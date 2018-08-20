Религиозные праздники 21 августа

21 августа православные верующие празднуют перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, а мусульмане - День Арафат.

Перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких

Первым открыл Соловки как место, словно самим Богом предназначенное для монашеских подвигов, инок Герман — ему их показали рыбаки-поморы. Но остаться там один при всей любви к уединению Герман не решился и поселился на большой земле, на берегу реки Выг. Там его встретил монах Савватий, тоже искавший сугубого уединения и не нашедший его ни в Кирилло-Белозерском монастыре, ни на Валааме. Герман рассказал ему о пустынных островах в Белом море, в двух днях пути от берега, и они поплыли туда вдвоем. Поселились близ Секирной горы, поставили крест, срубили келью и прожили в ней шесть лет.

А когда Савватий умер, успев перед кончиной добраться до материка и причаститься, Герман вернулся на большую землю, и в устье реки Сумы встретил еще одного монаха, искавшего пустынножительства — Зосиму, которому суждено было стать первым Соловецким игуменом. Вместе они благополучно добрались до острова, поставили келью, ограду, завели огород и зажили трудно и скудно, зато молиться им никто не мешал. Было это в 1436 году.

Испытаний на их долю выпало немало. Однажды осенью Герман уплыл на материк за припасами, а вернуться из-за непогоды не смог до весны, и Зосима только чудом не умер зимой от голода. А весной Герман вернулся с мукой, маслом, рыболовной снастью и рыбаком Марком, который захотел разделить с ними уединение и стал их первым учеником и первым монахом новой обители. Потом появились и другие — они приплывали на остров, рубили себе кельи и начинали жить по примеру Зосимы и Германа.

Тогда Зосима построил небольшую церковь в честь Преображения Господня, а в монашеской общине установил строгий устав и послал одного из иноков в Новгород к архиепископу Ионе с просьбой назначить им игумена. Тот прислал к ним иеромонаха Павла, но он не выдержал суровой соловецкой жизни и вскоре вернулся в Новгород. Следующий игумен, Феодосий, тоже. Тогда братия избрала игуменом Зосиму.

А монастырь все рос. Маленькая деревянная Преображенская церковь уже не вмещала всех иноков. Построили Успенский храм, побольше, и перенесли в него мощи преподобного Савватия.

В трудах и молитве игумен Зосима дожил до глубокой старости, а когда в 1478 году умер, похоронили его в гробу, который он сам для себя приготовил.

Житие преподобных Зосимы и Савватия составил соловецкий игумен Досифей – частично по собственным воспоминаниям, частично по рассказам инока Германа, пережившего Зосиму всего на год: в 1479 году игумен послал его по монастырским делам в Новгород, там он и скончался. Отвезти тело покойного на Соловки не смогли из-за распутицы — похоронили у часовни на берегу Свири. Только в 1484 году мощи преподобного Германа перенесли в Соловецкий монастырь и поместили рядом с мощами преподобного Савватия. А после канонизации все они — Савватий, Зосима и Герман — покоились сначала в Преображенском, а потом в Троицком соборе монастыря.

В 1920 году, когда монастырь закрыли, братия спрятала мощи основателей обители, но сотрудники ОГПУ тайник нашли, раки со святыней вскрыли и передали в краеведческий музей при Соловецком лагере особого назначения. В 1940 году, после упразднения лагеря, мощи святых увезли в Центральный антирелигиозный музей в Москву, а потом — в Государственный музей истории религии и атеизма в Казанском соборе Ленинграда, и только в 1990 году вернули церкви. 20 августа 1992 года их торжественно перевезли на Соловки, а 21 августа в монастырском Преображенском соборе было отпраздновано их второе перенесение в этот храм — в тот же самый день, что и первое, в 1566 году.

День Арафа (День стояния на горе Арафат)

Девятый день месяца зуль-хиджа — предпраздничный. В этот день паломники, совершающие хадж, стоят на горе Арафат (без стояния на ней в этот день хадж недействителен), а все остальные правоверные мусульмане постятся — ведь за совершение благих поступков (а пост — самый важный из них) в этот день, по слову пророка Мухаммеда, смоются грехи "за предыдущий и последующий годы".

Араф в исламе — пространство между адом и раем, судьба обитателей которого может перемениться как к лучшему, так и к худшему. А гора Арафат — место, где Адам и Хавва, после грехопадения изгнанные из рая в разные места, встретились и узнали друг друга.

Здесь смываются большие грехи, которые нигде в другом месте никогда не смоются. И нет человека глупее и несчастнее того, кто проводит этот день безалаберно — в поисках еды, в разговорах, или за другими ненужными и вредными делами. Ведь это — время, когда от ада освобождаются даже заслуживающие его, когда бедняк, богач, царь, раб, араб, белый, черный — все без различия, одевшись в одинаковые белые ихрамы с непокрытыми головами, выставив вперед руки, просят Аллаха об отпущении грехов, и нет большего равноправия в мире.

В День Арафа паломники должны прослушать хутьбу (поучение), а потом, в мечети Мяздаляжа — вечерние намазы. Тогда они по праву могут называться "хаджи".