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Религиозные праздники 7 сентября

(обновлено: 12:10 06.09.2018)
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7 сентября православные верующие чтут память апостола Тита, епископа Критского.

Апостол Тит, епископ Критский

После третьей Пасхи в Иерусалиме, в последний год своей земной жизни Иисус избрал "семьдесят (учеников), и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою" (Лк. 10:1-2).

Большинство имен этих избранников евангелисты не сообщают — они известны только из Священного Предания. Исключение составляют  лишь первые семь дьяконов, избранные двенадцатью апостолами (Деян. 6:1-6), и те, кто упомянуты в апостольских посланиях. Среди этих последних — апостол Тит.

Уроженец Крита из знатной семьи, он с юности увлекался поэзией и философией и, подобно членам общины ессеев-терапевтов в Александрии, описанной Филоном Александрийским в трактате "О созерцательной жизни", жил добродетельно, искоренял пороки и страсти, хранил девственность и занимался науками, пока в 21 год ему не попала в руки ни библейская Книга пророка Исаии, перевернувшая его представления об окружающем мире, где мнимая успешность опирается на самопревозношение, гордость и тщеславие и обречена рассыпаться в прах — как процветающие и самоуверенные вавилоняне перед лицом гнева Божия "погибнут, как солома пред огнем", и не останется от них даже самого маленького уголька, от которого можно было бы развести новый костер.

А тут еще до Крита дошел слух о появившемся в Палестине великом пророке и творимых им чудесах, и родной дядя Тита, правитель острова, послал его туда удостовериться во всем самому. В Иерусалиме Тит увидел Христа, слушал Его проповедь, уверовал в Него, был свидетелем Его крестных мук, смерти, воскресения и вознесения, а в день Пятидесятницы, стоя в народе, слышал, как 12 апостолов после сошествия Святого Духа говорили на разных языкая, в том числе и на его родном (Деян. 2:11).

Крещение Тит принял от апостола Павла и в 49 году уже сопровождал его и апостола Варнаву на Иерусалимский собор (Гал. 2:1). Он был с апостолом Павлом в его миссионерских путешествиях, неоднократно выполнял его поручения, касающиеся новоустроенных церквей и, наконец, был им рукоположен во епископа Критского.

Около 65 года, незадолго до второго заточения, апостол Павел направил своему ученику личное послание об избрании пастырей и об обязанностях пастырского служения, а, когда Павла увезли на суд в Рим, Тит, бросился за учителем и был с ним до самой его казни. Потом вернулся на Крит и до глубокой старости — скончался он, по преданию, в возрасте 94 лет — трудился, создавая на родном острове и в соседних странах христианские общины. По преданию, перед смертью его лицо просияло, как солнце.

Мощи апостола Тита долгое время хранились в кафедральном соборе Гортины, одного из древнейших и самых крупных городов Крита в эпоху античности, но после набега на остров сарацин в 823 году уцелела лишь глава святого. После освобождения Крита в 961 году, когда в Хандаке (ныне Ираклион) был построен митрополичий собор, святыню перенесли туда. Там она и пребывала до 1669 года, когда венецианцы, покидая остров, забрали ее с собой. Без малого 300 лет она находилась в венецианском соборе святого Марка, и только после десятилетних переговоров в 1966 году католики согласились вернуть ее православным киприотам.

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