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Религиозные праздники 26 июля

(обновлено: 13:04 25.07.2018)
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26 июля православные верующие празднуют Собор архангела Гавриила, а католики - День святых Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Девы Марии.

Собор архангела Гавриила

Архангел Гавриил (буквально "Всевышний — сила моя"), в иудаизме — Габриэль, в исламе — Джабраил — один из семи главных ангелов. Он несколько раз упомянут в Библии как небесный вестник, которого Бог посылает к людям, чтобы передать свою волю. Он являлся пророку Даниилу и раскрывал ему тайны пришествия Мессии, гонений антихриста и конца мира (Дан. 8, 16, 9-21), а перед пришествием Сына Божия в мир явился в храме старцу Захарии и сообщил ему о чудесном зачатии Иоанна Предтечи.

Через шесть месяцев архангел Гавриил в Назарете принес Деве Марии весть, что она избрана стать Матерью Спасителя (Лк. 1), а потом открыл святому Иосифу Обручнику во сне тайну воплощения Сына Божия, предупредил о замыслах Ирода и повелел бежать в Египет с Младенцем и Богородицей. По церковному преданию, это от него жены-мироносицы услышали радостную весть о Воскресении Христовом и именно он был послан возвестить Богоматери день ее Успения.

На иконах архангел Гавриил изображается иногда с райской ветвью или белой лилией в руке, которую, по преданию, он принес Деве Марии в день Благовещения, или со свечой и зеркалом из яшмы — символом того, что пути Божии до времени бывают не ясны, но постигаются изучением слова Божия и "послушанием голосу совести".

На Большом государственном гербе Российской империи он вместе с архангелом Михаилом держит главный щит с двуглавым орлом. В византийской традиции существовал общий культ архангелов Гавриила и Михаила. Но с IX века помимо их совместного празднования в Константинополе стали отмечать Собор архангела Гавриила на следующий день после Благовещения (8 апреля по новому стилю), а впоследствии, с распространением Иерусалимского устава, было установлено еще одно празднование — 26 июля (по новому стилю). Поводом к его установлению, вероятно, послужило освящение в ХVII веке в Константинополе храма во имя архангела Гавриила.

В исламе архангел Гавриил (Джабраил) считается ангелом-покровителем пророка Мухаммеда: по преданию, именно он передал пророку Коран и он же унес его на небо.

День святых Иоакима и Анны

Еврейское имя Анна (Хана) означает "благодать, милость". Святая Анна — по евангельскому повествованию мать Девы Марии, жена святого Иоакима, родившая дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака.

О ее жизни рассказывают несколько апокрифов. Согласно им, она была дочерью вифлеемского священника Матфана. С IV века до наших дней в Иерусалиме показывают место, где был дом Иоакима и Анны — на этом месте стоит храм, построенный крестоносцами.

По преданию, выйдя замуж за Иоакима и долгое время не имея детей, она с мужем отдавала две трети своих доходов в Иерусалимский Храм и бедным. В том, что они до глубокой старости не могли родить детей, Анна считала главной виновницей себя.

Однажды, когда она в очередной раз горячо молилась о даровании младенца и пообещала принести его в дар Богу, ангел спустился к ней с небес и возвестил, что вскоре у нее родится дочь по имени Мария и через нее "благословятся все племена земли". С той же вестью явился ангел и Иоакиму.

До трех лет супруги воспитывали дочь сами, а потом отдали ее в Храм, где Марии предстояло воспитывалась до совершеннолетия. Вскоре после этого скончался Иоаким, а через два года и Анна.

Праведных Иоакима и Анну почитают и в Восточной и в Западной церкви. Уже в IV-V веках в Иерусалиме существовал посвященный им маленький храм, а около 550 года император Юстиниан воздвиг в Константинополе базилику во имя святой Анны. На Западе первые храм и монастырь святой Анны появились в 701 году во Флориаке под Руаном, во Франции. Ее имя носят 5 женских монашеских орденов. В древней католической литургике (XIV-XVI вв.) святой Анне посвящалось целых 118 гимнов и 36 секвенций.

Церковное празднование в честь святых Иоакима и Анны в Византии ввел в 710 году император Юстиниан II. На Западе оно появилось позже — примерно в Х веке. Папа Урбан VI в булле Splendor æternæ gloriæ от 21 июня 1378 года разрешил отмечать этот праздник в Англии. Юлий II в 1522 году распространил его на всю церковь и назначил его на 20 марта. Однако Павел V в 1568 году отменил этот праздник, ссылаясь на то, что о родителях Богородицы ничего не сообщается в книгах Священного Писания.

Но победило всецерковное убеждение, что раз эти родители существовали, им подобает особая честь. Поэтому Григорий XIII в 1584 восстановил восстановил праздник и назначил для него день 26 июля.

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