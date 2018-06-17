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Религиозные праздники 18 июня

12:0017.06.2018
0320
18 июня православные верующие чтут память преподобного аввы Дорофея.

Память преподобного аввы Дорофея

"Душеполезные поучения" преподобного аввы Дорофея (он скончался в 620 году) считаются классикой христианской аскетической литературы как у православных, так и у католиков. Ему принадлежит 21 поучение, несколько посланий, также 30 "Слов" о подвижничестве и 87 вопросов с записанными ответами преподобных Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. Их многовековой популярности способствует не только глубокая духовная мудрость, раскрывающая внутреннюю жизнь христианина, но и ясный, отточенный стиль, простота и доступность изложения.

В молодости авва Дорфей так ревностно постигал светские науки, что, по его собственным словам, "не знал, что ел, что пил, как спал, от теплоты, ощущаемой при чтении. Никогда не могли завлечь меня за трапезу к кому-либо из друзей моих, даже не ходил к ним и для беседы во время чтения, хотя любил я общество и любил товарищей моих".

Поступив в монастырь, он 10 лет был послушником святого Иоанна Пророка. "Когда пришел я в монастырь, — вспоминал преподобный, — то говорил себе: если столько любви, столько теплоты было для внешней мудрости, то тем более должно быть для добродетели, — и тем более укрепился".

После кончины духовного отца он основал свой монастырь и был его настоятелем до самой смерти. "К подвизавшейся с ним братии он относился со стыдливостью, смирением и приветливо, без гордости и дерзости; ему были свойственны добродушие и простота, он уступал в споре, — а ведь это начала благоговения, доброжелательства и того, что слаще меда — единодушия, матери всех добродетелей", — писал его ученик, преподобный Досифей.

С "Поучений" аввы Дорофея на протяжении столетий начиналась духовная жизнь православных христиан. Монахи, начав читать эту книгу, не расстаются с ней всю жизнь. Творения аввы Дорофея издревле были во всех монастырских библиотеках и непрестанно переписывались, а на Руси они по количеству списков были самой распространенной книгой.

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17 июня 15:00
-
Коста-Рика
-
Сербия
17 июня 18:00
-
Германия
-
Мексика
17 июня 21:00
-
Бразилия
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Швейцария
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