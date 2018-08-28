РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Календарь праздников

Религиозные праздники 29 августа

(обновлено: 12:39 28.08.2018)
0170
29 августа православные верующие празднуют перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа.

Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа

Перенесение Нерукотворного образа Христа из Эдессы (нынешний город Шанлыурфа в Турции) в Константинополь состоялось в 944 году, и с того дня, когда эту реликвию в праздник Успения Пресвятой Богородицы торжественно внесли в церковь Большого дворца, она стала главной византийской святыней. Чтобы выкупить ее у Эдесского эмира, император гарантировал безопасность городов Эдессы, Харана, Сароци и Самосаты, отпустил 200 пленников и заплатил 12000 серебряных монет.

Согласно православному церковному преданию, нерукотворное изображение лица Иисуса на куске полотна появилось благодаря болезни правителя Эдессы Авгаря V. Наслушавшись рассказов о чудесном израильском целителе, он написал ему письмо с просьбой о помощи. Но посланцам Авгаря никак не удавалось пробиться к Иисусу, окруженному толпой. И тогда Он сам подозвал их, передал ответное письмо, в котором обещал прислать в Эдессу одного из своих учеников, а напоследок, умывшись, отер лицо куском полотна, на котором остался его отпечаток, и передал эту первую икону (Святой Мандилион) в дар Авгарю, к которому потом действительно послал апостола Фаддея.

Описывая это событие в своей Церковной истории, римский историк IV века Евсевий Кесарийский в качестве доказательства приводит два переведенных им документа из архивов Эдессы — письмо Авгаря и ответ Иисуса. Цитируются они и армянским историком V века Моисеем Хоренским. А в VI веке Прокопий  Кесарийский в книге "Война с персами. Война с вандалами. Тайная история" описывает посещение Авгаря апостолом Фаддеем.

Однако в X веке существовала и другая версия происхождения Мандилиона. Согласно ей, отпечаток лица Иисуса появился на полотенце, которым он отер кровавый пот после молитвы в Гефсимании пред своими крестными муками — его-то и передал Фаддей Авгарю, чтобы его исцелить.

Как бы там ни было, благодарный правитель Эдессы велел поместить чудесный плат над главными воротами города, и каждый входящий в них должен был поклониться святыне, пока один из правнуков Авгаря, не разделявший религиозных убеждений своего предка, не повелел заложить ее кирпичами.

Со временем о святыне и вовсе забыли и вспомнили лишь несколько веков спустя, когда Эдессу осадили войска персидского шаха Хозроя I Нуширвана. Антиохийский автор VI века Еваргий Схоластик рассказывает, как по откровению, бывшему во сне епископу Евлалию, Мандилион был обнаружен, жители Эдессы совершили с ним крестный ход, и персы отступили. Весть о чудесном избавлении города облетела весь Восток, и даже арабы, в 630 году захватившие Эдессу, не мешали христианам поклоняться их знаменитой реликвии.

В 787 на Седьмом Вселенском соборе само существование Нерукотворного образа стало важнейшим аргументом против иконоборчества.

О судьбе Мандилиона после перенесения его в Константинопль существует несколько преданий. По одному — его похитили крестоносцы во время разграбления города, но их корабль потонул в Мраморном море. По другому — Нерукотворный образ около 1362 года привезли в Геную, где он до сих пор хранится в монастыре апостола Варфоломея. Существует версия, что Мандилион неоднократно давал точные отпечатки: один из них — "на керамии" (на черепице) — отпечатался, когда Анания прятал образ у стены по пути в Едессу, другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию. Возможно, именно существованием этих отпечатков и объясняются разночтения преданий.

На Западе, например, католическая традиция совсем иначе объясняет происхождение Нерукотворного образа. Западный вариант предания, возникший позднее восточного — в XIII-XV веках — повествует о некоей благочестивой еврейке Веронике, сопровождавшей Христа в крестном пути на Голгофу и подавшей ему платок — отереть кровь и пот с лица. "Плат Вероники" с отпечатавшимся на нем ликом Христа хранится в соборе святого Петра в Риме (впрочем, некоторые ученые утверждают, что имя Вероники – это просто искажение латинского выражения vera icon — истинный образ). Главное его отличие от Мандилиона из Эдессы — терновый венец на голове Спасителя.

Почитание Нерукотворного образа пришло на Русь в XI-XII веках и особенно широко распространилось начиная со второй половины XIV века. В 1355 году новопоставленный московский митрополит Алексий привез из Константинополя список Святого Мандилиона,  для которого сразу был заложен храм. По всей стране стали строить церкви, монастыри и приделы храмов, посвященные Нерукотворному образу и получавшие название "Спасских".

Перед иконой Спаса молился Дмитрий Донской, воспитанник митрополита Алексия, получив известие о нападении Мамая. Хоругвь с иконой Спаса сопровождала русское войско в походах начиная с Куликовской битвы вплоть до Первой мировой войны, и эти хоругви стали называть "знамениями" или "знаменами" — так слово "знамя" заменило древнерусское "стяг".

Иконы Спаса размещали на крепостных башнях. Так же как и в Византии, Спас Нерукотворный стал "оберегом" города и страны и одним из центральных образов  русского православия, близким по значению и смыслу к кресту и распятию.

Ну, а в народе он стал еще и "Спасом на полотне" — праздником, завершающим Успенский пост (исторически совпавшее с Успением перенесение Нерукотворного образа в Константинополь было решено вспоминать на следующий день, что бы не смешивать два эти торжества), днем, когда освящали домотканые холсты и полотна и пекли хлеб из зерна нового урожая — главное угощение Третьего Спаса.

Комментировать
Календарь праздников
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена