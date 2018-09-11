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Религиозные праздники 12 сентября

(обновлено: 13:40 11.09.2018)
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12 сентября православные верующие празднуют обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, а иудеи соблюдают пост Гедалии.

Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского

О жизни московского князя Даниила Александровича известно очень мало. Но для святых русских князей это не редкость – о некоторых из них в летописях не осталось ничего, кроме имен и дат.
Святые князья — вообще особый чин русских святых. Почитание их достигло пика во времена монгольского ига и прекратилось вместе с ним — к концу XV века. В первое же столетие жизни под властью Орды, когда с разрушением монастырей монашеская святость ушла "под спуд", служение князей стало не только национальным, но и церковным.

В Греческой церкви канонизировано немало императоров и императриц, они были для Византии как бы воплощенным идеалом теократического царского служения. Но русский удельный князь — отнюдь не царь. Его власть была ограничена вечем, дружиной, церковной иерархией. Он был человеком служилым, прежде всего военным и политиком. Кстати, как только великие князья Московские стали царями, святых правителей на Руси — до Николая II — больше не было. Несмотря на все благочестие некоторых из них.

Так что канонизация русских князей не имеет ничего общего с освящением власти, или национальных и политических заслуг: тех, кто больше всего сделал для славы и единства Руси — Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха — среди святых как раз нет.

Зато есть князь Даниил, первый Рюрикович на Московском княжеском престоле, давший начало династии, которой суждено было править Россией 300 лет.

Родился он в 1261 году во Владимире и был четвертым сыном великого князя Александра Невского. Двух лет от роду он лишился отца, и воспитывал его, согласно Тверской грамоте 1408 года,  дядя — Тверской князь Ярослав Ярославич, а назначенной ему в наследство Москвой правили тиуны — княжеские управители.

Даниилу было 10 лет, когда в 1272 году при разделе владений после смерти дяди братья оставили ему лишь бедный и незначительный городок Москву с прилегающими землями — худшее из наследий Александра Невского, по сравнению с Владимиром, Переяславлем и Суздалем.

Никакими особыми доблестями и талантами юный князь Даниил не блистал, разве что, когда братья вовлекали его в очередную усобицу, ему удивительным образом часто удавалось избегать кровопролития, как в 1282 году, когда войска четырех князей в борьбе за Владимирское княжение сошлись под Дмитровом, но не дойдя до братоубийства, заключили мир (кстати, это первые исторические сведения о князе Данииле как о самостоятельной политической фигуре).

Так было и в 1292 году, когда после смерти Владимирского князя Дмитрия князья в очередной раз перессорились, но епископы Симеон Владимирский и Измаил Сарский, взяв сторону Даниила, убедили его противников, что они не правы, и дело опять обошлось без войны.

В 1296 году князя Даниила позвали править в Новгород. Сам он не поехал — послал своего сына Ивана, будущего Ивана Калиту.

А в 1303 году произошло неслыханное по тем временам событие: умирая бездетным, племянник Даниила князь Иван завещал ему свое Переяславльское княжество вместе с Дмитровом — первое после Ростовского на тогдашней Руси, хотя Владимирский князь Андрей имел на него свои виды и даже ездил в Орду, пытаясь "отжать" наследство. Но у него ничего не вышло. Так без войн и крови Московское княжество из самого захудалого стало самым значительным и начало постепенно притягивать к себе другие русские земли.

Умер князь Даниил в 1303 году, по примеру отца приняв перед смертью монашество и схиму, и был похоронен в основанном им на берегу Москвы-реки Свято-Даниловом монастыре, посвященном его небесному покровителю святому Даниилу Столпнику. Монастырь со временем пришел в упадок и запустение, могила князя затерялась. При Иване Грозном вспомнили было родоначальника династии и даже хотели канонизировать, Но дело это не быстрое, а тут началась Смута…

Мощи князя Даниила были обретены в 1652 году, при царе Алексее Михайловиче, а к лику святых его причислили только в конце XVIII века.

Пост Гедалии

У иудеев это день траура и поста в память об убийстве Гедалии бен Ахикама — последнего наместника Иудеи, назначенного вавилонянами после разрушения Первого Иерусалимского Храма.

Шестой век до нашей эры был сложным периодом в истории Иудейского царства. Маленькая страна находилась между двумя могучими державами — Вавилоном и Египтом. Правители Иудеи пытались лавировать между ними, стремясь найти более выгодного союзника и покровителя. В конце концов в 605 году до н.э. царь Вавилона Навуходоносор разгромил египтян и покорил Иудею.

Долгие годы евреи мирились со своим подневольным состоянием, но в 598 году до н.э. Иудея вновь выступила на стороне Египта. В ответ вавилонский царь пленил иудейского царя Иехонию и всю национальную элиту, в том числе царедворцев, военных, оружейных мастеров и т.д. Общее число плененных составляло десять тысяч человек. Над оставшимися на родине Навуходоносор поставил наместником царя Цидкиягу. Но в 591 году Цидкиягу возглавил очередное восстание против Вавилона, надеясь на поддержку Египта, и в 588 году Навуходоносор вновь двинулся в поход на Иудею.

После двух лет осады Иерусалим пал. Навуходоносор разрушил город, Первый Храм и казнил сыновей царя Седекии, положив конец 400-летнему правлению династии из рода Давида. Он убил или взял в плен большинство членов царской семьи и знати страны. Элита еврейского общества, включая главных священнослужителей, гражданских и военных, была уведена в качестве пленных в Вавилон. Многие были убиты.

Однако Навуходоносор не хотел превращать Иудею в сплошную пустыню. Людям низших сословий было разрешено остаться в Иудее, чтобы заниматься земледелием. Правителем Иудеи Навуходоносор назначил Гедалию, сына Ахикама, мудрого и справедливого человека, друга пророка Иеремии.

Многие евреи, бежавшие во время войны в безопасные места, в соседние страны, стали возвращаться в страну. Губернатор призывал народ хранить лояльность по отношению к Вавилону и обещал мир и безопасность. Можно сказать, что обещание это было выполнено – вавилонский гарнизон, расквартированный в стране, не оскорблял евреев, а даже защищал от враждебных соседей.

Среди беженцев, которые присоединились к Гедалии, был и Исмаил, один из царевичей рода Давида, который, видимо, считал, что он будет гораздо лучшим правителем для Иудеи и что Иудее нужно ориентироваться в своей внешней политике на Египет, а не на Вавилон. Поэтому он нашел союзника в лице царя государства Аммон, который с беспокойством следил за ростом новой еврейской колонии. И, дождавшись благоприятного случая, убил Гедалию, много его видных соратников, а также уничтожил и небольшой вавилонский гарнизон, находившийся в городе Мицпа, ставке губернатора.

Гедалия был предупрежден о заговоре, но отверг предложение соратников тайно убить своих врагов. Сам он был убит во время резни, устроенной на праздничном пире во второй день Рош Ашана.

В наказание за убийство Гедалии Навуходоносор ликвидировал Иудейское царство, превратив его в вавилонскую провинцию, и увел в плен более 9 тысяч жителей страны. В итоге еврейский народ надолго лишился своего государства и национальной независимости. Евреям осталась одна возможность — бежать в Египет. Но и там достигла их рука Вавилона: несколько лет спустя Навуходоносор вторгся в Египет, разрушил его и большинство еврейских беженцев при этом погибло.

В память убийства Гедалии и трагедии, которая затем произошла с еврейским народом вскоре после разрушения Первого Храма, и был установлен этот пост, называемый постом Гедалии. А поскольку в праздник, на который пришелся день его гибели, поститься нельзя, траурный пост перенесли на следующий день (а если он приходится на субботу, как в 2014 году, то — на воскресенье). Пост этот упоминается в Библии (Зах. 8:19) как "пост седьмого (месяца)".

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