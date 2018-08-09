Религиозные праздники 10 августа

10 августа православные верующие отмечают праздник в честь Смоленской иконы Божией Матери.

Смоленская икона Божией Матери

По преданию, это самая древняя икона Богородицы, написанная еще евангелистом Лукой при ее жизни — по версии святителя Димитрия Ростовского, по просьбе антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии она попала в Иерусалим, а оттуда в V веке императрица Евдокия, супруга византийского императора Феодосия, отправила ее в Константинополь. Когда близ императорского дворца у залива Золотой Рог была построена Влахернская церковь, икону вместе с другими реликвиями, связанными с Богородицей, поместили туда.

В 1046 году император Константин IХ Мономах, выдавая свою дочь Анну за князя Всеволода, сына Ярослава Мудрого, благословил ее этой иконой, а потом она перешла к его сыну, Владимиру Мономаху, который в начале ХII века привез ее в Смоленск, где заложил соборный храм в честь Успения Богоматери, куда и поместили святыню. Так она слала "Смоленской". Жители города верили, что именно ей они обязаны спасением от нашествия Батыя в 1239 году.

А когда в начале XV века последний Смоленский князь Юрий принес ее в дар великому князю Василию, старшему сыну Дмитрия Донского, и икону перенесли в Благовещенский собор Московского Кремля, Смоленск был взят литовцами и на 110 лет стал центром Смоленского воеводства Великого княжества Литовского.

В 1456 году смоляне во главе с епископом Мисаилом били челом великому князю Василию Темному, чтобы вернули им главную городскую святыню. Князь согласился, повелев оставить в Москве точный список с иконы. Сам же образ крестным ходом понесли в Смоленск. Последний прощальный молебен отслужили на Девичьем поле. А по возвращении в Смоленск в честь этого события установили общецерковный праздник.

Когда же в 1514 году на следующий день после праздника Смоленской иконы Божией Матери войска Василия III выбили из города литовцев, на том самом месте, где когда-то москвичи с ней прощались, великий князь основал Новодевичий монастырь. Для него был специально сделан еще один точный список — "мера в меру".

В самом Смоленске тоже сделали точную копию древней иконы, и поместили ее в башне крепостной стены, а потом построили на этом месте церковь.

В Смутное время, когда Смоленск захватили поляки, святыню вывезли сначала в Москву, а потом в Ярославль, и вернулась она уже при царе Алексее Михайловиче.

В 1812 году ее вновь привезли в Москву и в день Бородинского сражения вместе с Иверской и Владимирской иконами обнесли крестным ходом вокруг Белого города и Кремля. А потом снова отправили в Ярославль. Только к Рождеству она вернулась в Смоленск.

Древний образ Смоленской Божией Матери хранился в Успенском соборе Смоленска даже после того, как его в 1929 году закрыли: в августе 1941 года после взятия города немцами их интендантские службы извещали командование, что "очень древняя, легендой приписываемая евангелисту Луке икона… находится на изначальном месте и не повреждена". Но когда два года спустя Смоленск был освобожден, иконы там уже не было. О судьбе ее до сих пор ничего не известно.

Место ее в Успенском соборе Смоленска после 1945 года занял список начала XVII века, стоявший когда-то над Днепровскими воротами города, а 1812 года находившийся в расположении русской армии. Перед этим образом служили благодарственные молебны после каждой победы, перед ним Кутузов со всем войском молил Богородицу о помощи и спасении России.

Вообще же списков Смоленской иконы Пресвятой Богородицы, с древнейших времен почитаемой на Руси чудотворной, по всей стране великое множество — только особо чтимых известно не менее 30.