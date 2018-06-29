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Религиозные праздники 30 июня

(обновлено: 12:04 29.06.2018)
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30 июня православные верующие чтут память преподобномученика Максима.

Преподобномученик Максим

Иеромонах Максим (в миру Мефодий Попов) был родом из зажиточной крестьянской семьи. Отец его был человеком набожным, попечителем сельского храма, четверо из пятерых его детей стали монахами. Но Мефодий вначале выбрал иной путь: он женился, у них с женой родилось шестеро детей, и только овдовев, он в 1926 году принял монашеской постриг. А вскоре был рукоположен в сан иеромонаха и направлен служить в храм Сергиевского женского монастыря в Уфимскую губернию, в Башкирию.

Через год монастырь закрыли и организовали в нем колонию для беспризорных, но отцу Максиму и 12 монахиням разрешили остаться жить при храме и даже поначалу не запретили в нем служить. Но в 1929 году церковь все-таки закрыли, и отец Максим перебрался в село Рябаш, где еще действовал Ильинский храм. Своего жилья у него там не было — жил у прихожан.

А между тем, в стране начинался новый виток борьбы с "религиозными предрассудками", немного ослабевшей при НЭПе. После того, как в 1927 году Сталин заявил, что "за кулаками стоит духовенство", РПЦ была объявлена "кулацко-нэпманской агентурой", которая "мобилизует реакционные и малосознательное элементы в целях контрнаступления на мероприятия советской власти".

В 1929-1931 годах прошла волна массового закрытия церквей. В 1929 году была закрыта Киево-Печерская лавра, в 1930 году — Данилов монастырь в Москве, а в 1932 году в один день все остававшиеся на свободе монахи были арестованы и отправлены в лагеря и тюрьмы.
В сентябре 1931-го иеромонаха Максима арестовали по заявлению проявившего "пролетарскую бдительность" корреспондента златоустовской газеты "Пролетарская мысль", и дали пять лет ссылки за "контрреволюционную агитацию среди крестьян" — стандартный приговор для "религиозников".

Всего за 1929-1933 гг. было репрессировано около 40 000 церковнослужителей. Большинство из них оказались в ссылке — на Севере или в Сибирь. Священники, среди которых было много старых и физически слабых людей, были там в самом тяжелом положении, так как на работу предпочитали брать выносливых крестьян. В начале 1930-х в Архангельске ссыльные священники в ветхих рясах просили милостыню по дворам, а на улицах лежали трупы умерших от голода и болезней ссыльных — горожане боялись их хоронить, опасаясь репрессий.

Немало священников попадало и в лагеря. Как правило, они получали 3, 5, изредка 10 лет. Расстреливали тогда сравнительно небольшой процент арестованных — просто для устрашения: например, в Тверской области, при закрытии храма, священник успокаивал взволнованную толпу — его расстреляли "за возбуждение масс".

В результате к началу 1935 года число зарегистрированных церковнослужителей РПЦ не превышало 20 000 человек. Многие перешли на нелегальное положение. Но самые жестокие гонения были еще впереди.

Иеромонах Максим (Попов) год провел в тюрьме, три года — в лагере в Архангельской области и в 1934 году умер от воспаления легких. В 1989 году он был реабилитирован, а в 2000 году канонизирован Архиерейским собором РПЦ.

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30 июня 17:00
-
Франция
-
Аргентина
30 июня 21:00
-
Уругвай
-
Португалия
01 июля 17:00
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