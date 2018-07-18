Религиозные праздники 19 июля

19 июля православные верующие празднуют Собор Радонежских святых.

Собор Радонежских святых

Соборное празднование святых Радонежской земли началось в середине XVIII века, когда были восстановлены первые списки учеников преподобного Сергия Радонежского и был напечатан "Канон молебен преподобным и богоносным отцом нашим игумену Сергию и ученику его Никону, чудотворцам". Примерно в то же время была написана и первая икона Радонежских святых, которую поместили в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

Действительно, целый сонм подвижников взрастила это обитель, начавшаяся с тринадцати келий, обнесенных тыном "не зело пространнейшим". Трудна и исполнена лишений была в ней жизнь первых иноков, которые кормились исключительно плодами своего труда, а бывало и голодали. Иногда приходилось даже откладывать литургию — не было вина и просфор, на утренних и вечерних службах храм освещался лучиной, богослужебные книги писались "на берестех", церковные сосуды были выточены из дерева, а облачения шились из грубой крашенины.

Немало трудов положил преподобный Сергий, чтобы воспитать в братии ту силу духа, которой проникнут был он сам и без которой нельзя было делить с ним монашеский подвиг. Для укрепления малодушных у него было лишь два средства: увещание и личный пример.

По просьбам князей, митрополита, частных лиц, он основал еще несколько монастырей, вводя ту же духовную иноческую дисциплину и ставя игуменами своих избранных учеников. И многочисленные ученики преподобного Сергия по его примеру тоже строили монастыри вдали от городов, в пустынных местах, и неизменно вводили в них тот же устав, что и в его обители. Эти 30-40 монастырей стали форпостами освоения пустынных дебрей северного Поволжья. Недаром в Воскресенской летописи о Сергии Радонежском говорится, что он "бе начальник и учитель всем монастырем, иже на Руси".

В возглавляемый преподобным Сергием Собор Радонежских святых, вошли его сродники, ученики и собеседники, а также святые иноки Троице-Сергиевой обители — в общей сложности к началу XXI века более семидесяти пяти угодников Божиих, среди которых преподобный Кирилл Белозерский, преподобный Никон, игумен Радонежский, преподобные Андрей Рублев и Дании Черный, иконописцы, преподобный Савва Сторожевскй.

11 июня 1981 года наместник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Иероним (Зиновьев) освятил придел в честь Собора Радонежских святых храме Всех святых, в земле Российской просиявших, что под Успенским собором. И в том же году по благословению патриарха Пимена было установлено празднование Собора Радонежских святых 19 июля, на следующий день после праздника в честь обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.