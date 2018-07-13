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Религиозные праздники 14 июля

(обновлено: 12:01 13.07.2018)
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14 июля православные верующие чтут память святых бессребреников Космы и Дамиана.

Святые бессребреники Косма и Дамиан

Святых братьев Косму и Дамиана, врачей-бессребреников, живших во второй половине III — начале IV века, почитает и православная, и католическая церковь.

В житийной литературе известны три пары святых врачей с такими именами, живших в разных местах: одни, по преданию, родились, жили и пострадали в Риме — в 284 году при императоре Карине, Аравийские (по происхождению), казненные в Киликии между 287-м и 303 годом, и Азийские (или Асийские), уроженцы малой Азии, жившие и мирно скончавшиеся в IIIвеке и похороненные в Феремане.

А поскольку все они жили в III веке, а сведения о них скудны и во многом совпадают, издавна возникали путаница и сложности с соотнесением их мощей, иконописных изображений и посвященных им храмов.

Католическая церковь почитает только Косму и Дамиана Аравийских, православная — все три пары.

14 июля — память Космы и Дамиана, живших и принявших мученическую смерть в Риме при императоре Марке Аврелии Карине, правившем в 283-285 годах. Они родились в христианской семье и, став врачами, прославились не только своей высокой профессиональной квалификацией, но и тем, что никогда не брали денег с пациентов. Естественно, растущая популярность врачей-христиан рано или поздно должна была привлечь внимание властей, считавших христианство опасной "тоталитарной сектой". По преданию, узнав, что за Космой и Дамианом послали стражу, соседи-христиане их предупредили, и братья успели скрыться. Но когда услышали, что вместо них начали арестовывать соседей-единоверцев, вернулись и добровольно сдались в обмен на освобождение заложников.

Их обвинили в колдовстве, они обвинения не признали, исповедали веру в Христа, но, согласно житию, в самый разгар судебного процесса император внезапно заболел и они его вылечили. Конечно, после этого братьев отпустили. А погибли Косма и Дамиан от руки коллеги-врача, из зависти зазвавшего их в горы собирать лекарственные травы и столкнувшего их в реку.

Их тезки и коллеги из Асии (в Малой Азии) родились в семье грека-язычника и христианки. Отец умер, когда они были еще маленькими, и воспитывала их мать. Считается, что жили они не позднее IV века, потому что в первой половине V века, при императоре Феодосии младшем, во имя этих святых уже строили храмы. Кроме того копты, отделившиеся от православия со времен Халкидонского собора (431 г), признают их святыми.

Косма и Дамиан Аравийские — которых почитают католики — почти современники Римским: они были обезглавлены во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане.

С IV века храмы во имя святых бессребреников Космы и Дамиана стали появляться в Иерусалиме, Египте, Месопотамии, а когда император Юстиниан построил им церковь в Константинополе и перенес в нее мощи братьев-врачей, захороненные в сирийском городе Кир и считавшиеся чудотворными, она стала местом паломничества. А в Риме папа Феликс IV посвятил святым Косме и Дамиану базилику в Форуме Веспасиана, в которой сохранились мозаики VI века, иллюстрирующие их житие.

На Руси врачей-бессребреников Косму и Дамиана кроме 14 июля (Римских, мучеников) издавна поминают еще 30 октября (Аравийских, мучеников) и 14 ноября (Асийских), причем церковные службы, составленные в их честь, за исключением некоторых песнопений, совершенно разные — еще одно подтверждение, что речь идет о разных людях.

Но поскольку документальных свидетельств о них не осталось, трудно определить, кого имеет в виду то или иное местное предание. Так, например, в воззвании комитета по сооружению Владимирского собора в Херсонесе Таврическом (в Севастополе) в 1861 году говорится: "Сюда были сосланы на заточение святые бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан, довольно потрудившиеся в этом языческом городе в проповеди евангельской". Какая из трех пар братьев-врачей побывала в Крыму, сказать трудно, но память о них там жива и сегодня: их именем назван источник у подошвы Чатыр-Дага, а близ него расположен Космо-Дамиановский монастырь.

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