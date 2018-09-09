Религиозные праздники 10 сентября

10 сентября православные верующие празднуют обретение мощей преподобного Иова Почаевского, а иудеи - Рош а-Шана, еврейский Новый год.

Обретение мощей преподобного Иова Почаевского

Преподобный Иов Почаевский родился около 1551 года в Галиции и был наречен в крещении Иоанном. Он жил в трудные для православной Западной Руси времена.

В 1458 году, при польском короле и великом князе литовском Казимире IV, в Киеве, несмотря на протесты московского князя Василия II и московского митрополита Ионы, была образована митрополия в составе Константинопольского патриархата, независимая от Московской митрополии, и православных начали усиленно обращать в католичество. Территории православных епархий покрывались поместьями дворян-католиков, а король, ускоряя этот процесс, передавал части православных епархиальных территорий в управление католическим епископам. Митрополитами Киевскими, Галицкими и всея Руси в XVI веке становились шляхтичи — семейные, богатые люди, заботящиеся не о христианском просвещении паствы и соблюдении церковных канонов, а о благосостоянии своих владений.

Возможно, именно эта атмосфера гонений на православие побудила десятилетнего мальчика из благочестивой семьи упросить игумена Угорницкого монастыря позволить ему служить в обители. Там он и остался — достигнув совершеннолетия принял постриг с именем Иов а потом и священнический сан.

Опытно прошедший с детства школу духовного монашеского делания он скоро стал для многих наставником: за советом к нему приходили даже вельможи. А князь Константин Острожский даже попросил игумена отпустить иеромонаха Иова в свой Дубенский Крестовоздвиженский монастырь. Игумен согласился, и Иов более 20 лет во главе Дубенской был братии, помогая князю в его просветительском служении: вместе с Иваном Федоровым готовил к печати Острожскую Библию — первый полный славянский перевод, руководил переводами православных богословских трудов.

Но вся эта кипучая деятельность, видно, плохо уживалась с аскетическими подвигами, и в 1604 году Иов ушел искать уединения. Поселился он в пещере в окрестности Почаевской горы неподалеку от древней Успенской обители. Но и тут его мечте об отшельничестве не дано было осуществиться — монахи упросили его стать игуменом.

Иова и здесь не оставил просветительства — создал Почаевскую типографию, которую в начале XX века успел вывезти архимандрит Виталий (Максименко), и она теперь продолжает работать в Америке, в Джордпнвильском Троицком монастыре.

Писал Иов и сам — в защиту православия. Известна хранившаяся в Почаевской лавре рукописная "Книга Иова Железа, игумена Почаевскаго, властною его рукою написанная" (в 1884 году она была издана под названием "Пчела почаевская"), содержавшая 80 бесед, поучений, проповедей, а также выписки из святоотеческих аскетических и полемических сочинений (в 1932 году, при советской власти, рукопись исчезла).

Преподобный Иов игуменствовал вплоть до 1649 года. Преемника себе он назначил почти в столетнем возрасте. 9 ноября 1651 преподобный Иов скончался и был погребен близ пещеры, где подвизался, а в 1659 году были обретены его нетленные мощи, перенесли в храм Живоначальной Троицы.

Когда в начале XVIII века Почаевским монастырем завладели униаты, доступ к мощам святого для верующих они закрыли. И только 10 сентября 1833 году они были вновь торжественно открыты, и эта дата стала отмечаться как общецерковный праздник. А в 1902 году Святейший Синод определил в этот день обносить святые мощи преподобного Иова вокруг Успенского собора Почаевской Лавры после Божественной литургии.

Рош Ашана (Рош ха-Шана) – еврейский Новый год

Отсчет нового года в иудейской традиции начинается в новолуние осеннего месяца тишрей, и празднуют его два дня подряд.

Правда, в Танахе (Священном писании Ветхого Завета) первым месяцем года считается весенний месяц авив (или нисан), в который евреи вышли из Египта, а праздник первого дня месяца тишрей назван днем "священного собрания", когда нельзя работать, а нужно трубить в шофар (трубу из бараньего рога) и совершать жертвоприношения (Лев. 23:23-25; Чис. 29:1-6). А согласно Мишне, первый день месяца тишрей – Рош Ашана, от которого ведется отсчет субботних и юбилейных годов царствования чужеземных (нееврейских) царей и посадки фруктовых деревьев и овощей.

По мнению законоучителей, установление 1-го тишрей религиозным Новым годом, связано с тем, что в этот день Бог судит весь мир. А согласно рабби Элиэзеру, мир был сотворён в месяце тишрей. Считается также, что в этот день на небесах предопределяется доход каждого человека в наступающем году и выносится решение: кому — жить, а кому — умереть; кого ожидает покой, а кого — скитания; кого — благополучие, а кого — терзания.

В эти дни верующий отдает самому себе и Создателю духовный отчет за все свои поступки, слова и мысли за ушедший год, и принимает решения, как исправить недостатки и проступки, как вернуться к Богу.

С этого дня начинаются десять дней молитв и раскаяния — Дни трепета или Дни покаяния, заканчивающиеся Йом Кипуром — Днем искупления или Судным днем.

Молитвы, читаемые в Рош Ашана, должны содержать 10 иудейских текстов, упоминающих Бога как царя, 10 текстов, упоминающих Бога как помнящего все, и 10 текстов, в которых упоминается шофар — бараний рог, один из существенных атрибутов праздника: в него трубят на утренней молитве.

Размышляя о будущем, евреи просят мира, согласия, здоровья, а звук шофара призывает: "Очнитесь те, кто дремлет, кто тратит отпущенные годы бессмысленно. Обозрите души свои и добрыми сделайте дела ваши".

Как и все еврейские праздники, Рош Ашана начинается накануне, незадолго до захода солнца. Хозяйка дома зажигает свечи — и с этого момента в дом приходит праздник.

В первый вечер принято приветствовать друг друга пожеланием "быть вписанным в Книгу жизни", а во время праздничной трапезы обмакивать хлеб — обычно круглую сладкую халу — над которым было произнесено благословение, в мед, чтобы наступающий год был сладким. Существует также обычай на Рош Ашана есть яблоки с медом, желая друг другу "сладкого года".

Трапеза в этот день особенная: на ней едят "симаним" ("знаки") — особый набор блюд, каждое из которых символизирует просьбу к Всевышнему: голова традиционной фаршированной рыбы означает пожелание быть "головой, а не хвостом", блюда из моркови (на иврите "гезер") — пожелание "ше йигзеру лану гзерот товот" ("чтобы нам вынесли хорошие приговоры"), из свеклы ("селек") — с пожелание "ше ясалку ойвейну" ("чтобы были уничтожены наши враги") и так далее.

А еще в Новый год принято приходить на берег моря, реки или ручья и совершать ташлих — символически вытряхивать карманы, выбрасывая их "содержимое" в воду, с намерением избавиться вместе с крошками и пылью от оставшихся в душе после раскаяния "крошек" грехов.