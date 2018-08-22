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Религиозные праздники 23 августа

(обновлено: 12:34 22.08.2018)
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23 августа православные верующие празднуют обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, а у мусульман начинаются Дни Ат-Ташрик.

Второе обретение и перенесение мощей преподобного Саввы Сторожевского

Один из первых учеников Сергия Радонежского, Савва во многом повторил жизненный путь учителя, своим примером показавшего, какими трудами достигаются монашеские добродетели — послушание, смирение, хранение помыслов, воздержание и целомудрие. Ученик так успешно прошел эту школу, что преподобный Сергий сам назначил его духовником своей обители.

Дата и место рождения преподобного Саввы неизвестны, ничего не говорят летописи и о его родителях — первое упоминание о нем относится к 1381 году, когда он, по благословению Сергия Радонежского, стал игуменом Стромынского Успенского монастыря на реке Дубенке. А после смерти преподобного Сергия, когда его ученик и преемник Никон ушел в затвор, монахи Троицкого монастыря упросили Савву вернуться и стать их игуменом.
А шесть лет спустя его крестник, Звенигородский князь Юрий, сын Дмитрия Донского, призвал его к себе, чтобы устроить горе Сторожи  монастырь в честь его победы над Волжской Булгарией, которому предстояло стать первой на Руси Лаврой, "царским богомольем" — еще царь Алексей Михайловичь ходил  сюда из Москвы пешком помолиться.

Преподобный Савва дожил до глубокой старости, а после его кончины в 1407 году его стали почитать как местного Звенигородского святого, в 1547 году он был канонизирован для общецерковного почитания, а в 1652 году были обретены его мощи.

Самое первое его житие составил в XVI веке агиограф Маркел Хутынский, а в XIX веке его краткую версию перевел с церковнославянского на русский Александр Пушкин, который под сильнейшим впечатлением от образа преподобного даже отца Татьяны Лариной в черновике "Евгения Онегина" назвал не Дмитрием, а Саввой.

Удивительным образом Савва Сторожевский не только сам во многом повторил жизненный путь своего учителя, но и судьба его мощей в XX веке оказалась схожей с судьбой мощей преподобного Сергия: во время кампании по ликвидации мощей, начавшейся в 1919 году, головы обоих святых верующим удалось спрятать и сохранить.

Первое появление большевиков в Савино-Сторожевском монастыре в 1918 году спровоцировало народный бунт: когда комиссар с уполномоченными пришли в обитель и потребовали отдать им все ключи, крестьяне, сбежавшиеся защищать святыни, перешли от криков к действию – в начавшейся драке комиссар был убит, его спутники сильно изранены, а один потом скончался от побоев, а распаленная толпа двинулась в город — свергать безбожную власть. Но там ее встретил вооруженный красноармейский гарнизон и стихийное восстание захлебнулось.

А в марте 1919 года мощи Саввы Сторожевского были все же вскрыты и изъяты, а его обитель закрыта. В 1920-е годы мощи святого были экспонатом выставки по охране здоровья при Наркомате здравоохранения, потом их передали на Лубянку, и долго считалось, что они так и пропали в ее подвалах. Но в 1980-е годы стало известно, что главу преподобного Саввы больше полувека хранила одна православная семья: Михаилу Успенскому, бывшему  сотруднику Государственного исторического музея и члену Комиссии по охране памятников архитектуры Московской области, ее передали на Лубянке, чтобы он распорядился с этим "экспонатом" по своему усмотрению.

Его семья хранила святыню — сначала на даче, потом в московской квартире — 50 с лишним лет, и в конце 1980-х, когда началось возрождение монастырей, передала ее в московский Данилов монастырь.

23 августа 1998 года мощи преподобного Саввы торжественно перенесли в Рождественский собор Савино-Сторожевского монастыря, за три года до этого после длительных переговоров с музеем переданного наконец церкви. По благословению патриарха Алексия II этот день стал общецерковным праздником.

Дни Ат-Ташрик

Три дня после праздника Курбан-байрам — с 11-го по 13-й день месяца зуль-хиджа — это  его продолжение.

Те мусульмане, которые совершают хадж, проводят их в долине Мина, где бросают камни в три столба — символически побивают дьявола. Там же они проводят первую ночь Ташрик, а утром после коллективного намаза читают славословие Аллаху — такбир Ташрик и снова побивают камнями шайтана: бросают 7 камешков сначала в маленький столб (джамрат аль-ула), затем 7 камешков в средний столб (джамрат аль-вуста), и 7 камешков в большой столб (джамрат аль-акаба). И так все три дня.

В третий день Ташрик паломники, побив штайтана, возвращаются в Мекку.

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