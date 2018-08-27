Религиозные праздники 28 августа

28 августа православные верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы.

Успение Пресвятой Богородицы

Успение, завершающее годичный круг великих (двунадесятых) православных церковных праздников, посвящено вовсе не смерти, как может показаться на первый взгляд. Славянское слово "успение" означает сон, и, согласно церковной традиции, смысл этого праздника сродни смыслу Пасхи — нет больше той смерти, которая ждала каждого до Воскресения Христова. А раз ее нет, то нет и скорби о смерти, нет страха перед ней.

По преданию, Богородица знала о времени своего перехода из этого мира, готовилась к нему постом и усиленной молитвой – в воспоминание этого ее поста и установлен (с 450 года) в церкви Успенский пост — и, как поется в этот день в церковном песнопении, "во успении мира не оставила еси".Об этом празднике митрополит Сурожский Антоний (Блум) писал: "В течение всей жизни нашей мы рвемся к той полноте жизни, которую обещал нам Господь; знаем мы это или нет, эту полноту мы можем найти только в Боге. И вот, и знавшие это святые, и верующие поистине, и колеблющиеся, и не знавшие это, и даже это всю жизнь отрицавшие, в день, когда их душа разлучится от тела, окажутся перед живым Богом, Который есть жизнь, Который есть радость, красота… На всех путях и правды, и неправды человек ищет этой полноты, этой неизреченной красоты, этого смысла и этой все побеждающей, все очищающей, все преображающей любви…

Поэтому мы и можем праздновать сегодня полной радостью день Успения Божией Матери… Радость наша может быть совершенна, без слез, без горя: это торжество жизни; но это тоже свидетельство для нас о том, что воскресение — не пустое слово, что воскресение – не иносказание, но все мы, по слову Божию, воскреснем и войдем в полноте нашего человечества, и душой, и духом, и плотью в вечность, в радость вечную Господа нашего".

В Иерусалиме крестоносцы устроили на месте, где, по преданию, распространившемуся в V веке, скончалась Богородица, подземный храм, в который ведут 50 ступеней, с приделами во имя ее святых родителей Иоакима и Анны и Иосифа Обручника, расположенными по бокам лестницы. Храм имеет крестообразную форму: в центре — гробница Богородицы с двумя входами, в конце пещеры — жертвенник, в каменном киоте — чудотворная икона Иерусалимской Божией Матери русского письма. Храм принадлежит грекам и армянам. Именно сюда, по традиции, перед праздником Успения из Малой Гефсимании близ храма Гроба Господня крестным ходом православные несут Плащаницу Пресвятой Богородицы — тем же путем, каким, по преданию, апостолы несли на погребение ее тело.

На Руси Успение издавна один из самых любимых праздников: со времен святого князя Владимира Успенские храмы стали строить повсюду — первый соборный киевский храм, Десятинная церковь, был посвящен Успению Богородицы, а к XIV веку Успенские храмы были главными в Суздале, Ростове, Ярославле, Звенигороде и, наконец, в Москве, где Успенский собор Кремля стал главным храмом Русской православной церкви, в котором венчались на царство все русские цари и императоры, а во времена патриаршества возводились на престол патриархи.

В честь Успения Богородицы множество сел на Руси назывались Успенскими, Успеньями, Успенками. Поселок Успенский есть даже близ Караганды в Казахстане. Успенский — одна из самых распространенных русских фамилий.

Праздник Успения подводил итог — меньше чем через месяц, 14 сентября (1 сентября по старому стилю) на Руси до Петровских реформ праздновали Новый год. Русская православная церковь и сегодня хранит эту традицию, отмечая в этот день начало церковного года, вновь открывающего круг великих двунадесятых праздников чествованием Пресвятой Богородицы — в день ее Рождества 21 сентября.