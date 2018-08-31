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Религиозные праздники 1 сентября

(обновлено: 13:21 31.08.2018)
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1 сентября православные верующие отмечают праздник в честь Донской иконы Божией Матери.

Донская икона Божией Матери

К Донскому монастырю и хранящемуся в нем списку чудотворной Донской иконы Богородицы православные всегда относились с особой любовью, обострившейся в XX веке, когда обитель стала местом, где провел последние годы жизни под арестом и был погребен патриарх Тихон, которого задолго до канонизации многие почитали святым. Здесь в Малом соборе с 1960-х раз в 4 года варили для всей Русской церкви святое миро, а в некрополе можно было увидеть на сохранившемся горельефе из взорванного храма Христа Спасителя, как преподобный Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на ту самую битву, памяти которой был посвящен образ Богородицы, положивший начало монастырю.

Этот образ, по преданию, поднесенный казаками из Сиротина городка в дар Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой издревле особо почитался в русском воинстве. И хотя большинство ученых считают это всего лишь романтической легендой, их датировка написания Донской иконы относится практически к тому же времени.

По одной из версий, ее велела написать вдова князя Дмитрия преподобная Евфросиния Московская — на молитвенную память о своем муже и о воинах, погибших в Куликовской битве для Успенского собора в Коломне, построенного по повелению князя Дмитрия после первой его победы над ордынцами на реке Воже. По другой — ее мог заказать в 1395 году митрополит Киприан, по случаю отхода от Москвы войск Тамерлана.

Икона эта двойная, на обратной ее стороне изображено Успение Пресвятой Богородицы. Большинство специалистов считают ее автором Феофана Грека.

Иван Грозный молился перед Донским образом, выступая в казанский поход, потом взял его с собой, когда отправился "воевать Полоцк", а вернувшись с победой, поместил его в Успенский собор Московского Кремля (потом его перенесли в Благовещенский собор), велев сделать для Коломны два его списка. Так икона получила статус государственной святыни.

По преданию, именно с Донской иконой связано избавление Москвы от войск хана Казы II Гирея в царствование Феодора Иоанновича — в 1591 году, когда неприятельское войско стояло уже на Воробьевых горах, икону обнесли крестным ходом вокруг городских стен, а после поместили в полковой церкви, и на следующий день — 19 августа (2 сентября по новому стилю) — русские войска отбили татар. В память об этом на месте полковой церкви был основан Донской монастырь, для него сделан список чудотворного образа и установлено празднование в честь Донской иконы Божией Матери.

Ею патриарх Иов благословил на царство Бориса Годунова, царь Алексей Михайлович молился перед ней во время нападения крымских татар на южные русские земли, а когда нападение было отбито, Донскую икону крестным ходом отнесли из Кремля в Донской монастырь, отслужили праздничную службу и с тех пор стали совершать крестные ходы в день празднования Донской иконе ежегодно.

Ее брал с собой в крымский поход князь Василий Голицын, а потом взяла в свои покои любимая сестра Петра I царевна Наталья Алексеевна. Описание драгоценного оклада Донской иконы в переписной книге Благовещенского собора занимало несколько листов — одних ограненных изумрудов на него пошло 600 и множество других драгоценных камней, включая редкий рубин и крупный жемчуг. Киот от нее до сих пор хранится в Благовещенском соборе Кремля, а вот камни из оклада достались французам в 1812 году, а сам оклад в 1917-м — большевикам.

При Петре I перед Донской иконой молились перед взятием Азова. На ее празднование было составлено несколько слов и поучений, самые известные из которых — "Поучение" святителя Димитрия Ростовского и "Слово" митрополита Стефана (Яворского) по случаю взятия Нарвы.

В 1919 году эксперт Императорской археологической комиссии Григорий Чириков завершил начатую им еще в 1914 году реставрацию Донского образа, и икона, раскрытая от позднейших записей, была отправлена в Государственный исторический музей, а в 1930-м передана в Третьяковскую галерею.

В 1994 году возродилась древняя традиция на празднование Донской иконы приносить ее в Донской монастырь, но уже не из Кремля и без крестного хода.

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