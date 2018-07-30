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Религиозные праздники 31 июля

(обновлено: 14:13 30.07.2018)
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31 июля православные верующие чтут память преподобного Памвы пустынника.

Преподобный Памва пустынник

Преподобный Памва в IV веке был монахом в Нитрийской пустыне в Египте. Анахореты появились в египетских пустынях еще в III веке: многие христиане начинали вести аскетическую жизнь сначала у себя дома, потом немного поодаль, на границе деревень и пустыни, и в конце III века по всей Нильской долине и рукавам Дельты уже жили монахи — либо в пещерах над рекой, либо в хижинах по соседству. Самым знаменитым из них был Антоний Великий.

Но они селились в пустыне, примыкавшей к Нилу и обжитым районам.

Однако постепенно, входя во вкус, некоторые стали углубляться дальше. Самое трудное было заставить себя переселиться в "великую пустыню", да еще с твердым намерением провести там всю жизнь. Но в начале IV века это произошло, и к концу столетия в местности под названием Нитрия — если верить современнику этих событий, греческому историку Палладию — жило 5 тысяч монахов, а в иноческом поселении Келлии их было около 600.

В самом начале своего иночества отец Памва, по преданию, услышал стих из 38-го псалма Давида: "сохраню пути моя, еже не согрешати ми языком моим", и всю жизнь старался следовать этому правилу. Даже на вопросы отвечал только после долгого размышления и молитвы, опасаясь сказать что-нибудь, о чем впоследствии мог бы пожалеть. И еще одна его отличительная черта: он никогда не питался подаянием – ел только хлеб, заработанный собственным трудом.

Был он совершенным бессребреником: в его житии описан случай, когда богатая римлянка хотела пожертвовать на его монастырь большую сумму серебром, но отец Памва велел послушнику отвезти эти деньги монахам в Ливию, "так как земля у них бесплодна", а братьям египетских монастырей ничего не давать, "потому что их земля плодородна, и они могут иметь достаток от своего труда".

Византийский историк Сократ Схоластик утверждает, что сначала Памва был неграмотным и грамоте обучился уже в пустыне — по  Священному Писанию, которое в результате изучил так, что сам стал учить других.

Скончался преподобный Памва в возрасте 70 лет. По преданию, последними его словами перед смертью были: "Я отхожу ко Господу так, как будто и не начинал богоугодно и по-иночески жить".

Конечно, отшельники были и у язычников, и у иудеев: стоики восхваляли идеал уединенной жизни, которая облегчает поиски мудрости. Ессеи, современные Христу иудейские аскеты, поселившись близ Мертвого моря, вели суровую и целомудренную жизнь и восхваляя Бога в молитвах, а в окрестностях Александрии существовала община "терапевтов", то есть служителей Бога, живших вдали от шума и суеты и посвятивших себя "созерцанию божественного". Но только у христианских отшельников произошел такой радикальный разрыв с цивилизованным миром.

Отцов-пустынников часто изображают людьми, вернувшимися в первобытное состояние, в мир животных и растений, которые, как роботы, выполняют какую-то однообразную работу и, как заведенные, читают молитвы. Но вряд ли такие пустынножители долго протянули бы в пустыне. И если отцы-анахореты смогли все же ее заселить и оживить, это произошло не благодаря их умению плести корзины и повторять наизусть псалмы, а потому, что в глубинах их душ шла напряженная внутренняя работа.

Эта внутренняя жизнь не была интеллектуальной, она не была рефлексией мыслителя, философа или даже богослова, но изречения отцов-пустынников свидетельствуют о глубочайшей мудрости и тонком знании человеческой психологии.

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