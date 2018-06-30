Религиозные праздники 1 июля

1 июля православные верующие отмечают праздник в честь Боголюбской иконы Божией Матери,а иудеи соблюдают пост 17 Тамуза.

Боголюбская икона Божией Матери

Эта икона — одна из древнейших чудотворных икон России, "национальной святыней" ее называют и православные верующие, и искусствоведы.

По преданию, в 1155 году князь Андрей Боголюбский, переселяясь из Вышгорода в Суздальскую землю, вез с собой чудотворный образ Божией Матери, названный потом Владимирской. В семи верстах от Владимира лошади, везшие киот с иконой, остановились и их не могли сдвинуть с места. Князь попросил священника отслужить молебен перед иконой, сам долго молился перед ней и увидел Богородицу со свитком в правой руке. Она повелела ему основать на этом месте монастырь. Благочестивый князь заложил на указанном месте каменную церковь в честь Рождества Богородицы, рядом с которой впоследствии образовалась обитель, и заказал искусным иконописцами образ Божией Матери, как он Ее видел – во весь рост со свитком в правой руке и ликом, обращенным к Спасителю. Когда храм была построен, образ установили в ней. Это – одна из древнейших икон, написанных на Руси.

Начиная с последней трети XVII века праздник в честь Боголюбской иконы Божией Матери стал всецерковным. Ее особо почитали в царской семье. Согласно "Летописи Боголюбского монастыря", в 1681 года обитель посетил царь Феодор Алексеевич, старший сводный брат будущего императора Петра I, приложивший к иконе свой наперсный крест — его прикрепили к ее окладу у правого плеча Богоматери. В 1682 году до праздника Боголюбской иконы были отложены похороны братьев царицы Натальи Кирилловны, матери Петра I, убитых во время стрелецкого бунта. Потом над местом их погребения в московском Высокопетровском монастыре была построена церковь в честь Боголюбской иконы, в которой царь Петр поставил список чудотворной иконы из Боголюбского монастыря.

Однако всенародное почитание не спасло святыню от воздействия времени — в 1915 году русский византолог Никодим Кондаков впервые констатировал, что Боголюбская клонится, "к сожалению, к окончательному разрушению". Весь XX век икону реставрировали. В 1992 году отреставрированный образ был помещен в специальном "климатическом" киоте в собор Успенского Княгинина монастыря во Владимире, но в 2009 году после ухудшения ее состояния икона была передана на реставрацию во Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Пост 17 Тамуза

Есть дни в году, когда весь еврейский народ постится в память о бедах, постигших его в прошлом.

17 тамуза (четвертый месяц года, если, как требует еврейская традиция, считать, начиная с нисана) — один из четырех постов, установленных в память о разрушении Иерусалимского Храма.

10 тевета вавилонский царь Навуходоносор начал осаду Иерусалима, 17 тамуза его солдаты проломили городскую стену, а тремя неделями позже, 9 ава, наступила трагическая развязка — был подожжен Храм.

В истории еврейского народа 17 тамуза вообще день бедствий. В Талмуде, в трактате Таанит, перечисляются целых пять бед, случившихся в этот день.

В 2448 году от сотворения мира, в год Исхода из Египта, всего через сорок дней после получения Торы на горе Синай, евреи сделали золотого тельца, совершив тяжкий грех идолопоклонства. А 17 тамуза Моисей, спустившийся с Синая со скрижалями Завета, увидев литое изваяние тельца и евреев, пляшущих вокруг него, не смог удержать скрижали в руках — они упали и разбились. И хотя Моисей все же сумел вымолить у Бога прощение заблудшему народу, но этот день так и остался несчастливым днем, ибо грех не был искуплен полностью.

Почти через девять столетий сыны Израиля, жившие в Земле Обетованной, снова отступили от заповедей, забыли Тору: они поклонялись идолам, проливали человеческую кровь. И то, и другое — прямое нарушение заповедей. Были и другие, менее явные прегрешения. И в 3336 году Иерусалим был осажден вавилонской армией. А 17-го тамуза прекратились ежедневные жертвоприношения в Храме — невозможно было доставлять жертвенных животных. Это было признаком надвигающейся катастрофы. В 3338 году был разрушен Первый Храм, потеряны земля и свобода.

Народ усвоил полученный урок, раскаялся, вновь получив свободу и землю и восстановил Храм. Но история повторилась — люди вновь стали забывать Божии законы, хоть их грехи были и менее явными. И в 3828 году, почти через пятьсот лет после разрушения Первого Храма, Иерусалим был осажден, на этот раз римлянами. 17-го Тамуза римляне пробили стены и захватили город. И вновь за поражением последовали разрушение Храма и изгнание.

В этот же день в 165 году до нашей эры Апостомос, наместник царя Антиоха, сжег Тору, поняв, что самый верный путь поработить евреев — это нанести удар их духовному достоянию. Сожжение Торы было началом гонений на еврейство и одной из главных причин восстания Маккавеев.

И наконец, в этот день в Храме была водружена статуя идола. По одной версии, это случилось в эпоху Второго Храма и тоже было одним из деяний Апостомоса; согласно другой (версии Иерусалимского Талмуда), это совершил царь Иудеи Манассия, который правил в эпоху Первого Храма и прославился тем, что "затопил Иерусалим невинной кровью" и был идолопоклонником, превзошедшим всех своих предшественников.

По преданию, во время Потопа именно 17 тамуза Ной послал из ковчега на землю голубя — проверить, ушли ли воды. "И голубь не нашел пристанища для своей ноги" (Быт. 8:9). Так и народ Израиля, который уподобляется в Торе голубю, не может найти себе пристанища в этот день.

Пост начинается с рассвета с покаянных молитв слихот ("просьбы о прощении"), написанных специально для этого дня, и длится до появления звезд. Все это время нельзя пить и есть.

Дни между 17 Тамуза и 9 Ава (день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские Храмы) тоже считаются траурными. Эти три недели называются "между теснин". В эти дни запрещено слушать музыку, устраивать торжества, стричь волосы, покупать или надевать в первый раз новую одежду, есть фрукты нового урожая. А в течение последней недели нельзя даже мыться горячей водой, есть мясо и пить вино.