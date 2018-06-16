Религиозные праздники 17 июня

17 июня православные верующие чтут память преподобного Мефодия Пешношского.

Преподобный Мефодий Пешношский

Вторая четверть XIV века одарила Русь новым новым видом подвижничества — пустынножительством. Большинство древнерусских монастырей были городскими или пригородными и не пережили Батыева погрома, а из возобновленных после него обителей иноки постепенно потянулись в леса. Почему — можно только гадать. Возможно причиной тому была тяжелая и смутная жизнь городов, все еще время от времени разоряемых татарскими нашествиями, возможно — сам упадок городских монастырей толкнул ревнителей благочестия на поиски новых путей. Но, взяв на себя труднейший подвиг, связанный с созерцательной молитвой, именно они подняли духовную жизнь Руси на новую высоту.

Главою и учителем нового иночества был, бесспорно, преподобный Сергий Радонежский, большинство святых XIV и начала XV века — его ученики или "собеседники", испытавшие его духовное влияние. И одним из первых среди них был Мефодий Песношский, пришедший к духовному наставнику совсем юным и вскоре ставший одним из его "другом, сопостником и собеседником", как пишет о нем в "Житии преподобного Сергия" составивший его иеромонах Никон.

По благословению учителя он в поисках уединения поселился неподалеку от Дмитрова, в том месте, где в реку Яхрому впадала небольшая речушка, а с других сторон простирались болота и леса, поставил там келью и предался созерцательным подвигам, о которых мы, к сожалению, практически ничего не знаем — жития весьма скупо говорят о внутренней жизни святых. Известно лишь, что Мефодия в его уединении неоднократно посещал преподобный Сергий, подолгу беседуя с ним.

В одну из таких встреч он посоветовал ученику перенести келью в другое место, и там, на новом месте, Мефодий начал строить храм во имя Святителя Николая. По преданию, бревна для строительства он на себе таскал через речку ("пеш нош"), от чего притока реки Яхромы получила название Пешноша, а появившаяся в этом месте обитель — Николо-Пешношский монастырь.

Годом ее основания считается 1361-й, хотя официально ее первым игуменом преподобный Мефодий стал лишь через 30 лет, за год до своей кончины. В житии говорится, что он "был первым по трудам поста, молитвы и работы", "каждый день питал нищих и странных", а " по временам уходил за две версты от обители, чтобы предаваться уединенной молитве".

Всю земную жизнь следуя за преподобным Сергием, он скончался через несколько месяцев после своего учителя, словно не желая расставаться с ним и в вечности. Похоронили преподобного Мефодия в основанной им обители — близ церкви святителя Николая. Над его гробом ученики построили дубовую брусчатую часовню, которая простояла более 300 лет.

В 1549 году на Московском соборе Мефодия Пешношского причислили к лику святых.

Основанную им обитель чтили и посещали и великие князья Московские, и русские цари. Несколько раз ее разоряли, а в 1611 году поляки убили почти всех иноков (именно тогда, спасая от поругания, мощи святого Мефодия скрыли под спудом), но на их место пришли новые подвижники, вернулись монахи, укрывшиеся от врагов в окрестных лесах, и монастырская жизнь продолжалась. А в 1812 году французы, двигавшиеся по Дмитровской дороге и грабившие местные усадьбы и храмы, так и не решились подойти к монастырю — топкие болота вокруг обители стали ей лучшей защитой.

Но после революции 1917 года ее закрыли, передав сначала филиалу Дмитровского краеведческого музея, потом разместили в ней дом инвалидов, а потом — психоневрологический интернат, который остается в ней по сей день, хотя сам монастырь в 2007 году возобновлен, и мощи его основателя, преподобного Мефодия Пешношского, по-прежнему покоятся там под спудом.