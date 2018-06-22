Религиозные праздники 23 июня

23 июня православные верующие чтут память святых муче6ников Александра и Антонины.

Святые мученики Александр и Антонина

Святые дева Антонина и воин Александр пострадали в 313 году. В тот год соправители-императоры Лициний и Константин подписали знаменитый Миланский эдикт, первый официальный документ, провозгласивший религиозную терпимость на территории Римской империи. Однако от благих намерений до исторического момента, когда христианство стало официально признанной религией прошло еще десять лет войн, пока Лициний не отрекся от власти в обмен на жизнь. А до тех пор на подвластных ему землях христиан продолжали убивать.

Антонина, христианка из города Кродамн в Малой Азии, отказавшись от предложения стать жрицей богини Артемиды, не только рискнула открыто исповедовать Христа, но и попыталась обратить в христианство местного правителя Фиста. За это ее сначала избили и бросили в темницу, а потом Фист решил отдать ее солдатам. Один из них, Александр, вызвался быть первым, но не только не тронул девушку, а еще и дал ей свой плащ и помог бежать. За что, естественно, сам оказался изувеченным в том же каземате.

Узнав об этом, Антонина вернулась. Однако Александра это не спасло — им обоим отсекли руки, затем обмазали смолой и бросили в яму, где был разведен костер. Когда огонь потух, яму засыпали землей, чтобы христиане не могли собрать даже костей мучеников. Но те все-таки нашли и сохранили их останки. Впоследствии мощи святых были перенесены в Константинополь и помещены в Максимов монастырь.