Религиозные праздники 20 июля

20 июля православные верующие чтут память преподобной Евфросинии Московской.

Преподобная Евфросиния Московская

Евфросиния (в миру Евдокия), дочь суздальского князя Димитрия, тринадцати лет от роду выданная замуж за пятнадцатилетнего московского князя Дмитрия Ивановича, которому суждено было войти в историю и святцы как Дмитрию Донскому, родила ему 12 детей. Старших ее сыновей крестил преподобный Сергий Радонежский.

22 года прожили они в счастливом браке. Он ездил в Орду, воевал, ссорился и мирился с князьями, она молилась, растила детей, а случалось и оставалась на Москве править "за князя".

В 1380 году, когда Дмитрий вернулся с Куликова поля с победой, но еле живой от ран, она велела построить в Кремле храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы — именно в этот день Бог даровал победу русскому воинству.

А через три года, пока князь собирал войска на Тохтамыша, ей пришлось самой послать в Орду старшего сына заложником – вместо отца, которого там наверняка убили бы. И тринадцатилетний княжич Василий по благословению матери уехал в неизвестность, а княгине два года, пока его не отпустили, осталось лишь молиться.

В 1389 году князь Дмитрий умер. Ему не было и сорока, когда он оставил княгиню соправительницей при унаследовавшем его престол Василии. Она исполнила последнюю волю мужа, но под великокняжеским платьем с тех пор всегда носила власяницу и вериги, а пост не снимала с себя даже давая протокольные званые пиры. И каждый день ходила в церковь.

Она жертвовала деньги на храмы и монастыри, оделяла бедных едой и одеждой, построила в Кремле женский монастырь и несколько церквей в Переславле Залесском. А в 1395 году, когда на Москву шел Тамерлан, именно она посоветовала своему сыну перенести из Владимира в Москву чудотворный образ Владимирской Божией Матери. И Тамерлан, уже прошедший все Рязанское княжество, взявший Елец, развернулся и ушел.

Перед смертью она приняла постриг с именем Евфросиния в Вознесенском женском монастыре и через полтора месяца скончалась.

В 1922 году раку и сень над мощами преподобной Евфросинии изъяли "с целью извлечения из нее драгметаллов", но сами мощи остались в каменной гробнице под полом Вознесенского собора.

Но в 1929 году монастырь снесли, а мощи святой отправили в подклет Архангельского собора Кремля, откуда их торжественно перенесли в придел мученика Уара, где находятся и поныне.

В 2007 году, когда торжественно отмечалось 600-летие ее кончины Русской православной церковью был учрежден орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской. Им награждаются женщины, особо потрудившиеся для укрепления духовно-нравственных традиций в обществе, развития социального служения церкви и развития добрых отношений между церковью и государством.

Преподобную Евфросинию считают покровительницей Москвы.