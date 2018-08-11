Религиозные праздники 12 августа

12 августа православные верующие чтут память святого Иоанна Воина.

Святой Иоанн Воин

Историю этого святого рассказывает Синаксарь ("сборник", "собрание") Константинопольской церкви, датируемом концом X века. Согласно этому источнику, Иоанн служил в войске императора Юлиана Отступника, в полку таифалов (по мнению ряда исследователей, древнегерманское племя остготской группы, к III веку поселившееся в Северном Причерноморье).

Юлиан не был сторонником грубого насилия над инакомыслящими. Напротив, идейный язычник, он провозгласил веротерпимость: он был далеко не глупым человеком и, задумав восстановить в империи язычество в то время, когда в столице не осталось ни одного языческого храма, понимал, что сделать это насильно не получится.

Объявив свободу вероисповедания, разрешив восстановление языческих храмов и возврат их конфискованной собственности, он обещал большие выгоды тем из христиан, которые согласились бы отречься от христианства. По словам блаженного Иеронима, создателя канонического латинского перевода Библии, это было "преследование ласковое, которое скорее манило, чем принуждало к жертвоприношению".

И все шло хорошо, пока летом 362 года Юлиан не поехал инспектировать восточные провинции и не прибыл в Антиохию с ее стопроцентно христианским населением. Встретили императора там холодно. А в острую фазу конфликт вступил после пожара языческого храма в Дафне — в поджоге заподозрили христиан.

Рассерженный Юлиан приказал в наказание закрыть главную антиохийскую церковь, которая к тому же была разграблена и подверглась осквернению. Подобные же эксцессы произошли и в других городах. Христиане в свою очередь начали крушить языческих богов.

Вот тогда и возобновились гонения на христиан, и Иоанн, будучи солдатом императорской армии, был послан вместе с другими усмирять бунт. Но он был христианином и делал все, чтобы помочь братьям по вере избежать смерти: кого-то заранее предупреждал об аресте, кого-то, когда получалось, освобождал из-под стражи.

Конечно, долго так продолжаться не могло. В конце концов Иоанн сам оказался в темнице и уже ждал казни, когда в 363 году император погиб в сражении с персами при Маранге. А занявший его место Иовиан сам был христианином — естественно, с гонениями было покончено, и Иоанн вышел на свободу и вернулся в Константинополь.

Но заключение не прошло для него бесследно: он оставил военную службу и занялся исключительно благотворительностью — тратил деньги на помощь бедным и страждущим, ухаживал за больными.

Точная дата смерти святого неизвестна. По преданию, скончался он в глубокой старости. На похороны собралась вся константинопольская беднота. Иоанн смиренно завещал похоронить себя на кладбище для бродяг, но почитание его началось вскоре после смерти, и его останки перенесли в церковь Иоанна Богослова.

На Руси Иоанн Воин был одним из любимых святых. В Киевском Софийском соборе есть его икона с молитвой и кондаком, а в Москве на Большой Якиманке чудом сохранился посвященный ему храм XVII века: когда-то здесь селились стрельцы, считавшие святого Иоанна Воина своим небесным покровителем.

Первый храм во имя этого святого был построен примерно на том же месте, но ближе к реке, еще в 50-х годах XVI века по повелению Ивана Грозного, но после подавления стрелецкого бунта пришел в запустение, а в 1708 году его затопило во время наводнения. По преданию, восстановить его приказал Петр I в честь победы в Полтавской битве, и в 1717 году новый храм был освящен. Правда, в 1813 году его пришлось освящать заново после того, что с ним сделали французы, которые устроили в нем конюшню и разломали все внутри в поисках сокровищ. За всю 300-летнюю историю церкви Иоанна Воина это были единственные несколько недель, когда в ней не было богослужений. Даже в советское время ее не закрыли.