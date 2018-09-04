Религиозные праздники 5 сентября

5 сентября православные верующие чтут память святого Иринея Лионского.

Святой Ириней Лионский

О его жизни до принятия сана известно немного. По рождению Иериней был греком из Смирны (нынешний Мзмир в Турции) из христианской семьи. Он получил блестящее образование, изучал поэзию, философию, риторику и все остальные науки, которые считались необходимыми для светского юноши. А его духовным наставником был ученик апостола Иоанна Богослова святитель Поликарп Смирнский.

Около 160 года учитель отправил его проповедовать христианство в Галлию. Там в Лугдунуме (Лионе) была в то время цветущая христианская церковь, которую возглавлял епископ Пофин. Ириней, став священником, с энтузиазмом взялся за помощь престарелому архиерею.

А через год императором стал Марк Аврелий и на христиан начались жесточайшие гонения. Философ-стоик, проповедовавший умеренность, предпочитавший за любое преступление назначать наказание меньшее, чем положено по закону, император был убежден, что "цель разумного существа — подчиняться законам и древнейшему государственному устройству" и никакое отделение себя от государственных интересов недопустимо. Всякое стремление к индивидуальной свободе, будь то в общественной жизни, или в религии, было в его глазах тяжелейшим государственным преступлением.

Христиане же считали себя гражданами нового религиозного общества, не имевшего ничего общего с религиозным устройством и направлением государства римского, и за это должны были расплачиваться своей кровью, своей жизнью.

Как это выглядело на практике, рассказывают мученические акты Лионских и Вьеннских христиан в Галлии. В них говорится: "Мало того, что для нас закрыт был в ход в дома, бани, народные площади, нам нельзя было показываться в каком бы то ни было месте". Народ неистовствовал. Христиан били, в них бросали камни, их грабили, бросали в тюрьму, пытали, вынуждая к отречению от своей веры, но и отрекшихся на волю не выпускали.

Не удивительно, что в такой обстановке среди христиан, живших в постоянном ожидании скорой мученической кончины, стал чрезвычайно популярен проповедник Монтан, возвещавший близость второго пришествия Христова и призывавший в преддверии конца света к крайней аскезе. Когда последователи его появились и в Риме, папа Елевферий решил было разорвать с ними общение как с еретиками, но не те были времена, чтобы дробить церковь, и в 177 году лионские исповедники написали римскому епископу послание с просьбой отнестись к инакомыслящим более терпимо. Доставить его в Рим поручили пресвитеру Иринею. Это спасло ему жизнь — пока он выполнял возложенную на него миссию, Лионского епископа Пофина казнили.

Когда Ириней вернулся в Лион, епископом избрали его. Достоверных исторических сведений о его управлении Лионской кафедрой нет, равно как и об обстоятельствах его смерти: согласно житию, он примерно в 202 году был "усечен мечом""за исповедание веры во время гонений императора Луция Септимия Севера.

Главное, что осталось после Иринея Лионского — его богословские труды, оказавшие огромное влияние на формирование всей христианской апологетики.

Он первым признал каноническими все четыре Евангелия, вошедшие в окончательный свод Нового Завета, впервые сравнил Еву с Девой Марией, противопоставляя непослушание и неверие первой и смирение и доверие второй. Но главной его темой было учение о спасении и о действии Бога в истории. Споря с гностиками, утверждавшими, что Бог проявляет себя в виде неких эонов и эманаций через демиурга, Ириней Лионский сформулировал учение о Сыне и Святом Духе как о "двух руках Бога", обосновав неделимость Святой Троицы. Он писал о том, что Бог, создав мир непрерывно следит за его развитием, что суть истории — постепенное "духовное возрастание или созревание" человечества, что мир был предназначен Богом для того, чтобы человек, принимая моральные решения, возрастал и совершенствовался.

Полностью в древнем, известном еще Тертуллиану, латинском переводе сохранилось главное его сочинение — Adversus Haereses ("Против ересей"), изданное Эразмом Роттердамским в 1526 году.

Святителя Иринея Лионского в равной мере почитают и православные, и католики.