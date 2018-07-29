Религиозные праздники 30 июля

30 июля православные верующие чтут память великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской.

Великомученица Марина (Маргарита) Антиохийская

Прославленная в лике великомучениц, святая Марина была одной из жертв гонений на христиан во времена правления императора Диоклетиана (284-305 годы). Ее первый агиограф Феотим был свидетелем ее казни. Достоверность изложенных им событий подтверждают исследования мученических актов — юридических римских протоколов, сохранившихся в греческом переводе.

Разные редакции ее жития, расходясь в деталях, в главном повествовании сходятся. Дочь языческого жреца из города Антиохии, Марина в младенчестве лишилась матери и была воспитана кормилицей-христианкой. В 12 лет под впечатлением рассказа о непорочном зачатии и рождении Иисуса она дала обет никогда не выходить замуж. А через три года случайно встретивший ее префект провинции силой забрал ее с собой с вполне, впрочем, благородным намерением — жениться. Руку и сердце он ей предложил эффектно — в центре города с подиума префекта, никак не ожидая получить публичный отказ. А встретив непонятный ему отпор, да еще сопровождавшийся исповеданием христианской веры, запустил традиционную для того времени мучительную процедуру "вразумления", закончившуюся казнью.

Среди легендарных сюжетов, связанных с именем святой Марины, самый популярный — явление ей дьявола в темнице после пыток.

Особенность, отличающая Марину от других святых дев и даже мужей, в том, что сатане — в отличие от людей, перед которыми девушка бессильна — она оказывает активное физическое сопротивление и, продолжая творить молитву, хватает лежащий в углу медный молот и начинает бить им сатану по голове, удерживая его за волосы. И побеждает.

По преданию, во время казни отвергнутый жених закрыл лицо плащом, чтобы не видеть, как Марине отрубают голову, а воин, исполнивший обязанности палача, по свидетельству очевидцев, тут же закололся тем же мечом. В тот же день в 304 году в Антиохии казнили еще 85 христиан.

Почитание святой Марины началось практически сразу после ее смерти: на ее каменной гробнице каждый год в день ее памяти служили литургию. Это почитание распространилось во всех христианских церквях Востока и Запада.

В VIII веке частица мощей святой была перенесена в Константинополь и до взятия города крестоносцами в 1204 году хранилась в монастыре Христа Всевидца. Вывезенный в 1213 году Иоанном де Бореа серебряный ларец-мощевик с кистью святой и надписью по-гречески "мощи святой Марины" еще в XVII веке видели в Венеции, в храме ее имени. Другая частица мощей в 908 году была привезена в Италию — в Монтефьясконе в Тоскане. Сегодня частицы мощей святой великомученицы Марины хранятся во многих монастырях на Афоне, в Зугдиди (в Грузии), в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и в московском храме Воскресения Христова в Сокольниках — в ларце, привезенном с Афона в 1863 году.

Ряд исследователей полагают, что на каком-то этапе на Западе Марина Антиохийская в латиноязычной агиографии оказалась переименованной в Маргариту просто в порядке обратного перевода прозвища "жемчужина, перл", данного ей за красоту и благородство, и в разных частях Европы святую начали почитать под разными именами — православные как Марину, католики как Маргариту. Правда в 494 году папа Геласий I признал было ее житие апокрифом, но в эпоху крестовых походов ее почитание на Западе восстановилось и со времен эпидемии чумы 1346-1349 годов в католической церкви Маргарита Антиохойская входит в группу из 14 древних святых, почитающихся как единая группа "святых помощников". По преданию, она была одной из святых, являвшихся Жанне д’Арк.