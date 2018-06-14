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Религиозные праздники 15 июня

12:0014.06.2018
(обновлено: 12:06 14.06.2018)
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15 июня православные верующие чтут память святителя Никифора Исповедника, а мусульмане празднуют Ураза-байрам.

Святитель Никифор Исповедник

Когда во второй половине VIII века в Константинополе в благополучной во всех смыслах семье императорского секретаря родился сын, ничто не предвещало трагической судьбы всего этого рода. Хотя времена для тех, кто, как они, почитали христианские святыни, были суровые: после того как в 730 году император Лев III Исавр запретил почитание икон, тысяч образов, мозаик, фресок, изваяний святых и расписных алтарей храмов были уничтожены. А когда иконоборчество при поддержке следующего императора, Константина V Копронима, в 754 году официально признал "правильным" церковный собор, на иконопочитателей начались настоящие гонения. Особенно пострадали монахи — их забивали до смерти, ослепляли, у некоторых обмазывали бороду смесью воска и масла и поджигали.

Не миновала горькая чаша и отца будущего патриарха — его лишили придворной должности и сослали в Никею. Мать последовала за ним в изгнание, а когда муж в ссылке умер, вернулась в Константинополь и приняла монашеский постриг.

Но до того как на семью обрушились несчастья, их сын успел получить блестящее образование, позволившее ему при императоре Льве IV занять придворную должность советника.

После смерти Льва IV, за малолетством его сына, императора Константина VI, регентшей стала его мать, сторонница иконопочитания императрица Ирина, первая женщин в истории Византии, правившая самодержавно. Она начала подготовку Вселенского собора для решения вопроса о почитании икон, и в 787 году он состоялся и осудил иконоборческую ересь. А Никифор, прекрасно знавший Священное Писание, от имени императора выступал на нем в защиту православия.

После Собора он еще несколько лет пробыл при дворе, а потом не выдержал, бросил службу, поселился в уединении на берегу Босфора, занялся наукой, построил церковь, основал монастырь и даже до пострига жил как настоящий монах — в научных трудах, безмолвии, посте и молитве.

Это уберегло его от неизбежного участия в вечных политических и династических интригах и заговорах византийский императорского двора. Когда же после череды дворцовых переворотов императором стал министр финансов императрицы Ирины Никифор I Геник, в 806 году, после кончины патриарха Тарасия, на Константинопольскую кафедру избрали Никифора.

Император, хоть сам и относился с почтением к иконам, к иконоборцам был толерантен, а вот в короткое царствование его преемника Михаила I Рангаве им пришлось не сладко. Но его вскоре свергли возмущенные сокрушительным поражением в войне с болгарами солдаты, посадившие на трон популярного в войсках иконоборца Льва V Армянина, и в империи началась новая полоса смут и репрессий.

Сразу начать открытое гонение на православие император не мог, поскольку иконоборчество было осуждено VII Вселенским собором, и патриарх Никифор продолжал служить, убеждать народ хранить православную веру и бороться с ересью.

Тогда василевс потребовал от него отчета о церковном имуществе, принял от его недругов несколько жалоб и потребовал, чтобы он явился на суд перед несколькими епископами и клириками. Никифор, не желая такого публичного оскорбления патриаршего сана,  старался образумить императора и его окружение, написал увещания к императрице и градоначальнику Евтихиану, ближайшему к императору сановнику, но так ничего и не добившись, сложил с себя сан и удалился в монастырь. А его место занял иконоборец  Феодот, родственник императора и бывший, начальник лейбгвардии, который, по словам летописца Георгия Монаха, был совершенно необразован и "безгласней рыб".

Император начал вызывать из ссылки епископов и клириков, отлученных от церкви VII Вселенским собором, и составил из них второй иконоборческий собор, в 815 году в храме Святой Софии отменивший постановления Вселенского собора. Правда, иконы уже не называли идолами и разрешили помещать их в храмах, но только на высоких местах — в качестве назидания для неграмотных, но чтобы перед ними нельзя было зажигать ни свечей, ни лампад.

После этого снова начались гонения на монахов, а патриарха Никифора, которого собор отлучил от церкви, сослали сначала в монастырь в Хрисополь, а затем — на остров Проконнис в Мраморном море.

Только когда Льва Армянина сменил на престоле Михаил II Косноязычный, репрессии прекратились, всем потерпевшим за иконопочитание, в том числе и патриарху Никифору, дали амнистию, но патриархом император все равно поставил известного иконоборца епископа Антония. После 13 лет лишений и скорбей 2 июня (15 июня по новому стилю) 828 года святитель Никифор скончался в изгнании, оставив после себя обширное духовное наследие — многочисленные исторические, догматические и канонические труды.

А 13 марта (в этот день его память совершает католическая церковь) 847 года его мощи торжественно перенесли в Константинополь, на один день положили в храме Святой Софии, а затем положили в церкви Святых апостолов.

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) — праздник разговения

Праздник разговения, завершающий пост Рамадан, мусульмане отмечают первый день месяца шавваль (десятого месяца мусульманского календаря). По преданию, установил его сам пророк Мухаммед в 624 году.

Еще накануне, после вечернего намаза начинает звучать такбир: "Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля иляха илляЛлаху ва Ллаху акбар ва лиЛляхи-ль хамд" — свидетельство того, что Рамазан подошел к концу. Мусульмане, кто в мечетях, кто дома, ждут такбира, и после того, как он начинает звучать, поздравляют друг друга с праздником. Такбир звучит вплоть до начала праздничной молитвы.

После восхода солнца в мечети совершают специальную молитву — ид-намаз, а потом надевают праздничную одежду, накрывают щедрые праздничные столы – для родственников, друзей, соседей, дарят друг другу подарки.

В этот день или накануне полагается выплатить нуждающимся обязательное пожертвование — закят уль-фитр, навестить родителей, старших и больных, посетить кладбище, помянуть усопших и прочитать над могилами отрывки из Корана.

Праздник разговения собирает вместе всех родственников, тех, кого, возможно, не видели месяцами: каждый ходит в гости, приглашает к себе. Ураза-байрам — праздник дружбы, взаимоуважения, взаимопонимания, любви, прощения, братства.

После праздника разговения начинается подготовка к хаджу — паломничеству к святыням Мекки и Медины.

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