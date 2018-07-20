Религиозные праздники 21 июля

21 июля православные верующие празднуют явление Казанской иконы Божией Матери.

Казанская икона Божией Матери

"Казанская" — одна из самых почитаемых в России.

О ее появлении известно из описания очевидца — патриарха Гермогена, который в то время был священником казанской Гостинодвоской Никольской церкви. Вскоре после взятия Казанского ханства Иваном Грозным, в 1579 году после пожара, уничтожившего часть города, девятилетняя девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. И 8 июля (21 по новому стилю) в указанном месте на глубине около метра действительно нашли икону. По одной из версий, ее еще при мусульманском правлении зарыл там кто-то из христиан, скрывавших свою веру.

Об этом мгновенно узнал весь город, сбежалось множество народа, архиепископ крестным ходом перенес образ в ближайшую Никольскую церковь, а оттуда — в Благовещенский собор. А на месте его обретения впоследствии по приказу царя построили Богородицкий девичий монастырь, и первой его монахиней стала та самая Матрона, принявшая постриг с именем Мавра.

Святитель Гермоген, став митрополитом Казанским, в 1594 году написал "Повесть и чудеса Пречистые Богородицы, честнаго и славного Ея явления образа, иже в Казани", а в 1579 году список с Казанской иконы отправили в Москву царю Ивану.

Но общенародное ее почитание началось лишь в Смутное время. В 1611 году, когда под стенами захваченной поляками Москвы стояло первое ополчение, собранное Ляпуновым, Заруцким и князем Трубецким, протопоп казанского собора привез туда список главной городской святыни. Но, хотя после этого ополченцы и отбили у "литвинов" Новодевичий монастырь, должного почитания чудотворного образа у них это не вызвало – слишком уж пестрая это была "ватага", далекая от христианского благочестия.

Лишь когда священник повез икону назад в Казань и встретил в Ярославле второе ополчение князя Пожарского, тот решил оставить образ в своем войске, а после победы поставил его в своей приходской церкви Введения на Лубянке и предложил установить в честь него в Москве местное празднование в память избавления от поляков. И по указу царя Михаила Феодоровича с благословения его отца, митрополита, впоследствии патриарха Филарета, было установлено ежегодно 22-го октября (4 ноября по новому стилю) совершать в Москве празднование Казанской иконе Божией Матери с крестным ходом.

А общецерковное почитание иконы началось уже в конце 1620-х годов: когда князь Пожарский собирал войско для освобождения Смоленска, он на свои деньги велел построить на Красной площади в честь Казанской иконы новый храм и перенес в него образ с Лубянки (в 1936 году, когда Казанский собор сломали, этот почитаемый список перенесли в Богоявленский Елоховский собор). Казанскую икону стали почитать как покровительницу дома Романовых.

К XIX веку она стала в России любимой и почитаемой не меньше, чем древние Владимирская и Смоленская. Ей были посвящены сотни храмов и монастырей, в Казани императрица Екатерина II украсила оклад иконы своей бриллиантовой короной.

Список Казанской иконы Петр I привез из Москвы в новую столицу, где он стал одной главнейших святынь. В 1811 году в честь него был построен кафедральный Казанский собор. А в 1812 году перед ним, уезжая в войска, молился Кутузов, назначенный главнокомандующим русской армии. После победы над Наполионом он из отобранного у французов награбленного серебра заказал для Казанского собора серебряный иконостас. Там и похоронили полководца – рядом с почитаемым им образом Богоматери.

А вот следы оригинала – того, что был найден в XVI веке на казанском пепелище — затерялись еще век назад. Считалось, что он хранится в Казанском Богородицком монастыре. Но в 1904 году его вместе с другими иконами в ценных окладах и деньгами из свечных ящиков выкрали церковные воры. Одного потом поймали, но оклады он уже продал, а образа сжег в печке, уничтожая улики. Правда, на следствии он так часто менял показания, что появилось множество версий, как Казанская икона могла уцелеть. По одной из них, он продал ее старообрядцам, по другой, древнюю икону на ночь заменяли копией, которая и досталась вору, а подлинник и сегодня хранится храме Ярославских чудотворцев на Арском кладбище.