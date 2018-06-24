Религиозные праздники 25 июня

25 июня православные верующие празднуют обретение мощей преподобной Анны Кашинской, а лютеране - День Аугсбургского вероисповедания.

Обретение мощей преподобной Анны Кашинской

Святая благоверная княгиня Анна перенесла в жизни много испытаний: в год ее свадьбы с князем Михаилом Тверским умер ее отец, через два года дотла сгорел княжеский терем со всем имуществом, потом заболел муж, в младенчестве умерла дочь, а в 1318 году муж уехал в Орду и был там замучен. Там же, в Орде, потом погибли оба ее сына и внук.

Сама Анна еще после гибели мужа приняла постриг с именем Евфросиния, а потом, переселившись в Кашинский Успенский монастырь, постриглась в схиму с именем Анна. 2 октября 1368 года она мирно отошла ко Господу.

"В женском естестве мужескую крепость имела еси" — прославляет ее церковь за душевную стойкость. Перенесение мощей святой из деревянного Успенского собора в каменный Воскресенский состоялось 12 июня 1650 года, и в этот день было установлено ее церковное почитание.

Однако, поскольку во время раскола святая Анна Кашинская неожиданно стала символом приверженцев "старой веры", патриарх Иоаким в 1677 году "аннулировал" ее канонизацию — единственный случай в истории Русской православной церкви.

Но и "развенчанную""на 230 лет, народ продолжал чтить святую Анну. А общецерковное почитание ее было восстановлено только в 1908 году. И уже в 1909 году в городе Грозном, в области Терского казачества, возникла женская община в честь святой Анны Кашинской, а в 1910 году в Петербурге был освящен храм во имя этой святой.

Но особенно близкой православному русскому сознанию она стала во время революции и войн XX века, когда общей женской судьбой стало провожать мужей и сыновей в ту опасную неизвестность, откуда часто не возвращаются, а самим бежать и скрываться от врагов.

День Аугсбургского вероисповедания

День Аугсбургского вероисповедания, отмечаемый ежегодно 25 июня, установлен в память важного исторического события: в этот день лютеранство получило в Германии статус официальной религии.

Аугсбургское исповедание — Confessio Augustana — самый ранний из официальных протестантских символов веры, до сих пор являющийся вероучительной нормой для лютеран. В 1530 году его составил и представил Аугсбургскому рейхстагу лютеранский богослов Филипп Меланхтон, ближайший соратник Мартина Лютера.

Заседание рейхстага было созвано императором Священной Римской империи Карлом V для примирения католиков и протестантов перед лицом турецкой угрозы. Однако князья-католики отказались принять новое исповедание, написали в ответ опровержение — Confutatio Pontificio, а Карл V своей властью приостановил работу рейхстага и объявил новому движению войну. В ответ протестанты образовали Шмалькальденскую лигу — своего рода оборонительный союз, и после нескольких попыток найти компромисс в 1546 году между ними и католиками вспыхнула трагическая и кровопролитная Шмалькальденская война.

Потеряв надежду на примирение с католиками, Меланхтон попытался сблизиться с православными. Греческий перевод Аугсбургского исповедания был доставлен в Константинополь патриарху Иосафу II, вошедшему в русскую историю как учредитель патриаршества на Руси. Однако патриарх указал на то, что некоторые доктрины лютеранства абсолютно неприемлемы для православной церкви.

Только в 1552 году удалось заключить Аугсбургский религиозный мир, давший возможность протестантам узаконить свое положение. И в 1555 году решением папы был подтвержден договор о присвоении лютеранству статуса государственной религии.