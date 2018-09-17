Религиозные праздники 18 сентября

18 сентября православные верующие чтут память пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Крестителя.

Пророк Захария и праведная Елисавета, родители Иоанна Крестителя

Традиция почитания предков есть практически в каждой культуре, и почитание праведных родителей святых, в том числе последнего ветхозаветного пророка и Предтечи Нового Завета, началось в христианстве очень рано.

Согласно рассказу евангелиста Луки, священник Иерусалимского храма Захария и его жена Елисавета, сестра святой Анны, матери Девы Марии, дожили до старости бездетными, хотя поступали "по всем заповедям Господним беспорочно" (Лк. 1: 5-25). И когда Захарии во время богослужения в Храме явился Архангел Гавриил и возвестил о скором рождении сына, тот, естественно, усомнился, что это возможно, и тут же онемел. Речь к нему вернулась только после рождения сына, которому суждено было предсказать пришествие Иисуса Христа, а потом и крестить Его в водах Иордана.

Византийские предания, получившие широкое распространение в средневековом мире, повествуют, что Елисавете пришлось бежать с младенцем Иоанном в пустыню от воинов царя Ирода, когда тот, узнав о рождении ребенка, которого многие посчитали Мессией, приказал уничтожить всех младенцев в Вифлиееме. Мать и сына, по легенде, укрыла чудесно расступившаяся перед ними, а затем затворившаяся скала. Захария же за отказ назвать место, где прятались жена и сын, был убит людьми Ирода в храме, "между жертвенником и алтарем" (Мф. 23:35). Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга.

Считается что дом, где жил Захария и где родился Иоанн Креститель был в пригороде Иерусалима Эйн-Кареме — сейчас на этом месте францисканский монастырь.

Мощи святых Захарии и Елисаветы, согласно православной традиции, в 415 году перевезли из Иерусалима в Константинополь и поместили в храме Богородицы рядом со Святой Софией, а сейчас они (или их часть) хранятся на Афоне в монастыре Констамонит (католики считают, что мощи святого Захарии находятся в Риме, в Латеранской базилике).