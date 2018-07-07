Религиозные праздники 8 июля

8 июля православные верующие чтут память святых благоверных Петра и Февронии Муромских.

Святые благоверные Петр и Феврония Муромские

Эти святые прославляются церковью не как преподобные, хотя они приняли в конце жизни схиму, а пост и молитва были частью их семейной жизни. Петр и Феврония удостоены церковного почитания за то, что дали пример идеальной христианской семьи.

В летописных источниках князь Петр Муромский не упоминается, поэтому некоторые исследователи отождествляют его с князем Давидом, который правил в Муроме с 1205-го по 1228 год и принял постриг с именем Петра.

"Повесть о Петре и Февронии" написана в первой половине XVI века священником одного из московских кремлевских соборов Ермолаем, входившим в круг церковных агиографов-помощников святителя Макария Московского. Со времени преставления святых прошло более 300 лет, и хотя местное их почитание началось сразу же после их кончины, многие факты их жизни устное предание не сохранило.

Перед агиографом стояла задача воссоздать облик этих людей и тайну их святости, и сделать это не только достоверно, но и доступно читалелю-современнику, поэтому он обильно дополнил его фольклором. В результате получилась не столь¬ко "биография" святых, сколько увлекательная повесть о христианском браке, в которой автор использует устное муромское предание, сохранившее фрагменты реальной истории жизни святых. Но главное содержание "Повести" — исполнение в христианском браке евангельской заповеди любви к ближнему.

После кончины Петра и Февронии почитание их постепенно распространилось за пределы Муромской земли и к XVI веку, вероятно, охватило почти все Московское государство. В результате в 1547 году Собором, который подвел итог более чем десятилетним трудам святителя Макария Московского, собравшего, исследовавшего и систематизировавшего свидетельства многовекового народного почитания русских святых, Петр и Феврония Муромские были канонизированы.

Днем их церковного почитания стало 25 июня (8 июля по новому стилю). Исследователи предполагают, что в этот день мощи святых из обветшавшего Борисоглебского кафедрального собора перенесли собор Рождества Богородицы на Воеводской горе, где они и хранились до 1930-х годов. Потом собор снесли, а раку с мощами отправили в городской музей, где она оставалась до 1992 года, когда ее торжественно перенесли в возрожденный Свято-Троицкий женский монастырь и установили в соборе, возможно, на том самом месте, где святые Петр и Феврония были погребены в 1228 году.