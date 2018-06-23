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Религиозные праздники 24 июня

12:0023.06.2018
(обновлено: 14:18 23.06.2018)
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24 июня православные верующие чтут память апостолов Варфоломея и Варнавы, а католики празднуют Рождество Иоанна Крестителя.

Апостолы Варфоломей и Варнава

Греческое слово "апостол" означает "посланник, слуга". Спаситель сам избрал их – сначала 12, потом еще 70 — на служение людям, и они, оставив родных, дома и дела, неотлучно следовали за ним, разделяли его лишения и страдания и, исполняя его волю, проповедовали его учение по городам и странам.

Как и 12 (символ Божественного избранничества и спасения), число 70 глубоко символично: в Библии оно, с одной стороны, указывает на полноту и завершенность, с другой — употребляется как метафорическое определение всех языческих народов, населяющих землю.

Имя одного из 12 первых апостолов — Варфоломея — упоминается в Евангелии и от Матфея, и от Луки, и от Марка, в Деяниях святых апостолов и, если правы библеисты, утверждающие, что Нафанаил, о котором говорится в Евангелии от Иоанна (Ин.1: 45-50), и Варфоломей – одно лицо, то он был одним из первых учеников Христа, призванным Им вслед за Андреем, Петром и Филиппом. С последним, по-видимому, он был либо в родстве, либо очень дружен, так как именно Филипп привел его к Иисусу.

В сцене призвания Нафанаила-Варфоломея он произносит знаменитую фразу: "Из Назарета может ли быть что доброе?" (Ин. 1:46), а Иисус, увидев его, говорит: "Вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства" (Ин. 1:47).

После Вознесения Спасителя Варфоломей, по преданию, проповедовал в Индии, а потом — в Великой Армении. Армянская апостольская церковь считает его и апостола Иуду Фаддея своими основателями. Там же, в Армении, в городе, называвшемся Альбана (православная традиция отождествляет этот город с Баку), принял он мученическую смерть — язычники сначала распяли его вниз головой, а потом, сняв с креста, содрали с него кожу и отсекли голову.

Около 410 года мощи святого Варфоломея были перенесены в армянский город Тигранокерт (современный Хильван в Турции), а около 507 года — в город Дара на берегу Евфрата, откуда через полвека, спасая от турок, их переправили на островок Липари близ Сицилии, а в IX веке, после захвата острова арабами — в город Бенвенто, где они хранятся до сих пор. В Х веке частицу мощей отправили в Рим.
У итальянских католиков день перенесения мощей апостола Варфоломея на Липари — большой народный праздник, который отмечают церковными процессиями и уличными народными гуляниями.

Киприот Варнава ("Сын утешения" — прозвище, данное ему за щедрые пожертвования в пользу христианской общины) был избран Иисусом в числе 70 посланцев-миссионеров в последний год Его земной жизни. Впервые он упоминается в книге Деяний апостольских как человек, "у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов" (Деян. 4:37) По свидетельству Климента Александрийского, родители еще в юности отправили его в Иерусалим учиться у знаменитого иудейского ученого Гамалиила, где он познакомился с другим его учеником — Савлом, будущим апостолом Павлом.

Потом они вместе совершали миссионерские путешествия, участвовали в Апостольском соборе 51 года в Иерусалиме, но со временем разошлись: Павел с Силой отправились в Сирию и Киликию, а Варнава с Марком — на Кипр, а оттуда — в Рим и Медиолан (Милан), где Варнава собрал первую христианскую общину. Вернувшись на Кипр, он повторил этот опыт в Саламине (Констанце), за что поплатился жизнью — местные иудеи и язычники забили 75-летнего апостола камнями.

По преданию, апостол Марк похоронил останки друга в пещере, положив ему на грудь переписанное его собственной рукой Евангелие от Матфея, которое вместе с мощами святого было обретено в 478 году. Святыню отправили в Константинополь, где Евангелие, лежавшее на груди у апостола, ежегодно читали в Страстную пятницу.

Апостольское служение и мученичество всегда отождествлялось церковной традицией, ведь в дословном переводе с греческого мученик — это свидетель. Ничего удивительного, что первыми христианскими мучениками слали именно апостолы — свидетели жизни и воскресения Христа, получившие благодатный дар исповедничества. Но мученичество – это еще и следование путем Христовым, повторение Его страстей и искупительной жертвы. Христос — первообраз мученичества, свидетельства собственной кровью.

Одиннадцать из двенадцати Его первых учеников (кроме апостола Иоанна Богослова) и многие из семидесяти закончили жизнь мученическим подвигом, и, по словам знаменитого христианского богослова Тертуллиана, именно их кровь стала тем семенем, из которого произросла в мире христианская вера.

Рождество святого Иоанна Крестителя

Этот праздник установлен в воспоминание событий, связанных с рождением Иоанна Крестителя, которые описаны в Евангелии от Луки. Католики празднуют его 24 июня, православные — 7 июля.

Когда Иоанну исполнилось тридцать лет, он начал проповедовать в Иудейской пустыне, а затем в окрестностях реки Иордан. Вскоре вокруг него стали собираться ученики, и образовалась община его последователей. Внешним знаком покаяния и духовного обновления Иоанн избрал крещение — омовение в воде и погружение в нее. Принять от него крещение пришел и Иисус, о достоинстве которого как Мессии возвещал в своей проповеди Иоанн (Мф. 3:14-15) — пророк, креститель и мученик. Его проповедью завершилось время ветхозаветных пророков и началось время апостолов.

Традиция прославлять Иоанна Крестителя в дни его рождения и мученической смерти сложилась еще в первых христианских общинах. С III века праздник Рождества Иоанна Предтечи уже широко отмечался как восточными, так и западными христианами, а в начале IV века был введен в христианский календарь в день летнего солнцестояния, издавна связанный в языческих культах с праздником солнца. Поэтому отличительная черта Дня святого Иоанна (Сен-Жана, Сен-Хуана) — огни, костры, фейерверки, факельные шествия.

Костры, разжигаемые в Иванову ночь, у многих народов Европы считались символом очищения от грехов — отсюда обычай прыгать через них. Таков же символический смысл купания — омовения — в этот день. У католиков празднование Рождества Иоанна Крестителя продолжается несколько дней, вплоть до Дня святых апостолов Петра и Павла (у католиков — 29 июня).

Иванов день до сих пор очень торжественно — с народными гуляниями, карнавалами, фестивалями, ярмарками и бессонными ночами у костров — отмечают в странах Северной Европы и Балтии, в Польше, Венгрии, Италии, Португалии, Испании, Великобритании и Франции. Во Франции Иоанн Креститель вообще один из самых почитаемых святых — более тысячи французских католических приходов считают его своим небесным покровителем.

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Чемпионат мира по футболу 2018
23 июня 15:00
-
Бельгия
-
Тунис
23 июня 18:00
-
Республика Корея
-
Мексика
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
24 июня 15:00
-
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