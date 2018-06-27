Религиозные праздники 28 июня

28 июня православные верующие чтут память святителя Ионы Московского.

Святитель Иона Московский

Русская церковь почитает среди своих святых около 70 епископов — "святителей". Были среди них подвижники, в которых инок преобладал над пастырем, по крайней мере, в оценке потомков: таковы епископы, поставленные из иноков Киево-Печерского монастыря в первый героический период его существования — все наши сведения о них исчерпываются рассказами Печерского Патерика, где они упоминаются в числе ближайших учеников святых Антония и Феодосия.

Но были и истинные строители российской государственности, в которой православие играло порой определяющую роль. Мало кто из Московских святителей мог ограничиться лишь делами церкви, не вмешиваясь в политику. Не миновала эта чаша и святителя Иону.

Приняв еще подростком монашеский постриг, он был епископом Рязанским и Муромским, когда скончался митрополит Фотий, грек, поставленный на Киевскую кафедру Константинопольским патриархом, но перенесший ее из Киева, вошедшего в то время в состав княжества Литовского и все больше подпадавшего в зависимость от католической Польши, сначала во Владимир, а потом в Москву и восстановивший единство Русской церкви, добившись упразднения Литовской митрополии, учрежденной по настоянию князя Витовта для южных и западных русских православных епархий.

Святитель Иона фактически возглавил после его смерти Русскую митрополию, но из-за разгоревшейся между Василием Темным и Дмитрием Шемякой борьбы за великокняжеский престол не смог поехать в Константинополь для официального посвящения, и патриарх Иосиф II возвел в сан митрополита всея Руси ставленника литовского князя Свидригайло Смоленского епископа Герасима. Но вернуться на Русь тому было не суждено — тот же Свидригайло, заподозрив его в измене, подослал к нему убийц.

Когда же епископ Иона, отправившийся наконец к патриарху, прибыл в Константинополь, оказалось, что он опять опоздал — патриарх уже поставил на Русскую митрополию Исидора, который в 1438 году отправился на Флорентийский собор и от лица Русской церкви принял унию с католиками, за что собором русских архиереев был низложен.

В итоге святитель Иона был избран митрополитом Киевским и всея Руси на Соборе русских епископов в Москве без согласования с Константинопольским патриархом — предполагалось, что он получит благословение в Царьграде post factum, но так его и не дождавшись, спустя десять лет он соборным решением закрепил новый порядок избрания Русских митрополитов — Собором русских епископов с согласия Московского князя. Так было положено начало автокефальной Русской церкви, которая отвергла Флорентийскую унию, а сам Иона стал последним из ее предстоятелей, носившим титул митрополита Киевского.

В 1451 году, во время нашествия на Москву Ногайского хана, святителю Ионе пришлось молитвами и словом поддерживать мужество в осажденной Москве. Среди дыма горевших посадов он с крестным ходом обходил городские стены, и татары отступили.

Святость Ионы была несомненной для его современников — его канонизация произошла уже через 11 лет после его кончины 31 марта 1461 года, а еще раньше в далеком и во многом чуждом ему Новгороде другой Иона, архиепископ, поручил Пахомию Сербину составить канон в честь только что скончавшегося святителя.