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Религиозные праздники 16 июня

12:0015.06.2018
(обновлено: 12:13 15.06.2018)
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16 июня православные верующие празднуют перенесение мощей святого царевича Димитрия из Углича в Москву.

Перенесение мощей святого царевича Димитрия из Углича в Москву

О жизни царевича Димитрия, сына царя Ивана Грозного от его седьмого брака с Марией Нагой, сохранились лишь немногие отрывочные свидетельства – вскоре после смерти отца его вместе с матерью и ее родней отослали в Углич, где на выделенное им содержание царица, по свидетельству англичанина Джерома Горсея, жила "на широкую ногу, как подобает государыне".

А вот о его смерти, переносе останков в Москву, канонизации и чудесах по молитвам у его раки осталось множество письменных памятников, создававшихся на протяжении XVII и XVIII веков.

По поводу обстоятельств гибели этого мальчика историки до сих пор спорят. Есть три основные версии трагедии, разыгравшейся в Угличе 15 мая 1591 года: согласно первой, он был убит по тайному приказу Годунова; по второй, которую, исходя из материалов следственной комиссии, признали Боярская Дума и Освященный Собор, прошедший под председательством патриарха Иова, царевич погиб в результате несчастного случая во время игры; по третьей — вместо него был убит его двойник, а настоящего Димитрия Нагие перевезли в укромное место, где он и скрывался, пока не вырос и не объявился в Литве.

После низложения Лжедмитрия I и прихода к власти Василия Шуйского первая версия была закреплена и в первом житии царевича.Говорилось там и о том, что вначале Годунов пытался заронить сомнение в самой законности прав Димитрия на престол, хотя и безо всяких его усилий претензии на царство сына от седьмого брака, в то время как церковный канон с огромными оговорками допускал – да и то лишь в случае вдовства — не более трех венчаний, не выглядели в XVI веке бесспорными.

Но больше всего создателей повествований о царевиче Димитрии волновал вопрос о связи между его гибелью и поразившими Россию бедствиями: его смерть действительно повлекла за собой круговорот трагедий — сначала горожане расправились с людьми Годунова, обвинив их в убийстве, затем, по распоряжению властей, наказали уже их — за самосуд, в июне страшный пожар уничтожил в Москве, под которой стояли войска крымского хана Казы-Гирея, весь Белый город, а там и на всю страну обрушилась Смута.

В мае 1606 года, когда Лжедмитрий I был свергнут и растерзан разъяренной толпой, царем стал Василий Шуйский, имевший гораздо меньше прав на царство, чем сын Ивана Грозного, каковым многие продолжали считать Лжедмитрия. И в том же году царевич Димитрий  был прославлен в лике святых и мощи его перенесли в Москву.

Но какими бы ни были политические мотивы канонизации, они не могли быть решающими. "Способен ли был царь Василий и способна ли была вся среда, окружающая его, на то, чтобы вырыть останки самоубийцы, поставить их в качестве мощей в церкви, причислить к лику святых, притворно поклоняться ему и смотреть, внутренне смеясь, как народ толпами будет ему поклоняться?— писал в конце XIX века историк Николай Костомаров. — Отважиться на такой обман могли бы только такие, которые не верили ни в существование Бога, ни в существование дьявола: всякий согласится, что таких философов не производила русская земля в начале XVII столетия".

Но святость царевича Димитрия не могли подтвердить ни его мать Мария Нагая, ни весь клан Нагих, признавшие царевичем Лжедмитрия I, ни патриарх Иов, утвердивший постановление следствия 1591 года, ни кто-либо другой из живых свидетелей — все они не раз меняли показания. Истинность его святости мог подтвердить лишь Сам Господь, наделив его мощи целительными, чудодейственными способностями. А это было возможно лишь в случае страстотерпчества, то есть невинной смерти ребенка от руки убийцы.

И свидетельства таких чудесных исцелений были представлены созванному в Москве в 1606 году собору, после чего в Углич направилась делегация духовенства во главе с Ростовским митрополитом, будущим патриархом Филаретом, и останки царевича торжественно перевезли в Москву, по пути сделав остановку в Троице-Сергиевой лавре, где рака была выставлена для поклонения.

3 июня (16 июня по новому стилю) святыня прибыла в столицу, была встречена "со кресты за Каменным городом" и установлена сначала на всеобщее обозрение на Лобном месте, а потом — в Архангельском соборе Кремля, великокняжеской и царской усыпальнице. С тех пор царевич стал именоваться святым Димитрием, Угличским страстотерпцем.

Со временем сомнения в его святости исчезли вместе с самозванцами, и образ святого Димитрия Угличского остался в церковном и народном сознании образом заступника Русской земли и чудотворца. Ему молились с просьбами защитить страну "от междоусобныя брани", установить между русскими людьми "мир и любовь". Во время осады Москвы войсками Ивана Болотникова 2 декабря 1606 года перед решающей битвой у гробницы страстотерпца был совершен молебен, воинов окропили святой водой, покров с гробницы был принесен к Калужским воротам, через которые войско выходило в поле, и одержанную им победу связывали именно с чудесной помощью святого.

А в Угличе на месте гибели царевича сначала поставили небольшую часовню, а в 1930 году — деревянный шатровый храм, в котором над местом, где пролилась невинная кровь, была устроена гробница. В 1692 году на месте деревянного построили новый храм — каменный.

С XVIII века образ святого Димитрия помещен на гербе Углича, а с 1999 года — и на флаге города.

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Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
15 июня 15:00
-
Египет
-
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
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