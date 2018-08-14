Религиозные праздники 15 августа

Блаженный Василий, Христа ради юродивый, Московский чудотворец
Имя этого святого, благодаря посвященному ему всемирно известному московскому храму, знают все. Но вряд ли многие ответят на вопрос, когда он жил и чем прославился. А ведь почитание его еще при жизни было так велико, что, когда он умер, гроб его на погребении несли сам Иван Грозный и бояре, а отпевал юродивого митрополит Макарий.
А ведь ничего примечательного в крестьянском мальчике, родившемся в 1469 году в подмосковном селе Елохове, поначалу, вроде бы, не было. Разве что сапожник, которому родители отдали его в обучение, очень удивился, когда на просьбу заказчика сшить сапоги, "чтобы сносу не было", подмастерье как-то странно усмехнулся, а на следующий день заказчик умер.
А в шестнадцать лет Василий вдруг бросил учение, родительский дом и начал подвиг юродства ради Христа.
Этот вид святости возник в еще в IV веке в Византии — в первые века его не было, тогда само христианство воспринималось обществом как юродство: о безумии ради Христа говорится даже в Новом Завете (1 Кор. 4:10). А с XIV века оно стало исключительно русским явлением: из сорока юродивых, прославленных всей православной церковью, лишь шесть жили в Византии, остальные — на Руси. Даже главный герой русских сказок Иван-дурак, который в результате оказывается мудрее окружающих умников, сродни юродивым: его глупость противостоит здравому смыслу окружающих, а на поверку оказывается, что глупость — мнимая, а здравый смысл граничит с подлостью.
Василий полуголым в веригах ходил по Москве, спал где попало, ел что придется, швырял камни в дома благочестивых людей и целовал стены домов отпетых грешников — говорил, что у первых снаружи толпятся изгнанные страсти, а у вторых плачут добродетели. Расшвырял на базаре калачи у калачника, за что был побит, а потом оказалось, что тот подмешивал в муку мел. Царскую милостыню мог отдать не нищим, а заморскому купцу. Как-то пришел в Вознесенский монастырь на Остроге (нынешняя Воздвиженка) и долго молча молился пред церковью, а на следующий день именно здесь начался пожар, спаливший всю Москву.
Сам Иван Грозный чтил и боялся блаженного — "яко провидца сердец и мыслей человеческих", когда незадолго до смерти Василий тяжело заболел, царь вместе с царицей Анастасией навещал его, а когда в 1557 году блаженный умер, велел похоронить его на кладбище Троицкой церкви, что во Рву, где уже строился в память покорения Казани Покровский собор, которому суждено было войти в историю как храм Василия Блаженного — так велико было в народе почитание святого.
И уже в 1588 года патриарх Иов установил общецерковный день памяти Василия Блаженного — 2 августа (15 августа по новому стилю).
Успение Пресвятой Девы Марии
Торжество (высшая степень в иерархии католических праздников) в память Успения Пресвятой Богородицы — ее кончины и вознесения на небеса — у католиков и православных отличается даже по названию. Греки называли его Koimesis ("погружением в сон") — успением, латинский Запад – Assumption ("взятие", "принятие"), взятием Пресвятой Девы Марии в небесную славу.
Ранние христианские тексты по-разному и, зачастую, противоречиво повествуют о том, где и как долго жила Богородица, как скончалась и погребена. Но все они сходятся в одном: после Вознесения Иисуса Христа она жила в Иерусалиме под опекой Иоанна Богослова, а за три дня до кончины ей явился архангел Гавриил, возвестил о скором успении, и она созвала апостолов, чтобы с ними проститься. Похоронили ее в Гефсимании, а чрез три дня к могиле пришел опоздавший на погребение апостол Фома, но вместо тела Девы Марии увидел в гробнице розы.
Телесное взятие Богородицы на небеса — догмат католического вероучения, утвержденный в 1959 году папой Пием XII.
В некоторых странах Западной Европы, например, в Австрии, Греции, Франции, Успение является официальным государственным праздником. Начиная с VI века католическая церковь отмечает его 15 августа торжественными богослужениями и церковными процессиями, а верующие, по традиции, приносят к храмам и часовням, посвященным Мадонне, плоды нового урожая — в знак благодарения.