И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною" (Откр. 12, 7-9).

В христианской традиции архангел Михаил считается защитником веры и борцом против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке, или копьем низвергающим дьявола.

Чудо в Хонах (по-славянски — "в Хонех") — один из редких примеров явления архистратига Михаила в Новом Завете. На знаменитой иконе из кремлевского Архангельского собора, изображающей его "с деяниями", большинство клейм посвящены ветхозаветным сюжетам: явлению Иисусу Навину у стен Иерихона, ночной борьбе с Иаковом, спору с диаволом о теле Моисея. К христианским временам относится лишь одно клеймо — архангел Михаил на нем ударяет жезлом в землю, направляя в расселину два горных потока. Рядом изображена церковь и согбенный старец, обращающийся к архистратигу с молитвой.

По преданию, это произошло в IV веке во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности, называемой Херотопа (на месте разрушенного в 64 году землетрясением города Колоссы, жителям которого адресовано одно из посланий апостола Павла). Там находился храм во имя архистратига Михаила, а около него — целебный источник. В этих местах как-то особенно не любили христиан: здесь, по преданию принял мученическую смерть апостол Филипп и чуть было не погиб апостол Варфоломей.

В Михайловском храме 60 лет служил пономарем некий благочестивый человек по имени Архипп. В своем озлоблении на христиан вообще и на Архиппа в частности местные язычники задумали уничтожить церковь вместе с пономарем и соединили в одно русло две горные реки, направив их течение на храм. Архипп взмолился архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия, и тот, явившись около храма, ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину и повелел потоку устремиться в нее. Церковь была спасена.

Место, где совершилось чудо, получило название Хоны, что значит (от греческого — "воронки", "расселины").

Обычно на иконах "Чудо в Хонах" изображается сам момент явления архангела: крупная фигура архистратига, храм, старец и поток воды, делящий пространство иконы пополам. Однако на Руси встречается и другой вариант: на нем архангел в царском облачении изображается крупно, фронтально, с хрустальной сферой в руке, а святой Архипп – в углу иконы, припадает к стопам небесного покровителя своего храма.

Для истории древнерусского почитания архангела Михаила "Чудо в Хонех" имеет первостепенное значение — этот сюжет входил самые распространенные на православной Руси книги — Прологи, Четьи Минеи, Торжественники, переписывался в самых разных сборниках.

В 1357 году 6 сентября (19 сентября по новому стилю), в день церковного праздника, посвященного этому событию, по молитвам Московского митрополита Алексия, находившегося в Орде по приглашению хана Джанибека, прозрела ослепшая от неизвестной болезни жена хана Тайдула. В знак благодарности святитель Алексий получил перстень Чингисхана, ярлык, согласно которому Русская церковь освобождалась от дани Орде, и участок земли в московском Кремле, где стояла ханская конюшня. Вернувшись в Москву, митрополит велел ее снести и на этом месте заложил каменный храм в честь Чуда архангела Михаила в Хонех, ставший основанием для будущего Чудова монастыря, снесенного в XX большевиками, который теперь, по инициативе президента, решено воссоздать.

Йом Кипур — Судный день

День очищения или всепрощения у иудеев самый важный праздник — день поста, покаяния и отпущения грехов. Отмечается он в 10-й день месяца тишрей и посвящен только искуплению и примирению. Все остальное — работа, еда, питье, умывание, использование косметики, ношение кожаной обуви и интимная близость – под запретом. Это единственный день в году, когда Тора предписывает человеку не заниматься ничем, кроме анализа своих поступков и помыслов.

В древности, когда в Иерусалиме еще стоял Храм, в Судный день первосвященник совершал обряд самоочищения, входил в Храм, готовил жертву для заклания и приносил ее во искупление грехов всего народа Израилева. Сегодня суть обрядовых действий перешла из Храма в синагогу, а место жертвоприношения заняли молитвы. "Открывающая молитва" — Кол-Нидрей — превратилась в символ всего праздника. Она произносится трижды и поется вслух.

Накануне совершается капарот — обряд искупления: шойхету-резнику женщины относят курицу, а мужчины — петуха, а потом раздают бедным примерную стоимость птицы.

На вечернее богослужение мужчины надевают талит — особое белое прямоугольное покрывало с несколькими синими или черными полосами и длинной бахромой вдоль узких сторон. Особо религиозные иудеи остаются в синагоге на всю ночь, читая псалмы, славословия и молитвы. А пост в Йом Кипур соблюдают даже светские евреи, и в синагогах в этот день людей гораздо больше обычного.

Обычай просить у всех прощения и желать "хорошей записи" (в Книге Жизни) и легкого поста тоже соблюдают независимо от степени религиозности.

В Израиле в этот день не работают не только все учреждения и предприятия, радио и телевидение, но даже общественный транспорт, и на пустых дорогах, по которым никто, кроме скорой помощи, полиции и пожарных не ездит, раздолье для велосипедистов.

Судный день, согласно еврейской традиции, завершается тем, что каждый еврей получает положительную или отрицательную оценку своих деяний и на ее основе — приговор, милостивый или осуждающий. Это день, когда выясняется, принята или отклонена просьба о прощении Высшим судом на небесах.

Особое значение имеет "закрывающая молитва", произносимая при заходе солнца — после нее уже как бы закрыты врата милосердия, через которые поднимаются к небу просьбы и молитвы народа Израиля. Раздаются звуки шофара — трубы из бараньего рога, и слышен завершающий все обряды призыв: "В следующем году — в Иерусалиме".