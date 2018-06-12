Религиозные праздники 13 июня

13 июня православные верующие чтут память священномученика Философа Орантского.

Священномученик Философ Орнатский

Родившись за год до отмены крепостного права в семье сельского священника из-под Череповца, мальчик с редким именем Философ, окончив духовное училище и семинарию, как лучший ученик попал в Санкт-Петербургскую духовную академию, женился, принял священнический сан, а дальше было три десятка лет пастырства, работы в Обществе распространения религиозно-нравственного просвещения и в Санкт-Петербургской городской Думе, благотворительности, большая семья и воспитание десяти детей. Он участвовал в устройстве ночлежных домов, сиротских приютов и богаделен, был председателем комитетов по строительству 12 храмов, организовал Христианское содружество учащейся молодежи, проводил на фабриках беседы для рабочих. В 1913 году его назначили настоятелем Казанского собора.

Его духовником был отец Иоанн Кронштадтский, его знал и ценил митрополит Владимир (Богоявленский), первый православный архиерей, растерзанный революционными солдатами в январе 1918 года, духовная дружба связывала его с будущим патриархом Тихоном.

Во время Первой мировой войны отец Философ отдал свою квартиру под лазарет для раненых, а сам с семьей переехал в небольшое казенное помещение и неоднократно выезжал на фронт с гуманитарными конвоями, а когда в Петрограде началась революция и повсюду то и дело возникали спонтанные митинги и уличные беспорядки, проповедовал в самых опасных местах и устраивал крестные ходы в защиту святынь Александро-Невской лавры.

Своего отношения к советской власти он никогда не скрывал. В одном из своих последних выступлений на заседании Общества распространения религиозно-нравственного просвещения он с кафедры заявил, что социализм "есть идейно обоснованный голый грабеж", что он "враждебен христианству, он не признает неба и хочет устроить рай на земле. Мы знаем по опыту, во что обращаются в социалистическом государстве украденные из христианства святые начала: свобода, равенство и братство. Ныне больше, чем когда-либо, и в России больше, чем где-либо, ясно, что только на основах подлинного христианства возможно вернуть народу порядок для продолжения спокойной жизни, имеющей конечной целью спасение во Христе".

В августе 1918-го отца Философа с двумя сыновьями — военврачем Николаем и штабс-капитаном артиллеристом Борисом — арестовали. Прихожане многотысячной толпой шли по Невскому проспекту на Гороховую в ЧК, требуя освободить своего пастыря. Чекисты делегацию верующих приняли, пообещали выполнить их требования, но в ту же ночь перевезли арестованных в Кронштадт и через месяц расстреляли, сбросив тела в Финский залив.

В 1903 году в Сарове на торжествах по случаю прославления преподобного Серафима Саровского отец Философ сказал: "Какая чудная, блаженная кончина — венец праведной подвижнической жизни! Умереть на молитве — это высшее счастье, для христианина. На молитве, человек, становясь лицом к лицу с Невидимым Богом, переживает все святые чувствования, изливает пред Ним всю свою душу, предает всего себя в руки Его. Смерть на молитве, освобождая дух человека от уз плоти, возвращает его в родную стихию блаженства вечного в лицезрении Божества, что составляет счастье и самой молитвы. Умирающий на молитве находит то, чего искал, к чему пламенно стремился. Так, с молитвою на устах умер на Кресте Господь наш Иисус Христос, с молитвою же за врагов своих умер и святой Стефан первомученик и многие другие праведники. Да не лишит и нас, братие, Господь Бог этого счастья!"

По преданию, перед началом казни он кротко сказал тем, с кем шел на расстрел: "Ничего, ко Господу идем. Вот, примите мое пастырское благословение и послушайте святые молитвы". И, став на колени, начал спокойным, ровным голосом читать отходную.

В 2000 году Архиерейский собор Русской православной церкви причислил протоиерея Философа Орнатского с сыновьями к лику святых новомучеников и исповедников Российских.