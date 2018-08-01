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Религиозные праздники 2 августа

(обновлено: 12:04 01.08.2018)
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2 августа православные верующие чтут память святого пророка Илии.

Святой пророк Илия

Ветхозаветный пророк Илия (у иудеев — Элийя, у мусульман — Ильяс), ревностный борец за чистоту веры и обличитель идолопоклонства и нечестия, живший, согласно библейскому повествованию (Третья и Четвертая книги Царств), за 900 лет до Иисуса Христа, оказался удивительно близок именно христианам.

Первый девственник-анахорет в Ветхом Завете, он посвятил себя Богу прежде, чем Бог призвал его на пророческое служение. И явился ему Господь не в громе, буре или огне, а в "тихом веянии ветра". Посланный Богом к царю Ахаву предупредить, что если он и его народ не перестанут поклоняться Ваалу и Астрате, Израильское царство постигнет голод, он и сам потом вместе со всеми голодал, довольствуясь тем немногим, что приносил ему в пустыню ворон. Его преследовал гнев царицы-язычницы Иезавели, он уставал от возложенного не него бремени пророка-изгоя, отчаивался, просил смерти. А потомна глазах у всего народа силой молитвы низвел с неба огонь на жертвенник истинного Бога.

Как истинный пророк Илия оставил после себя ученика, Елисея — чтобы дело, которому он служил, не умерло вместе с ним. И когда уже возносимый огненной колесницей в небо учитель бросил ученику свой плащ (по-славянски "милоть"), а тот ударил им по воде, и вода расступилась, Елисей понял, что унаследовал не только одежду, но и дух пророка. Пройдет почти тысяча лет и сходное чувство испытают апостолы в день Пятидесятницы и передадут этот дух всему народу Божию, чтобы он передавал его из поколения в поколение.

Ильин день отмечают все православные народы, а также христиане, иудеи и мусульмане, живущие в окрестностях горы Кармель, на которой, согласно библейскому повествованию, он скрывался, молился и победил жрецов Ваала. Почитают пророка Илию и католики, но у них, в отличие от православных, отдельного празднования ему не установлено.

Места земной жизни пророка издавна притягивали паломников. В греческом монастыре святого Георгия Хозевита, основанного около 480 года в окрестностях Иерихона в ущелье Вади Кельт, в большой пещере, где, по преданию, скрывался и молился пророк Илия в первый год трехлетней засухи, обустроен храм во имя пророка Илии. На гора Кармил еще мать святого Константина Великого равноапостольная царица Елена основала Ильинский монастырь. Сейчас это католический мужской монастырь Stella Maris, а неподалеку от него — православный русский храм во имя Илии пророка, освященный в 1913 году. Одна из пещер, где, по преданию, он спасался от преследователей, находится на территории греческого монастыря Мар Элиас, построенного в VI веке. Есть пещерный храм пророка Илии и на горе Хорив, на склоне, ведущим в Иофорову долину.
В Киеве первый Ильинский храм был построен еще при князе Игоре, задолго до крещения Руси. А в Москве название улице Ильинка дала древнейшая церковь во имя пророка Илии — собор Ильинского монастыря, как полагают археологи, XIV века.

Ильин день на Руси всегда отмечали крестным ходом и молебном. В Москве его совершали на Лобном месте на Красной площади, а потом духовенство во главе с патриархом и народ направлялись на Ильинку, в древнейший Ильинский храм города, где служили литургию.

Особенно усилилось почитание пророка Илии как заступника Русской земли в Смутное время: все историки упоминают о набате, прозвучавшем с колокольни этого храма 17 мая 1606 года и положившем начало восстанию против Лжедмитрия I. А народ, чуткий к подобным знакам, тут же приписал изгнание иноземцев из Москвы заступничеству пророка Илии.

Традиция Ильинских крестных ходов продержалась в Москве до самой революции и в 2003 году возродилась. Теперь древний Ильинский храм столицы — центральный храм Воздушно-десантных войск РФ, считающих Илью пророка своим небесным покровителем и празднующим свой профессиональный праздник в день его памяти.

А по деревням, где до XX века Ильинских храмов и часовен было множество, в Ильин день шли крестным ходом на поля, чтобы отслужить там молебен, и обязательно устраивали братчину — праздничное застолье в складчину. Причем, в отличие от других праздничных братчин, еду готовили мужчины.

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