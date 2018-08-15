Религиозные праздники 16 августа

16 августа православные верующие чтут память преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.

Преподобный Антоний Римлянин, Новгородский чудотворец

Основатель знаменитого Антониева монастыря, уцелевшие постройки которого можно увидеть сегодня в Новгородском музее-заповеднике, — личность одновременно историческая и легендарная. С одной стороны, о нем часто упоминают летописи, с другой — его житие, написанное через четыре столетия после его смерти, по сути, зафиксировало сложившееся к тому времени монастырское предание.

По этому преданию, родился Антоний в Риме в 1067 году, был богат, в 18 лет постригся в монахи, богатство свое — золото и серебро – частично раздал, а оставшееся сложил в бочку и бросил в море. Через 20 лет он поселился отшельником где-то в приморских горах, и однажды в бурю камень, на котором молился Антоний, понесло по морю, как ладью, и через два дня, в день Рождества Богородицы, он оказался в Новгороде. На месте, куда принесли его волны, и был основан монастырь — через несколько лет рыбаки выловили бочку, с остатками Антониева богатства, которого хватило на приобретение земли и строительство каменной церкви.

Однако, кроме агиографической, существуют и другие версии появления Антония в Новгороде, исходящие, в частности, из того, что в XII веке употребляемое летописцами выражение "от Римских стран" могло означать выходца из любого государства, входившего в Священную Римскую империю. По одной из версий, Антоний мог быть родом из германских земель или просто купцом, торговавшим с этими землями. По другой версии, он мог быть монахом Киево-Печерского монастыря, в те времена активно занимавшегося миссионерством. Во всяком случае, Новгородские епископы Никита и Нифонт, оказывавшие Антонию поддержку, были выходцами именно оттуда. А вот епископ Иоанн, при котором у Антония начались проблемы, был настроен к Киеву враждебно и, похоже, даже претендовал на автокефалию своей кафедры.

Однако, несмотря на все сложности, Антоний смог построить в своем монастыре каменный собор в честь Рождества Богородицы и украсить его фресками — возможно, он действительно получал помощь из Киева.

Согласно первой Новгородской летописи, заложили собор в 1117 году (это первая документально подтвержденная дата в истории монастыря), в 1119 году строительство завершили, в 1125 году расписали церковь фресками, а в 1131 году епископ Нифонт поставил Антония игуменом основанного им монастыря. Он управлял обителью 16 лет, а накануне кончины в 1147 году назначил своим преемником инока Андрея, вероятного автора первого, не сохранившегося, жития преподобного.

В Новгороде Антония Римлянина издавна почитали как святого, а в 1597 году он был официально канонизирован, и мощи его торжественно перенесли в Рождественский собор монастыря.